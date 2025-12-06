Prima pagină » Știri externe » Un comitet ales de Robert F. Kennedy Jr. a votat pentru renunțarea la recomandarea vaccinării copiilor americani împotriva hepatitei B de la naștere

Un comitet ales de Robert F. Kennedy Jr. a votat pentru renunțarea la recomandarea vaccinării copiilor americani împotriva hepatitei B de la naștere

06 dec. 2025, 04:54, Știri externe
Un comitet ales de Robert F. Kennedy Jr. a votat pentru renunțarea la recomandarea vaccinării copiilor americani împotriva hepatitei B de la naștere

Un comitet consultativ care a fost ales personal de Robert F. Kennedy Jr., secretarul Sănătății din Administrația Trump, a votat vineri pentru renunțarea la recomandarea vaccinării copiilor americani împotriva hepatitei B de la naștere.

Decizia a trecut cu 8 voturi pentru și 3 voturi împotrivă.  Ideea a atras critici dure din partea sistemului medical și a liderilor din domeniul sănătății publice, avertizând că hepatita B poate provoca insuficiență hepatică, cancer și chiar deces.

Mamelor li se vor recomanda să-și vaccineze copiii la 2 luni de la naștere

Departamentul Sănătății le va recomanda mamelor care au un test negativ pentru hepatită să îți vaccineze sugarii la numai după două luni de la naștere și numai în urma consultării medicilor.  Pe de altă parte, mamelor cu test pozitiv de hepatită li se vor recomanda să îți vaccineze sugarii încă de la naștere, informează Axios.

„Le sugerez părinților să fie foarte, foarte suspicioși atunci când oamenii le spun că ceva este sigur, în special un vaccin”, a declarat Retsef Levi, profesor de management operațional la MIT.

Avertismentele experților medicali

Mulți experți medicali avertizează că sistemul de testare nu este perfect și că unii sugari vor rămâne neprotejați atunci când vaccinul împotriva hepatitei B se va dovedi în mod covârșitor a fi sigur. Recomandările comisiei nu sunt obligatorii și trebuie încă aprobate oficial de conducerea CDC. CDC și consilierii săi, sub conducerea lui Kennedy, au pus accent pe „luarea deciziilor bazate pe individ” în timp ce remodelează decenii de politici privind vaccinarea.

„Trecerea la o recomandare non-universală va duce la contractarea infecției cu hepatita B de către mulți copii, cu rezultate devastatoare pentru sănătatea lor”, a scris Susan Kressly, președinta Academiei Americane de Pediatrie, în fața grupului de experți înainte de întâlnire.

AP a subliniat datele care arată că, din 1991, când a început recomandarea privind doza la naștere, cazurile anuale de hepatită B în SUA au scăzut cu 99%, de la 16.000 la mai puțin de 20. Cody Meissner, membru al grupului de experți și expert în boli infecțioase pediatrice, a avertizat că schimbarea va duce la creșterea cazurilor de îmbolnăvire cu hepatită B.

„Nu există dovezi cu privire la lipsa de siguranță [a vaccinului]. Îl administrăm pentru a proteja sugarul împotriva unei boli potențial fatale”, a spus el.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: După ce a interzis mercurul în vaccinuri, secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy, face un apel către alte state să-i urmeze exemplul

