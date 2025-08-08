CONCEDIERI în masă la o fabrică cu tradiție din România, deținută de americani. Inflația și războiul din Ucraina, printre motive

O companie din România, deținută încă de grupul american Lincoln Electric, lider mondial în domeniul sudurii, urmează să disponibilizeze mai mulți angajați. Conducerea fabricii a anunțat că printre principalele cauze ale restructurării se număra războiul din Ucraina, care generat dezechilibre în lanțurile de aprovizionare și imprevizibilitate financiară.

Americanii aflați la cârma fabricii DUCTIL, din Buzău, au anunțat că sunt nevoiți să concedieze o parte dintre cei 476 de angajați. Potrivit anunțului făcut de conducere, măsura îi va afecta va afecta personalul direct și indirect productiv, inclusiv pe cel din activitățile comerciale și administrative.

Pe lângă războiul de la graniță, printre motivele anunțate de reprezentanții fabricii se numără și inflația ridicată din România, transformările tehnologice și nevoia de reorganizare internă.

Procesul de concediere colectivă urmează să se desfășoare etapizat și va fi încheiat cel târziu în primul trimestru al anului 2026.

DUCTIL este o companie cu tradiție în industria metalurgică românească. Aceasta a fost fondată în urmă cu 55 de ani la Buzău și a avut un rol semnificativ în dezvoltarea industriei metalurgice din România. În 2017, fabrica a devenit parte a grupului Lincoln Electric, controlată prin intermediul filialelor din Olanda și Franța.

Fabrica DUCTIL de la Buzău este recunoscută pentru faptul că produce o gamă extinsă de consumabile pentru sudură, precum electrozi clasici și speciali, sârmă tubulară, TIG, SAW, dar și echipamente și soluții complete, incluzând servicii și know-how tehnologic. Compania reprezintă un jucător esențial atât pe piața internă, cât și pe cea externă prin rețelele de distribuție ale Lincoln Electric.

În 2024, compania a avut o cifră de afaceri de 498,9 milioane lei și un profit net de 20,8 milioane lei, astfel că în ciuda provocărilor economice a avut o evoluție solidă.

Anterior, în 2020, DUCTIL SA a achiziționat terenul și spațiile deținute anterior de Ductil Steel, devenind un singur operator industrial, cu o suprafață de peste 132.000 mp disponibilă pentru producție și dezvoltare.

Grupul american Lincoln Electric are filiale în 19 țări și operează 56 de fabrici la nivel global cu peste 11.000 de angajați. Veniturile anuale ale companiei americane se apropie de 4 miliarde de dolari și este lider mondial în tehnologiile de sudare și tăiere.