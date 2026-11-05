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Concelex aduce în echipă doi avocați cu peste 20 de ani de experiență în dreptul construcțiilor

Concelex aduce în echipă doi avocați cu peste 20 de ani de experiență în dreptul construcțiilor
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Concelex, companie aflată în topul constructorilor din România, își creează o funcțiune juridică integrată și îi aduce în echipă pe Claudiu Țâmpău și Iuliana Negoiță, avocați cu 20 de ani de experiență în dreptul construcțiilor și al achizițiilor publice. Din poziția de General Counsel, nou creată, Claudiu va coordona activitatea juridică și de management contractual a Concelex, contribuind la consolidarea guvernanței corporative și la gestionarea riscurilor asociate proiectelor complexe de infrastructură. Numirea sa susține strategia de dezvoltare a companiei și procesul de consolidare a echipei de management. Claudiu Țâmpău vine în Concelex după mai bine de zece ani în cadrul Strabag, în ultimii ani având responsabilități în coordonarea birourilor juridice din România, Bulgaria, Serbia, Croația și Slovenia. Iuliana se alătură echipei de avocați, întărind capacitățile echipei juridice în domeniul achizițiilor publice.

„Proiectele mari vin cu responsabilități pe măsură. Iar succesul lor depinde nu doar de aspectele tehnice și operaționale, ci și de rigoare juridică și contractuală. De aceea, am decis să consolidăm echipa juridică și să creăm rolul de General Counsel, care va avea o contribuție directă la deciziile strategice ale companiei. Claudiu și Iuliana cunosc industria construcțiilor și aduc o experiență valoroasă în gestionarea aspectelor juridice ale proiectelor de anvergură. Contribuția lor va fi esențială pentru consolidarea companiei și susținerea planurilor noastre de creștere”, a declarat Radu Pițurlea, Chairman și CEO, Concelex.

Claudiu Țâmpău se alătură Concelex după mai bine de zece ani în cadrul unuia dintre cele mai mari grupuri europene de construcții, în ultimii ani având responsabilități în coordonarea birourilor juridice din România, Bulgaria, Serbia, Croația și Slovenia. Anterior, a acumulat experiență profesională în diverse case de avocatură, inclusiv timp de șase ani în cadrul firmei internaționale White & Case. În noul rol din cadrul Concelex, parte a echipei de conducere, Claudiu va fi implicat în procesele decizionale, va coordona consolidarea cadrului de guvernanță corporativă și va susține inițiativele de dezvoltare strategică. Mandatul său include și construirea unei funcții juridice și de management contractual integrate, care să asigure suport pe întregul ciclu de viață al proiectelor.

Iuliana Negoiță a activat în ultimii opt ani în cadrul unui important constructor cu operațiuni la nivel european. Anterior, a profesat în mari case de avocatură locale, acoperind, pe lângă dreptul achizițiilor publice, și practici precum dreptul muncii, drept comercial și drept societar.

Numirile vin într-o etapă de dezvoltare accelerată a Concelex, marcată de extinderea portofoliului de proiecte în domenii strategice precum infrastructura de transport, sănătatea sau energia, precum și de consolidare a structurilor de management necesare pentru susținerea creșterii pe termen lung.

Despre Concelex

Concelex este o companie lider în sectorul construcțiilor, cu o experiență demonstrată în proiecte complexe, ce se întinde pe parcursul a peste 30 de ani. Portofoliul său include lucrări de infrastructură critică, energie, clădiri și proiecte de regenerare urbană, având amprentă națională. Compania oferă soluții integrate, de la proiectare la execuție, atât pentru sectorul public, cât și privat. Cu o strategie de creștere bazată pe investiții continue în inovație, tehnologii moderne și formarea echipelor și accent pe etică profesională și integritate, Concelex are în prezent peste 1.300 de angajați și aproximativ 100 de șantiere active.

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