Alexandrina s-a stabilit de mai mulți ani în Marea Britanie. Ce a dezvăluit despre englezi: „Acolo nu există”

Alexandrina, o româncă stabilită de mai mulți ani în Marea Britanie, a dat detalii despre procesul de adaptare în străinătate. Ea a observat diferențe notabile între traiul din România și cel din UK.

Mutarea Alexandrinei a fost un pas important pentru ea, dar realitatea din Regatul Unit nu a fost chiar cea pe care o aștepta. Tânăra a observat de la bun început că englezii au un ritm de viață obositor, dominat de un program alert, care îi face să piardă noțiunea timpului.

„Acolo nu există timp, noțiunea timpului acolo se pierde, pentru că acum este luni în care tu pleci la muncă, este sâmbătă imediat și vine duminică, duminica este ca o oră”, a povestit românca, potrivit Știri Diaspora.

Adaptarea a fost dificilă, mai ales că zona în care a locuit inițial avea un aspect dezolant, total diferit de așteptările ei: „Nu a fost cred că cea mai bună zonă pentru un turist sau pentru o persoană care vine prima dată să vină în UK și să fie cu impresii foarte frumoase sau bune”, a mărturisit Alexandrina.

În afară de ritmul de viață obositor și zona mai puțin primitoare, Alexandrina a resimțit și impactul barierei lingvistice. Tânăra s-a confruntat cu dificultăți din cauza ritmului rapid al conversațiilor în limba engleză și al accentelor regionale:

„Cred că cel mai mare impact a fost și limba, pentru că neștiind cum să comunici, neștiind să întreb ceva, bineînțeles că nu ai ce face”, a spus ea.

Însă, cu toate acestea, Marea Britanie se află în topul preferințelor românilor care aleg să emigreze.

Autorul recomandă:

Satul izolat care își deschide porțile pentru turiști. A fost fondat în secolul al XI-lea și accesul este permis doar câteva zile pe an