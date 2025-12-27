Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. Sistemele informatice au fost blocate

Complexul Energetic Oltenia a fost ținta unul atac cibernetic de tip ransomware, produs în noaptea de 26 decembrie, care a dus la blocarea temporară a unor sisteme informatice interne. Incidentul a fost depistat în jurul orei 01:40 și a afectat aplicații esențiale pentru activitatea curentă.

Reprezentanții CE Oltenia au transmis că atacul, cunoscut sub numele „Gentlemen”, a implicat criptarea unor fișiere, însă funcționarea Sistemului Energetic Național nu a fost pusă în pericol. Echipele IT au izolat imediat sistemele afectate și au informat autoritățile competente, printre care Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică și Ministerul Energiei.

A fost deschis un dosar penal pentru acces ilegal la sisteme informatice. Specialiștii lucrează la refacerea infrastructurii și analizează dacă au existat scurgeri de date.

