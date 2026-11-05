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Fox News: JD Vance vrea să atragă alegătorii dezamăgiți de Trump într-o alianță a „noii drepte” după înfrângerea republicanilor în alegeri. Au fost stabilite 4 obiective

Fox News: JD Vance vrea să atragă alegătorii dezamăgiți de Trump într-o alianță a „noii drepte” după înfrângerea republicanilor în alegeri. Au fost stabilite 4 obiective
JD Vance - Foto: Mediafax foto
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JD Vance începe să iasă din umbra președintelui Donald Trump și să atragă votanții republicani dezamăgiți de pierderea alegerilor într-o nouă alianță a „noii drepte”,  susțin surse pentru Fox News 

Vicepreședintele caută să se distanțeze de politica externă a președintelui Trump și de relațiile strânse ale Americii cu Israel. JD Vance încearcă acum să creeze o nouă mișcare conservatoare, având în vedere alegerile din 2028. Dar asta nu înseamnă că se va separa de președinte, a spus un oficial, ci să revină la politica originală „America First”.

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O sursă familiară a declarat pentru Fox News că a fost o întâlnire la Casa Albă miercuri, menită să alinieze întreaga administrație cu privire la situația  post-electorală.

„Motivul pentru care am pierdut este războiul. Președintele însuși a spus-o azi noapte”, a spus JD Vance.

„Dar toți știm de fapt de ce am pierdut. Și orice conversație sinceră pe care o vom avea trebuie să pornească de aici”, a adăugat vicepreședintele.

Vance a relata că un expert în sondaje, unul „dintre cei mai inteligenți oameni pe care îi cunoaște în politică”, i-a indicat patru obiective menite să readucă alegătorii indeciși de partea Partidului Republican:

  1. încetarea războiului cu Iran
  2. concentrarea pe reducerea costurilor vieții și inflației
  3. punerea Americii pe primul loc
  4. schimbarea relației cu Israelul

Un oficial al administrației Trump a declarat pentru Fox News că pe aceste patru obiective, Vance vrea să construiască „noua dreaptă” post-Trump, o alianță care va fi definită drept o coaliție a Republicanilor care se aliniază cu mișcarea originală „America Prima” a președintelui din 2016:

  • America să stea deoparte de conflicte
  • să facă America accesibilă pentru ca americanii să-și crească familiile
  • să securizeze frontierele împotriva migrației ilegale

Oficialul a precizat însă, că votanții consideră că Trump s-a aliniat prea mult cu Israel pe politica externă. În rândul dreptei politice, războul cu Iran este asociat cu influența Israelului în Orientul Mijlociu și cu relația apropiată a lui Trump cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Oficialul a clarificat că Vance nu urmărește să se separe de Trump, așa cum a făcut-o fostul vicepreședinte Mike Pence în 2021, când l-a denunțat pe Trump după asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021.

„Vance este tipul nostru”, a spus el.

Sursa Foto: Hepta

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