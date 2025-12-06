Prima pagină » EXCLUSIV » Fiul celebrului doctor Ciomu a fost audiat de procurori într-un scandal amoros legat de soția unui lider interlop foarte periculos. „Crezi că Poliția mă sperie pe mine?”

Andrei Dumitrescu
06 dec. 2025, 05:00, EXCLUSIV
Fiul celebrului doctor Ciomu a fost audiat de procurori într-un scandal amoros legat de soția unui lider interlop foarte periculos. „Crezi că Poliția mă sperie pe mine?”
Andrei Ciomu, fiul celebrului doctor Ciomu, a fost audiat de procurori într-un dosar în care un temut lider interlop, care acționează în București, ar fi descoperit că soția lui are o relație cu un bărbat pe care l-ar fi cunoscut prin intermediul unei platforme de socializare. Fiul fostului medic Naum Ciomu l-ar fi ajutat pe interlopul orbit de furie să ia legătura cu presupusul amant al nevestei sale.

Raul Băloi, un interlop periculos din București care și-a asociat numele cu mai multe grupări cunoscute din Capitală, a fost interceptat de anchetatori în timp ce amenința un bărbat pe care îl acuza că ar fi avut o relație clandestină cu soția. Din interceptările depuse la dosar reiese că nevasta lui Băloi, identificată drept „Mari”, ar fi fost contactată, prin intermediul unei platforme de socializare, de către un anume Alexandru Costache.

„Am fost un handicapat, am fost un prost, te rog să mă ierți!”

Pentru că nu știa cum să dea de Costache, Raul Băloi a apelat la fiul fostului medic Naum Ciomu (n.r. devenit celebru după ce, în 2004, a tăiat, din greșeală, penisul unui pacient), care era prieten din copilărie cu presupusul amant. În acest context, Andrei Ciomu i-ar fi dat lui Băloi numărul de telefon al lui Costache, moment din care viața bărbatului s-a transformat într-un adevărat coșmar.

Băloi a început să-l sune și să-l terorizeze psihic, așa încât, la un moment dat, victima a ajuns să plângă în hohote la telefon.

Raul Băloi: Bun, mă, și? Când a fost, mă, treaba? Când v-ați văzut, mă, voi? Bă, nu ești… Bă, dacă ești bărbat, n-ai vină. Vino, mă, pune-te față în față cu ea ! Sau, bă… (neinteligibil)

Alexandru Costache: Dar nu am de ce… mi-e frică! Te rog eu frumos! (Alexandru Costache începe să plângă)

Raul Băloi: Bă băiatule! Mă asculți?

Alexandru Costache: (Alexandru Costache plânge în hohote, vocea acestuia creând impresia unei reacții disperate) Nu am făcut nimic. N-am făcut!

Raul Băloi: Bă, și dacă ți-e frică, cum aveai mă curaj să-i scrii dacă știai că-i nevastă-mea?

Alexandru Costache: Am fost un handicapat, am fost un prost, te rog să mă ierți!

Raul Băloi: Atuncea nu ți-a mai fost frică? […] Ai înnebunit la cap! În spatele meu e o armată, în afara faptului că-s smardoi de profesie, în spatele meu e o armată, mă, prostul dracului!

Bani de spital

Mai mult, din interceptări reiese și faptul că soția lui Băloi i-a cerut lui Costache o sumă de bani pe care a pretins că i-ar fi dat-o personal, cu împrumut, într-o perioadă în care a fost bolnav.

Alexandru Costache: Ce bani am să-ți dau eu? Alo! Săru-mâna! Ce bani am să-ți dau eu?

Mari: Ai să-mi dai banii ăia pe care ți i-am dat eu de-ai zis că ești bolnav.

Alexandru Costache: Mie? Ce bani mi-ai dat?

Mari: Ți-am dat…

Alexandru Costache: Ce bani mi-ai dat tu mie la spital? Câți bani mi-ai dat tu mie?

Mari: Păi spune tu câți bani ți-am dat!

Alexandru Costache: Păi spune tu, dacă ai inventat!

Raul Băloi: Bă, tu chiar ești nesimțit, mă? Sau ai tupeu de bulangiu?

Alexandru Costache: Nu am nici tupeu și nu am nicio datorie la nimeni.

„Tu crezi că Poliția e baubau pentru mine, mă?”

Mai mult, pentru a se asigura că victima va achita datoria fictivă și își va răscumpăra, astfel,  liniștea, liderul interlop a subliniat faptul că nu se teme de consecințele faptelor sale.

Raul Băloi: Bă, o tot ții langa cu Poliția, mă cu mine? Crezi că Poliția mă sperie pe mine, mă? Tu ești nebun, mă?

Alexandru Costache: Dar nu vreau să te sperii, eu doar ți-a spus ca idee, mergem să fac testul poligraf …

Raul Băloi: Tu crezi că Poliția e baubau pentru mine, mă?

Alexandru Costache: Da, nu am spus asta, nu are legătură una cu alta. Eu …

Ciomu i-a spus lui Băloi să „uite discuția”

Referitor la această situație, Andrei Lazăr Ciomu a declarat, în fața anchetatorilor, că prietenul său Raul Băloi l-a contactat prin intermediul platformei Facebook și l-a întrebat dacă îl cunoaște pe Alexandru Costache, trimițându-i o fotografie cu acesta.

Conform datelor de la dosar, Ciomu, care a avut calitatea de martor, l-a recunoscut în condițiile în care îl știe din copilărie și i-a transmis lui Băloi că „este un băiat liniștit”, cunoscut sub numele de „Piedone”.

Liderul interlop s-ar fi plâns de faptul că bărbatul respectiv i-a scris soției lui, iar Ciomu i-ar fi transmis că va face rost de numărul de telefon al lui Costache.

Alexandru Costache i-ar fi spus lui Andrei Ciomu că doar a vorbit cu soția lui Raul Băloi și că nu a știut niciodată cine este bărbatul acesteia. În urma acestei discuții, Ciomu i-a recomandat lui Băloi să-l lase în pace pe Costache și să „uite discuția”.