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL Medvedev amenință NATO: Poate că e timpul să trimitem câteva dintre „cele mai bune submarine din lume” pe coastele Franței?
05:36
Medvedev amenință NATO: Poate că e timpul să trimitem câteva dintre „cele mai bune submarine din lume” pe coastele Franței?
SPORT Trump a primit Premiul FIFA pentru pace la tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale: Sfârșitul războiului din Ucraina este aproape
22:49
Trump a primit Premiul FIFA pentru pace la tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale: Sfârșitul războiului din Ucraina este aproape
EXTERNE India l-a trecut pe Vladimir Putin pe meniu vegetarian. Cu ce a fost servit președintele rus la banchetul de stat de la Palatul din New Delhi
21:36
India l-a trecut pe Vladimir Putin pe meniu vegetarian. Cu ce a fost servit președintele rus la banchetul de stat de la Palatul din New Delhi
EXTERNE „UE se scufundă în corupție. Bruxelles și Kiev se protejează reciproc în loc să înfrunte adevărul”, acuză Viktor Orban
20:56
„UE se scufundă în corupție. Bruxelles și Kiev se protejează reciproc în loc să înfrunte adevărul”, acuză Viktor Orban
SPORT UEFA a amendat Ucraina cu 15.000 de euro pentru bannerul „Rusia este un stat agresor”
20:12
UEFA a amendat Ucraina cu 15.000 de euro pentru bannerul „Rusia este un stat agresor”
EXTERNE Ucraina este „lăsată din brațe”: în 2026, și Danemarca reduce ajutorul pentru Kiev la jumătate
20:01
Ucraina este „lăsată din brațe”: în 2026, și Danemarca reduce ajutorul pentru Kiev la jumătate
Mediafax
Moș Nicolae se apropie: copiii își pregătesc ghetuțele. Tradițiile și obiceiurile dedicate Sfântului Nicolae
Digi24
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
Cancan.ro
Rodica Stănoiu, înmormântare stranie, fără preot. S-au cântat colinde în loc de veșnica pomenire.
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
O ucraineancă dată dispărută a fost găsită în mansarda unui român. Ce au declarat cei doi poliției: „Ea a fost cea care a organizat totul”
Mediafax
Horoscop 6 decembrie 2025: Zodiile care pot face pași importanți în iubire, la muncă sau în decizii personale
Click
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
Digi24
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea. Europa, în „declin civilizațional”, pusă pe planul do
Cancan.ro
Nuntă surpriză în Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit în secret
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
SINGURA diferență dintre Coca-Cola și Pepsi! Tu ȘTII?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Dispariția sufrageriei. Cum trăiesc tinerii fără spații comune și ce pierd odată cu ele
1 AN DE LA ANULARE 6 decembrie. Ziua cea mai lungă, cutremur pe scena politică din România. După ce validase turul întâi, CCR anulează alegerile prezidențiale. Georgescu: „Statul român a luat democrația și a călcat-o în picioare”. Lasconi: „Putin râde”
06:00
6 decembrie. Ziua cea mai lungă, cutremur pe scena politică din România. După ce validase turul întâi, CCR anulează alegerile prezidențiale. Georgescu: „Statul român a luat democrația și a călcat-o în picioare”. Lasconi: „Putin râde”
EXCLUSIV De ce Bucureștiul are nevoie de un primar empatic față de problemele oamenilor. Momentul halucinant când fostul edil Nicușor Dan i-a sfidat pe locatarii unui bloc din Sectorul 5, iar unei femei i s-a făcut rău și a ajuns direct la spital
05:30
De ce Bucureștiul are nevoie de un primar empatic față de problemele oamenilor. Momentul halucinant când fostul edil Nicușor Dan i-a sfidat pe locatarii unui bloc din Sectorul 5, iar unei femei i s-a făcut rău și a ajuns direct la spital
EXCLUSIV Fiul celebrului doctor Ciomu a fost audiat de procurori într-un scandal amoros legat de soția unui lider interlop foarte periculos. „Crezi că Poliția mă sperie pe mine?”
05:00
Fiul celebrului doctor Ciomu a fost audiat de procurori într-un scandal amoros legat de soția unui lider interlop foarte periculos. „Crezi că Poliția mă sperie pe mine?”
EXTERNE Alexandrina s-a stabilit de mai mulți ani în Marea Britanie. Ce a dezvăluit despre englezi: „Acolo nu există”
22:48
Alexandrina s-a stabilit de mai mulți ani în Marea Britanie. Ce a dezvăluit despre englezi: „Acolo nu există”
EXTERNE Cel mai scump apartament din Germania este de vânzare: care este prețul cerut pentru facilități de 5 stele și o vedere panoramică peste Munchen
22:27
Cel mai scump apartament din Germania este de vânzare: care este prețul cerut pentru facilități de 5 stele și o vedere panoramică peste Munchen
Preocupările președintelui și premierului în Criza Apei: sindrofii de 1 decembrie, campanie electorală și vizite externe. Nici Bolojan și nici Nicușor Dan nu s-au deplasat la locul dezastrului de la Paltinu. 100.000 de oameni cară apă cu bidoane și fac baie „la lighean”
22:20
Preocupările președintelui și premierului în Criza Apei: sindrofii de 1 decembrie, campanie electorală și vizite externe. Nici Bolojan și nici Nicușor Dan nu s-au deplasat la locul dezastrului de la Paltinu. 100.000 de oameni cară apă cu bidoane și fac baie „la lighean”

Cele mai noi