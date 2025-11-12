Prima pagină » Diverse » Compania ROMARM reacționează după ce Radu Miruță ar fi vrut „să-şi pună pilele la conducere în plin proces de negocieri”

12 nov. 2025, 18:51, Diverse
Compania ROMARM a reacţionat după un control făcut „la apelul bocancilor” lui Radu Miruţă ” transmite România TV. Compania Națională ROMARM S.A., principalul pilon al industriei naționale de apărare din România, transmite publicului și partenerilor instituționali următoarele clarificări:

1. ROMARM se află în plin proces de negociere cu parteneri internaționali de prestigiu, vizând consolidarea capacităților de producție și dezvoltarea de parteneriate strategice care să contribuie la modernizarea și competitivitatea industriei naționale de apărare.

2. Toate procedurile de selecție privind Directorul General, Directorul Economic și membrii Consiliului de Administrație au fost desfășurate în mod transparent, echitabil și conform legislației în vigoare, în spiritul OUG nr. 109/2011 și al Directivelor Europene privind guvernanța corporativă. Procesul de recrutare a fost derulat prin intermediul unor companii private specializate în selecția de management profesionist cu un joint venture creat dintre o firmă specializată în guvernanță corporativă și o firmă cu peste 800 de recrutări de succes la nivel de top management, ambele fiind recunoscute la nivel internațional pentru Directorat și la o altă firmă cu experiență vastă în domeniu pentru recrutarea membrilor din CA, garantând astfel independența, transparența și obiectivitatea deciziei.

3. ROMARM înțelege valențele declarațiilor politice însă acest lucru nu ar trebui să interfereze cu obiectivele industriei de apărare și nici cu campania în plin parcurs de modernizare și dezvoltare a Companiei. Mai mult, ROMARM are întreaga deschidere de a prezenta instituțiilor publice și de control, publicului și presei, în limitele legal permise, toate procedurile și documentele aferente proceselor de numire, în spiritul transparenței și al respectului față de contribuabilii și partenerii de afaceri. Orice persoană interesată poate solicita acces la aceste informații, în limitele legale și ale confidențialității impuse de parteneriatele internaționale.

4. Compania atrage atenția că intervențiile mediatice nefondate sau tendențioase, care aduc atingere imaginii companiilor din cadrul grupului ROMARM, pot avea consecințe directe asupra negocierilor în curs. Astfel de acțiuni destabilizează procesele de colaborare, pot altera echilibrul negocierilor internaționale și slăbesc poziția strategică a companiei și a industriei naționale de apărare.

Atacurile repetate la adresa conducerii și a companiilor din portofoliul ROMARM nu afectează doar imaginea instituțională, ci pot genera pierderi economice și reputaționale dificil de cuantificat în acest moment.

În prezent, Consiliul de Administrație al CN ROMARM S.A. lucrează intens la dezvoltarea unor parteneriate strategice cu actori internaționali de prim rang.

Aceste colaborări sunt esențiale pentru viitorul industriei românești de apărare, iar menținerea unui climat public stabil, echilibrat și bazat pe încredere este o condiție fundamentală pentru deschiderea de noi linii de business și investiții străine.

ROMARM își reafirmă angajamentul față de transparență, profesionalism și responsabilitate publică, respingând orice încercare de denigrare a eforturilor depuse pentru revitalizarea și modernizarea industriei de apărare a României, fiind în același timp deschisă oricărei cercetări și analize a tuturor proceselor decizionale care se iau cu totală transparență decizională.

Radu Miruță, Ministrul Economiei, a anunțat că a sesizat la Parchet, DNA și AMEPIP modul de numire a conducerii Romarm și a membrilor Consiliului de Administrație.

În cursul zilei de miercuri, 12 noiembrie 2025, Radu Miruță, Ministrul Economiei, a anunțat faptul că a fost trimis către Parchet modul de numire a conducerii Romarm, dar și cel al conducerii Consiliului de Administrație. Oficialul transmite că așteptarea este ca „aceste lucruri să fie clarificate de DNA şi de AMEPIP”.

