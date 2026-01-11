Tragedie în Bistrița. Un tânăr de 18 ani a fost găsit mort în mansarda unui restaurant

Tragedie în Bistrița, duminică, 11 ianuarie 2026. Un tânăr în vârstă de 18 ani a fost găsit mort în mansarda unui restaurant din municipiu. Poliția și echipajele medicale au intervenit la fața locului. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Datele indică faptul că trupul tânărului în vârstă de 18 ani a fost descoperit într-un spaţiu de cazare amenajat la mansarda unui local din Bistrița. În urma incidentului, autoritățile au sesizat și Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Bistrița-Năsăud, pentru a afla dacă bărbatul lucra cu forme legale în cadrul localului.

„La data de 11 ianuarie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Bistriţa au fost sesizaţi cu privire la faptul că un tânăr se află în stare de inconştienţă, într-un imobil din Bistriţa. La locul sesizării, după intervenţia echipelor medicale, a fost constatat decesul unui tânăr de 18 ani, din Feldru.

Cu privire la cele constatate, poliţiştii au întocmit un dosar penal cu privire la infracţiunea de ucidere din culpă, urmând documentarea faptei, fiind totodată dispusă necropsia, în vederea determinării cauzei decesului”, a transmis Paul Rodilă, reprezentantul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud.

Ar fi murit în urma unei crize de epilepsie, susține sora lui

Potrivit Rasunetul.ro, ziar local, tânărul din Feldru este plâns atât de familie, cât și de cei dragi. Sora lui a făcut lumină în urma decesului tânărului de 18 ani. Aceasta a susținut că Bogdan ar fi suferit de epilepsie și că „așa a fost destinul”.

„Nu e nimeni de vină, asa a fost destinul! El suferea de epilepsie, dar boala era ținută sub control. Și, ca orice tânăr, a dorit și el să lucreze să își facă niște bănuți și mai mergea ca ospătar, din când în când, când era chemat. Dar de această dată boala i-a făcut o farsă provocându-i o criză în această dimineață când, terminând munca, a mers în camera lui să se odihnească și, între timp, a făcut o criză, neavând pe nimeni în jurul lui să îi acorde primul ajutor și el neputând să își ia medicamentele a suferit o insuficiență respiratorie acută. Aceasta e cauza morții!”, a spus sora lui.

