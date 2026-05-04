Olguța Vasilescu pune condiții pentru noua alianță de guvernare: „Problema noastră este Bolojan”

Lia Olguța Vasilescu a declarat că partidul său își dorește refacerea alianței de guvernare, însă are o condiție clară: premierul să nu fie Ilie Bolojan.

Mesaj clar pentru partenerii de dialog

Primarul Craiovei a explicat că PSD nu are nicio problemă cu partidele PNL sau USR. Mesajul său este unul de deschidere către colaborare, dar cu o limită precisă când vine vorba de numele celui care va conduce Guvernul.

„Nu am avut nimic cu PNL sau nici măcar cu USR. Noi avem o problemă cu Bolojan,” a declarat aceasta la Antena 3.

Principalul motiv pentru care Olguța Vasilescu se opune unui guvern condus de Bolojan este legat de banii europeni.

„Vrem să se refacă această alianță, dar fără un premier care pierde miliarde din PNRR.”

Întrebată dacă vizează funcția de premier, edilul a respins acest scenariu.

„Nu mă interesează funcția de prim-ministru. Eu îmi voi termina mandatul la Primăria Craiova.”

