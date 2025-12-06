Un comitet consultativ care a fost ales personal de Robert F. Kennedy Jr., secretarul Sănătății din Administrația Trump, a votat vineri pentru renunțarea la recomandarea vaccinării copiilor americani împotriva hepatitei B de la naștere.

Decizia a trecut cu 8 voturi pentru și 3 voturi împotrivă. Ideea a atras critici dure din partea sistemului medical și a liderilor din domeniul sănătății publice, avertizând că hepatita B poate provoca insuficiență hepatică, cancer și chiar deces.

Mamelor li se vor recomanda să-și vaccineze copiii la 2 luni de la naștere

Departamentul Sănătății le va recomanda mamelor care au un test negativ pentru hepatită să îți vaccineze sugarii la numai după două luni de la naștere și numai în urma consultării medicilor. Pe de altă parte, mamelor cu test pozitiv de hepatită li se vor recomanda să îți vaccineze sugarii încă de la naștere, informează Axios.

„Le sugerez părinților să fie foarte, foarte suspicioși atunci când oamenii le spun că ceva este sigur, în special un vaccin”, a declarat Retsef Levi, profesor de management operațional la MIT.

Avertismentele experților medicali

Mulți experți medicali avertizează că sistemul de testare nu este perfect și că unii sugari vor rămâne neprotejați atunci când vaccinul împotriva hepatitei B se va dovedi în mod covârșitor a fi sigur. Recomandările comisiei nu sunt obligatorii și trebuie încă aprobate oficial de conducerea CDC. CDC și consilierii săi, sub conducerea lui Kennedy, au pus accent pe „luarea deciziilor bazate pe individ” în timp ce remodelează decenii de politici privind vaccinarea.

„Trecerea la o recomandare non-universală va duce la contractarea infecției cu hepatita B de către mulți copii, cu rezultate devastatoare pentru sănătatea lor”, a scris Susan Kressly, președinta Academiei Americane de Pediatrie, în fața grupului de experți înainte de întâlnire.

AP a subliniat datele care arată că, din 1991, când a început recomandarea privind doza la naștere, cazurile anuale de hepatită B în SUA au scăzut cu 99%, de la 16.000 la mai puțin de 20. Cody Meissner, membru al grupului de experți și expert în boli infecțioase pediatrice, a avertizat că schimbarea va duce la creșterea cazurilor de îmbolnăvire cu hepatită B.

„Nu există dovezi cu privire la lipsa de siguranță [a vaccinului]. Îl administrăm pentru a proteja sugarul împotriva unei boli potențial fatale”, a spus el.

