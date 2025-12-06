Este de notorietate faptul că fostul primar general al Capitalei, Nicușor Dan, nu era cel mai empatic edil față de problemele cetățenilor. Mii de dosare, de la cereri simple de schimbare de nume, până la autorizații de taxi, zăceau prin sertarele primăriei, pentru că Nicușor Dan nu le semna.

De altfel, fostul edil nu părea să facă deloc eforturi pentru a găsi soluții la rezolvarea problemelor pe care bucureștenii le aveau. Un astfel de exemplu este celebrul bloc din Sectorul 5, care nu avea lumină, și despre care Nicușor Dan spunea că trebuie demolat. Un episod halucinant s-a petrecut după o întâlnire dintre locatarii blocului și Nicușor Dan. Fostul primar i-a sfidat atât de tare, încât o femeie a ajuns direct la spital.

Duminică au loc alegerile pentru un nou primar general al Capitalei, iar nu puțini sunt bucureștenii care își doresc un edil care să fie empatic și să răspundă la problemele lor. Este vorba, în principal, de bucureștenii care s-au lovit atât de birocrația din administrație, cât și de încăpățânarea oamenilor care lucrează în acest sistem.

Foarte mulți bucureșteni s-au lovit chiar de îndărătnicia fostului edil Nicușor Dan, care pur și simplu nu semna mii de solicitări, fie că vorbim de cereri de schimbări de nume, fie de autorizații de taxi.

„Discuția cu primarul a creat o tensiune foarte mare”

Surse administrative au dezvăluit în exclusivitate pentru Gândul că situația unui bloc din Sectorul 5, care nu avea electricitate, a condus la un episod foarte trist.

„Proprietarii acelui bloc cu probleme, din Sectorul 5, care nu avea electricitate, s-au întâlnit cu Nicușor Dan, căruia i-au cerut ajutorul pentru rezolvarea problemei la acel imobil. Actualul președinte le-a transmis foarte clar că el nu poate face nimic, ba chiar le-a lăsat de înțeles că blocul lor este construit ilegal și că ar putea fi demolat. Toată această discuție cu primarul a creat o tensiune foarte, iar o femeie a plecat de acolo direct la spital, pentru că pe drum i s-a făcut rău”, spun sursele Gândul.

Practic, femeia din Sectorul 5 a ajuns la spital cu o tensiune foarte mare, după ce a auzit din gura primarului că blocul unde ea deținea un apartament ar putea fi demolat.

Taximetriștii, umiliți de Nicușor Dan

De altfel, în cei aproape 5 ani cât a fost primarul Capitalei, Nicușor Dan i-a umilit și pe taximetriștii din București. Este vorba de aproape 3.000 de persoane, care au trecut prin situații incredibile, pentru că fostul edil întârzia foarte mult prelungirea autorizațiilor de taxi.

Efectiv nu le semna, motiv pentru care unii taximetriști, deși se aflau în proces de reautorizare, au fost amendați de către poliție. Este și cazul unui tânăr bucureștean care a primit în 2024 la Otopeni o amendă de… 80 de mii de lei!

Potrivit surselor Gândul, fostul edil nu semna foarte multe documente, din foarte multe domenii, pentru că venea rar la primărie, el fiind prezent mai mult în instanțe, acolo unde a implicat Primăria Capitalei în foarte multe procese.

Nicușor Dan nu a explicat niciodată de ce nu a semnat diferite documente și nici nu și-a delegat aceste atribuții către alți funcționari sau consilieri personali.

Cererile de schimbare a numelui, ținute în sertare

Mai mult, Gândul a dezvăluit AICI că mii de bucureșteni au solicitat să-și schimbe numele, din diferite motive, iar fostul primar Nicușor Dan nu le-a semnat cererile.

Din această cauză, s-au creat și situații incredibile. De exemplu, un cuplu din București a fost nevoit să divorțeze și să se recăsătorească pentru ca ambii soți să poarte același nume.

