Prima pagină » Actualitate » Alexandrina s-a stabilit de mai mulți ani în Marea Britanie. Ce a dezvăluit despre englezi: „Acolo nu există”

Alexandrina s-a stabilit de mai mulți ani în Marea Britanie. Ce a dezvăluit despre englezi: „Acolo nu există”

05 dec. 2025, 22:48, Actualitate
Alexandrina s-a stabilit de mai mulți ani în Marea Britanie. Ce a dezvăluit despre englezi: „Acolo nu există”
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Alexandrina, o româncă stabilită de mai mulți ani în Marea Britanie, a dat detalii despre procesul de adaptare în străinătate. Ea a observat diferențe notabile între traiul din România și cel din UK.

Mutarea Alexandrinei a fost un pas important pentru ea, dar realitatea din Regatul Unit nu a fost chiar cea pe care o aștepta. Tânăra a observat de la bun început că englezii au un ritm de viață obositor, dominat de un program alert, care îi face să piardă noțiunea timpului.

Acolo nu există timp, noțiunea timpului acolo se pierde, pentru acum este luni în care tu pleci la muncă, este sâmbătă imediat și vine duminică, duminica este ca o oră”, a povestit românca, potrivit Știri Diaspora.

Adaptarea a fost dificilă, mai ales zona în care a locuit inițial avea un aspect dezolant, total diferit de așteptările ei: „Nu a fost cred că cea mai bună zonă pentru un turist sau pentru o persoană care vine prima dată vină în UK și fie cu impresii foarte frumoase sau bune”, a mărturisit Alexandrina.

În afară de ritmul de viață obositor și zona mai puțin primitoare, Alexandrina a resimțit și impactul barierei lingvistice. Tânăra s-a confruntat cu dificultăți din cauza ritmului rapid al conversațiilor în limba engleză și al accentelor regionale:

„Cred că cel mai mare impact a fost și limba, pentru neștiind cum comunici, neștiind întreb ceva, bineînțeles nu ai ce face”, a spus ea.

Însă, cu toate acestea, Marea Britanie se află în topul preferințelor românilor care aleg să emigreze.

Autorul recomandă:

Satul izolat care își deschide porțile pentru turiști. A fost fondat în secolul al XI-lea și accesul este permis doar câteva zile pe an

Recomandarea video

Citește și

Preocupările președintelui și premierului în Criza Apei: sindrofii de 1 decembrie, campanie electorală și vizite externe. Nici Bolojan și nici Nicușor Dan nu s-au deplasat la locul dezastrului de la Paltinu. 100.000 de oameni cară apă cu bidoane și fac baie „la lighean”
22:20
Preocupările președintelui și premierului în Criza Apei: sindrofii de 1 decembrie, campanie electorală și vizite externe. Nici Bolojan și nici Nicușor Dan nu s-au deplasat la locul dezastrului de la Paltinu. 100.000 de oameni cară apă cu bidoane și fac baie „la lighean”
ULTIMA ORĂ Revine apa în Prahova, de la ora 23.00, deocamdată doar la toaletă. A fost emis mesaj Ro Alert
21:42
Revine apa în Prahova, de la ora 23.00, deocamdată doar la toaletă. A fost emis mesaj Ro Alert
INEDIT Vagoanele vechi de tren, experiență inedită de cazare. Turiștii pot dormi în mijlocul pustiului sau pe un pod suspendat
21:05
Vagoanele vechi de tren, experiență inedită de cazare. Turiștii pot dormi în mijlocul pustiului sau pe un pod suspendat
Mediafax
Moș Nicolae se apropie: copiii își pregătesc ghetuțele. Tradițiile și obiceiurile dedicate Sfântului Nicolae
Digi24
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
Cancan.ro
Rodica Stănoiu, înmormântare stranie, fără preot. S-au cântat colinde în loc de veșnica pomenire.
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
O ucraineancă dată dispărută a fost găsită în mansarda unui român. Ce au declarat cei doi poliției: „Ea a fost cea care a organizat totul”
Mediafax
Horoscop 6 decembrie 2025: Zodiile care pot face pași importanți în iubire, la muncă sau în decizii personale
Click
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
Digi24
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea. Europa, în „declin civilizațional”, pusă pe planul do
Cancan.ro
Nuntă surpriză în Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit în secret
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
SINGURA diferență dintre Coca-Cola și Pepsi! Tu ȘTII?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Telescopul Webb a descoperit o galaxie spirală masivă de la începuturile Universului

Cele mai noi