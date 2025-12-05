Trump a primit Premiul FIFA pentru pace la tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale: Sfârșitul războiului din Ucraina este aproape

Președintele american Donald Trump a fost desemnat câștigătorul noului Premiu FIFA pentru Pace, decernat vineri în cadrul tragerii la sorți pentru Cupa Mondială.

FIFA i-a acordat premiul dedicat „persoanelor care au întreprins acțiuni excepționale și extraordinare pentru pace”.

„Aceasta este medalia ta, o poți purta oriunde vrei”, i-a spus președintele FIFA, Gianni Infantino, președintelui SUA în momentul în care acesta și-a primit premiul FIFA pentru pace, informează AP News.

„Meritați cu siguranță primul premiu FIFA pentru pace. Puteți conta oricând pe sprijinul meu pentru a face lumea să prospere”, i-a spus Infantino, care l-a susținut pe Trump pentru Premiului Nobel pentru Pace la începutul acestui an.

Trump: Am salvat milioane și milioane de vieți

Trump a participat vineri la ceremonie și a acceptat premiul în fața oficialilor FIFA, a diplomaților și a invitaților, declarând că a „salvat milioane și milioane de vieți”. El l-a lăudat pe Infantino pentru „stabilirea unor noi recorduri la vânzările de bilete” și a spus că turneul din 2026 va fi „un eveniment cum poate lumea nu a mai văzut”.

În urma tragerii la sorți, România ar putea pica în aceeași grupă cu SUA, Paraguay și Australia.

FIFA PASS

Trump și președintele FIFA anunță „FIFA PASS,” care va permite deținătorilor de bilete la Cupa Mondială să aplice pentru vize americane accelerate pentru a participa la „cea mai mare și mai incluzivă Cupă Mondială de până acum.”

„FIFA PASS este anunțul care accelerează numirile, sistemul de programări. Deci, dacă ai un bilet pentru Cupa Mondială, poți să primești în mod accelerat viza. America le urează bun venit lumii în anul următor. Vom avea între 6 și 7 milioane de bilete vândute pentru meciuri. Vom avea 5-10 milioane de oameni care vor veni din întreaga lume în America pentru a se bucura de Cupa Mondială.

Cu acest FIFA Pass, ne vom asigura că cei care cumpără bilete sunt fani ai echipelor de fotbal legitimi și vor putea asista la meciuri. Trebuie să obțină viza și pot veni aici. Ați menționat impactul: 190.000 de locuri de muncă vor fi create pentru a face fotbalul mai grozav. Țara numărul 1 al lumii, SUA, trebuie să devină numărul 1 al sportului. Trebuie să lucrăm și Cupa Mondială va fi semnificativă. Le mulțumim tuturor celor implicați. Celebrăm 250 ani de la apariția SUA, dar și cea mai mare și incluzivă Cupă Mondială de până acum”, a spus Gianni Infantino, președintele FIFA.

Unde se vor organiza meciurile de fotbal

Stadioanele a 11 orașe americane din SUA vor găzdui meciurile de fotbal:

Atlanta: Mercedes-Benz Stadium-71.000 spectatori Boston: Gillette Stadium – 64.628 spectatori Dallas: AT&T Stadium- 80.000 spectatori Houston: NRG Stadium- 72.220 spectatori Kansas City: GEHA Field at Arrowhead Stadium: 76.416 spectatori Los Angeles: SoFi Stadium- 70.240 spectatori Miami: Hard Rock Stadium – 64.767 spectatori New York/New Jersey – MetLife Stadium- 82.500 spectatori Philadelphia: Lincoln Financial Field – 67.594 spectatori San Francisco Bay Area: Levi’s Stadium – 68.500 spectatori Seattle: Lumen Field-68.740 spectatori

Din Mexic, sunt numai trei orașe:

Guadalajara:Estadio Akron – 49.813 spectatori Mexico City: Estadio Banorte – stadionul cu cea mai mare capacitate- 87.523 spectatori; Monterrey: Estadio BBVA- 53.500 spectatori

Iar din Canada, vor fi doar două orașe:

Vancouver: BC Place – 54.500 spectatori Toronto: BMO Field – 28.180 spectatori

