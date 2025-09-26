CJ Olt finanţează din bugetul propriu proiectele din Programul „Anghel Saligny“

Consiliul Județean Olt va continua lucrările de modernizare a drumurilor, în pofida deciziei Guvernului de a suspenda unele plăți pentru investițiile din Programul Național „Anghel Saligny”. Proiectele derulate de consiliu nu vor fi blocate, deoarece autoritățile locale vor aloca fonduri suplimentare din bugetul propriu.

În cadrul programului, Consiliul Județean Olt a semnat contracte pentru modernizarea mai multor drumuri județene, inclusiv DJ703C Cungrea, DJ643 Bobu – Voineasa și DJ546C Potcoava – Perieți. Aceste lucrări sunt esențiale pentru îmbunătățirea rețelei rutiere și asigurarea siguranței circulației.

Recent, Ministerul Dezvoltării a decis suspendarea plăților pentru proiectele de infrastructură cu un stadiu fizic mai mic de 80%. Această măsură a afectat, în mod direct, cele două proiecte menționate, DJ643 Bobu – Voineasa și DJ546C Potcoava – Perieți. Ca urmare, Consiliul Județean va propune în următoarea ședință alocarea a câte 5 milioane de lei pentru fiecare din aceste drumuri, pentru a permite continuarea lucrărilor până la deblocarea finanțării guvernamentale.

Pe lângă investițiile din programul „Anghel Saligny”, Consiliul Județean Olt derulează și alte lucrări de infrastructură din fonduri proprii. Acestea includ reparații pe drumul județean DJ643A și reabilitarea podului de la ieșirea din satul Cocorăști. De asemenea, au fost turnate covoare asfaltice pe sectoare de drum din DJ642 Dobrosloveni, DJ641 Cezieni și DJ546D Milcov.