Cel mai scump apartament din Germania este de vânzare: care este prețul cerut pentru facilități de 5 stele și o vedere panoramică peste Munchen

Un apartament de lux din Munchen a stabilit un nou record de preț pe piața imobiliară din Germania. Aflat în cartierul Gärtnerplatz, acest penthouse din fostul complex „The Seven” este scos la vânzare pentru suma de 18,7 milioane de euro.

Apartamentul este amplasat la etajul 11 al clădirii, oferind o priveliște panoramică asupra orașului Munchen, potrivit Bild.

Apartamentul are un living spațios, bucătărie deschisă, trei dormitoare, trei băi de lux cu dușuri, cadă și o saună finlandeză. Designul interior este realizat de Schreinerei Eham, o companie bavareză renumită pentru proiectele sale de lux din Zürich, Kitzbühel și Tegernsee.

Materialele folosite includ parchet din stejar, calcar San Sebastian în băi și o bucătărie din granit Nero Assoluto, dotată cu electrocasnice de ultimă generație, chiar și două cuptoare și un frigider pentru vinuri.

Proprietatea mai are și patru locuri de parcare subterană, evaluate la 360.000 de euro, un spa privat cu saune, baie de aburi și sală de fitness, dar și două lifturi private care duc direct în apartament. Potrivit Bild, agenții imobiliari păstrează discreția despre identitatea proprietarului.

Deși apartamentul a fost listat pe piață de doar zece zile, se pare că interesul pentru el este considerabil.

