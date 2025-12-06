Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, l-a ironizat pe președintele francez Emmanuel Macron pentru presupusele sale avertismente conform cărora Statele Unite ar putea trăda interesele ucrainene dacă permit concesii teritoriale Rusiei.

Într-o postare pe rețeaua de socializare X, devenită virală între timp, Medvedev a citat avertismentul „curajosului Micron”.

„Este o șansă ca SUA să trădeze Ucraina”, a declarat îndrăznețul Macron într-o conversație scursă de la o discuție a degeneraților europeni rusofobi de pe 1 decembrie”, a spus Medvedev.

„Poate că este timpul să trimitem câteva dintre «cele mai bune submarine din lume» pe țărmurile Franței”, a concluzionat fostul președinte al Rusiei cu un emoji râzând.

În ciuda rapoartelor, Macron a confirmat astăzi că unitatea dintre SUA și Europa este „esențială” pentru rezolvarea conflictului ucrainean și că trebuie exercitată o presiune economică suplimentară asupra Moscovei.

Medvedev l-a acuzat și pe Trump că „a intrat pe deplin pe calea războiului cu Rusia”

După ce președintele Donald Trump a anunțat marți că „se mai gândește” pentru câteva zile dacă se va întâlini cu Vladimir Putin la summitul de la Budapesta și decizia de a impune sancţiuni companiilor petroliere ruse, reacția lui Dmitri Medvedev nu a întârziat să apară. Fostul președinte rus susține că deciziile luate de SUA sunt „un act de război împotriva Rusiei”.

„Anularea summitului de la Budapesta de către Trump. Noi sancțiuni împotriva țării noastre din partea SUA. Ce altceva? Va exista o armă nouă, în afară de cele faimoase „Tomahawk”?”, a scris Medvedev pe Telegram.

Dmitri Medvedev a declarat că deciziile administraţiei preşedintelui american Donald Trump de a anula un summit la Budapesta şi de a impune sancţiuni companiilor petroliere ruse arată că Washingtonul este „pe picior de război” cu Moscova.

„Ei bine, este clar: le vor folosi pentru a lovi Parisul, Berlinul, Varşovia. Chiar şi preşedintele SUA ar trebui să înţeleagă acest lucru”, a scris Medvedev pe blogul său de pe aplicaţia Max.„Trump se pregăteşte să urmeze calea lui Biden către Nobel”, a adăugat fostul președinte și premier rus.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Medvedev îl ironizează pe Trump: Trimite RACHETE Ucrainei pentru a lovi Parisul, Berlinul și Varșovia. Poate că europenii vor înțelege războiul