Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a venit la TV cu emailurile de la Recorder: „Nu mi s-a cerut niciodată un interviu cu privire la acuzațiile din material”. Spune că a cerut audiență la Nicușor Dan, dar nu a primit-o

Șefa Curții de apel București, Liana Arsenie, a spus, la Antena 3 CNN, că nu a fost invitată de publicația Recorder la un interviu pe temele prezentate în materialul publicat în decembrie. Ea a venit cu emailurile de la Recorder, printate.

UPDATE 3: Legile justiției nu trebuie schimbate

Liana Arsenie a mai opinat că în prezent legile justiției nu ar trebui schimbate, ci doar ameliorate. Șefa CAB a mai criticat demersul Recorder, care încalcă normele de procedură.

”A dispărut spectacolul catuselor, e o normalizare a actului de justitie. Suntem într-o normalitate, nu putem că confundăm dreptul cetățenilor de a fi informați cu încălcarea normelor de procedură. Legile Justiției nu trebuie schimbate, dar pot fi îmbunătățite”

UPDATE 2: Este un asalt. Puterea executivă devorează puterea legislativă

Chestionată de moderatoarea Oana Zamfir dacă este vorba de o tentativă de control, Arsenie a confirmat, precizând că tentativa datează din perioada Dumbravă și Grecu.

Este un asalt. Decidentul politic are nevoie de consolidare politică. Ei folosesc acest sistem al legii pentru a înlătura competiția. Nu există gruparea Kovesi sau gruparea Savonea, ci doar nevoia de manipulare publică. Justiția se autoreglează din interior. Este o bătălie pentru preluarea controlului asupra puterii judecătorești, care nu se dorește a fi independentă.

„Pot doar să constat că puterea executivă practic devorează puterea legislativă. Nu mai avem Parlament care să legifereze și există această nevoie de control a puterii judecătorești prin orice mijloace”, a mai afirmat Arsenie.

UPDATE: Acuzațiile Recorder nu au fost însoțite de dovezi. Apel către președinte

Aceasta a mai precizat că a cerut o întrevedere cu Nicușor Dan, însă momentan solicitarea sa nu a fost confirmată. Șefa CAB a avut și un mesaj personal pentru șeful statului. Acuzațiile Recorder nu au fost însoțite de dovezi, explică Arsenie.

L-aș ruga ca atunci când spune că sistemul judiciar e condus prin teroare, prin persecuție, să se gândească că răul vizează sistemul de justiție în ansamblul său. E un rău care șubrezește statul de drept și încrederea cetățenilor în acesta. (…)

Nu am cerut niciodată apărarea inculpaților. Când judeci un caz nu e nevoie doar de drept penal, ci și de drept civil, administrativ, de contracte.

ȘTIREA INIȚIALĂ

„Se dorește o preluare a puterii judecătorești., se încearcă o conservare a puterii prin controlul puterii puterii judecătorești. Este un plan matematic, tehnic și foarte cinic. Pare că tot acest plan este foarte riguros organizat, pus la punct, în care folosim expresii care pot să creeze emoții, imagini. Nevoia de preluare a puterii judecătorești este reală”

În aceeași intervenție, Liana Arsenia a precizat că ancheta Recorder a vizat de la bun început aspecte care trezesc o reacție emoțională imediată, care însă nu sunt dovedite suficient, din punctul său de vedere.

Este un tip de judecători care merg la președintele Dan, cum au mers la președintele Băsescu sau președintele Iohannis. Solicită schimbări care să valideze eșecuri personale, prejudecăți.