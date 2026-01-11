Prima pagină » Justiție » Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a venit la TV cu emailurile de la Recorder: „Nu mi s-a cerut niciodată un interviu cu privire la acuzațiile din material”. Spune că a cerut audiență la Nicușor Dan, dar nu a primit-o

Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a venit la TV cu emailurile de la Recorder: „Nu mi s-a cerut niciodată un interviu cu privire la acuzațiile din material”. Spune că a cerut audiență la Nicușor Dan, dar nu a primit-o

11 ian. 2026, 20:11, Justiție

Șefa Curții de apel București, Liana Arsenie, a spus, la Antena 3 CNN, că nu a fost invitată de publicația Recorder la un interviu pe temele prezentate în materialul publicat în decembrie. Ea a venit cu emailurile de la Recorder, printate.

UPDATE 3: Legile justiției nu trebuie schimbate

Liana Arsenie a mai opinat că în prezent legile justiției nu ar trebui schimbate, ci doar ameliorate. Șefa CAB a mai criticat demersul Recorder, care încalcă normele de procedură.

”A dispărut spectacolul catuselor, e o normalizare a actului de justitie. Suntem într-o normalitate, nu putem că confundăm dreptul cetățenilor de a fi informați cu încălcarea normelor de procedură. Legile Justiției nu trebuie schimbate, dar pot fi îmbunătățite”

UPDATE 2: Este un asalt. Puterea executivă devorează puterea legislativă

Chestionată de moderatoarea Oana Zamfir dacă este vorba de o tentativă de control, Arsenie a confirmat, precizând că tentativa datează din perioada Dumbravă și Grecu.

  • Este un asalt. Decidentul politic are nevoie de consolidare politică. Ei folosesc acest sistem al legii pentru a înlătura competiția. Nu există gruparea Kovesi sau gruparea Savonea, ci doar nevoia de manipulare publică. Justiția se autoreglează din interior. Este o bătălie pentru preluarea controlului asupra puterii judecătorești, care nu se dorește a fi independentă.
  • „Pot doar să constat că puterea executivă practic devorează puterea legislativă. Nu mai avem Parlament care să legifereze și există această nevoie de control a puterii judecătorești prin orice mijloace”, a mai afirmat Arsenie.

UPDATE: Acuzațiile Recorder nu au fost însoțite de dovezi. Apel către președinte

Aceasta a mai precizat că a cerut o întrevedere cu Nicușor Dan, însă momentan solicitarea sa nu a fost confirmată. Șefa CAB a avut și un mesaj personal pentru șeful statului. Acuzațiile Recorder nu au fost însoțite de dovezi, explică Arsenie.

L-aș ruga ca atunci când spune că sistemul judiciar e condus prin teroare, prin persecuție, să se gândească că răul vizează sistemul de justiție în ansamblul său. E un rău care șubrezește statul de drept și încrederea cetățenilor în acesta. (…)

Nu am cerut niciodată apărarea inculpaților. Când judeci un caz nu e nevoie doar de drept penal, ci și de drept civil, administrativ, de contracte. 

ȘTIREA INIȚIALĂ

„Se dorește o preluare a puterii judecătorești., se încearcă o conservare a puterii prin controlul puterii puterii judecătorești. Este un plan matematic, tehnic și foarte cinic. Pare că tot acest plan este foarte riguros organizat, pus la punct, în care folosim expresii care pot să creeze emoții, imagini. Nevoia de preluare a puterii judecătorești este reală”

În aceeași intervenție, Liana Arsenia a precizat că ancheta Recorder a vizat de la bun început aspecte care trezesc o reacție emoțională imediată, care însă nu sunt dovedite suficient, din punctul său de vedere.

Este un tip de judecători care merg la președintele Dan, cum au mers la președintele Băsescu sau președintele Iohannis. Solicită schimbări care să valideze eșecuri personale, prejudecăți.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Lupta pentru șefia marilor parchete și a serviciilor de informații din România. Jocuri cu miză mare – SRI și SIE. Nicușor Dan și Ilie Bolojan vor arunca România într-o criză majoră? Gândul prezintă 3 posibile scenarii, cu repercusiuni uriașe pe scena politică
11:58, 09 Jan 2026
Lupta pentru șefia marilor parchete și a serviciilor de informații din România. Jocuri cu miză mare – SRI și SIE. Nicușor Dan și Ilie Bolojan vor arunca România într-o criză majoră? Gândul prezintă 3 posibile scenarii, cu repercusiuni uriașe pe scena politică
FLASH NEWS Magistrații Curții de Apel București au decis ca Horațiu Potra, fiul și nepotul său să rămână în arest preventiv
10:21, 09 Jan 2026
Magistrații Curții de Apel București au decis ca Horațiu Potra, fiul și nepotul său să rămână în arest preventiv
FLASH NEWS Fritz sare în apărarea USR-iștilor „penali”, după ce Flavia Boghiu a fost achitată pentru abuz în serviciu. Decizia nu e definitivă
22:53, 08 Jan 2026
Fritz sare în apărarea USR-iștilor „penali”, după ce Flavia Boghiu a fost achitată pentru abuz în serviciu. Decizia nu e definitivă
NEWS ALERT Ministrul Justiției a declanșat procedura de numire a șefilor marilor parchete. Începe marea bătălie pentru controlul Justiției
16:59, 08 Jan 2026
Ministrul Justiției a declanșat procedura de numire a șefilor marilor parchete. Începe marea bătălie pentru controlul Justiției
EXCLUSIV Dubla tragedie aviatică de la Cogealac e blocată la Secția Parchetelor Militare de patru ani. Care este cauza tergiversării anchetei
06:00, 08 Jan 2026
Dubla tragedie aviatică de la Cogealac e blocată la Secția Parchetelor Militare de patru ani. Care este cauza tergiversării anchetei
ACUM Noi probleme pentru Nicolas Maduro: guvernatorul Floridei anunță că vrea să-l pună sub acuzare, într-un proces separat
17:12, 07 Jan 2026
Noi probleme pentru Nicolas Maduro: guvernatorul Floridei anunță că vrea să-l pună sub acuzare, într-un proces separat
Mediafax
De ce e periculos să aprindem aragazul ca să ne încălzim? Riscurile intoxicării cu monoxid de carbon
Digi24
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024
Cancan.ro
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Prosport.ro
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Adevarul
Motivul crimei tânărului moldovean în Italia, explicat de polițistul suspect: „Videoclip cu tentă sexuală”
Mediafax
Cursuri suspendate sau desfășurate online în
Click
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Digi24
Cum vrea Putin să profite de dezghețarea Arcticii: nevoia de parteneri și norul negru care planează asupra planurilor Kremlinului
Cancan.ro
Ce alți milionari români se aflau pe lista ucigașilor lui Adrian Kreiner. Thriller real cu filaj dintr-un pod părăsit!
Ce se întâmplă doctore
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
O descoperire unică, veche de 9.500 de ani, dezvăluie o perspectivă rară asupra ritualurilor străvechi

Cele mai noi

Trimite acest link pe