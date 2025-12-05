Preocupările președintelui și premierului în Criza Apei: sindrofii de 1 decembrie, campanie electorală și vizite externe. Nici Bolojan și nici Nicușor Dan nu s-au deplasat la locul dezastrului de la Paltinu. 100.000 de oameni cară apă cu bidoane și fac baie „la lighean”

Principalele preocupări ale celor mai importante două persoane publice din România – președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan nu au avut nicio legătură cu Criza Apei din România, în care 100.000 de oameni cară apă cu bidoane și fac baie în ligheane.

Ambii au dat câte un mesaj de solidaritate, însă niciunul nu s-a deplasat la fața locului pentru a sta de vorbă cu oamenii care așteaptă la cozi să umple bidoane cu apă sau pentru a discuta cu autoritățile locale despre cum gestionează această criză majoră

În schimb, premierul și președintele au petrecut 1 decembrie la Recepția de la Cotroceni, alături de vedete, oameni de afaceri și politici. Nicușor Dan și-a găsit timp și pentru o filmare electorală cu Cătălin Drulă, despre care autoritatea electorală spune că este ilegală într-un final, iar premierul Ilie bolojan a fost într-o vizită externă în Austria cu soția, probabil proaspăt căsătoriți. Gândul prezintă cele două Românii: cea a sindrofiilor și plimbărilor scumpe și cea reală.

Pe 1 Decembrie 2025, România s-a împărțit în două lumi care nu s-au mai întâlnit până acum: „România Onestă”, trăită la Cotroceni, unde paharele de prosecco au prins reflexe aurii în luminile recepției, și România reală, care a stat la rând la cisterne, cu bidoane de apă în mâini și a așteptat o soluție care nu a mai venit.

În timp ce președintele Nicușor Dan a pozat zâmbitor pe covorul roșu, iar politicienii apropiați lui au filmat clipuri electorale chiar în sediul Administrației Prezidențiale, peste 100.000 de oameni din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă, după ce barajul Paltinu a ajuns într-o situație critică.

Cotroceni, seara luxului într-o țară aflată în plină austeritate

Recepția prezidențială din 1 Decembrie a arătat exact lumea în care trăiește conducerea statului: mese pline, deserturi tricolore, bufet cu brânzeturi, somon, pastramă și prosecco în pahare înalte. A fost prima recepție a președintelui Nicușor Dan, iar invitații au venit în număr record.

A lipsit doar un singur lucru: conectarea cu realitatea

În timp ce la Palat șampania se turna în ritm alert, în Prahova, oamenii scoteau apă tulbure din puțuri și se întrebau de ce statul nu a trimis nicio echipă la Paltinu. Nici președintele Nicușor Dan, nici premierul Ilie Bolojan nu au mers acolo.

În mijlocul crizei, președintele Nicușor Dan a ales să transmită un mesaj emoționat…dar pentru victimele inundațiilor din Asia. Nimic despre cei 100.000 de români fără apă.

Nicușor Dan, clip electoral pentru Drulă

În aceeași seară, USR a publicat un clip cu Nicușor Dan și Cătălin Drulă, filmat chiar la Cotroceni. A fost seara în care șeful statului a părut mai preocupat de campania electorală a aliaților politici, decât de criza în care se afla o parte din țara pe care o conduce. „Explicația” pe care a oferit-o în privința clipului în care nu avea voie să apară, a fost simplă: nu știa că este filmat.

În timp ce România reală stătea la cozi după apă, premierul era într-o vizită la Viena, cu soția

Premierul Ilie Bolojan a fost, la rândul lui, absent din teren. Nu a mers la Paltinu, nu a ținut o conferință de presă. În schimb, a apărut de mână cu soția sa la Ambasada României din Viena. O vizită oficială cu aer de city-break, s-ar putea spune.

„Aceeași soartă”, mandate diferite

Ironia face că atât președintele Nicușor Dan, cât și premierul Ilie Bolojan și-au început mandatele sub același semn: inundații, victime, sate izolate, dar și absență totală din teren.

În luna în care Nicușor Dan își preluase mandatul, Moldova se lupta cu viituri, casele din Broșteni erau acoperite de noroi și câteva familii își plângeau morții. Președintele nu ajunsese acolo. În schimb, transmisese mesaje „profund afectate” pe Facebook și anunțase că urmărea situația „în contact cu autoritățile”. Câteva zile mai târziu, plecase într-o vizită privată în Republica Moldova.

În oglindă, premierul Ilie Bolojan a intrat în Palatul Victoria tot sub semnul crizei apei. Inundațiile de la Praid au măturat gospodării, drumuri și poduri, iar oamenii au așteptat ore în șir sprijinul autorităților. Premierul nu s-a dus nici acolo, deși zona era puternic afectată și localnicii aveau nevoie de o prezență fermă a statului.

Acum, cu două zile înainte de alegerile pentru Primăria Generală, Bucureștiul fierbe pe sondaje, dezbateri și live-uri. Capitala trăiește deja febra votului, iar președintele Nicușor Dan rămâne ocupat cu dezvoltarea „României Oneste”.

Între timp, în Prahova, oamenii au primit RO-Alert cu mesajul mult așteptat: se reia alimentarea cu apă…dar doar pentru igiena grupurilor sanitare. Traducere liberă: apa e bună doar pentru WC.

