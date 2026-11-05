Damian Drăghici & Damian and Brothers, Theo Rose, Al Bano și Loredana Groza au cântat la petrecerea din weekendul 31 octombrie – 1 noiembrie, organizată pentru botezul celui de-al treilea fiu al lui Alfred Simonis, președintele CJ Timiș și lider local PSD), nășit de liderul PSD Sorin Grindeanu. Evenimentul a atras critici în spațiul public și în mass-media, iar unele publicații au estimat costuri masive doar pentru programul artistic.

Ce tarif are Damian Drăghici, unul dintre artiștii care a cântat la petrecerea PSD

Tariful pentru un concert sau eveniment privat susținut de Damian Drăghici & Brothers pornește de obicei de la 15.000 de euro, în funcție de tipul evenimentului, durata, numărul de invitați, locație și cerințe tehnice. De asemenea, pentru spectacolele oficiale, desfășurate, de pildă, la Sala Palatului, biletele la Damian Drăghici au prețuri de la 99 de lei în sus.

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Pentru prestația sa de la botezul fiului liderului PSD Alfred Simonis, Damian Drăghici nu a raportat oficial o sumă exactă încasată, dar cota de piață estimată pentru prestațiile sale este cuprinsă între 10.000 și 20.000 de euro.

Cine este Damian Drăghici

Damian Drăghici este un renumit muzician, naiist, compozitor și producător român de etnie romă, născut pe 31 martie 1970, la București.

Provine dintr-o familie cu tradiție muzicală veche de generații și a început să cânte la instrumente de la 3 ani, iar la 10 ani deja studia naiul. La 15 ani, Damian Drăghici înregistra cu Orchestra de muzică populară Radio.

Deși nu a câștigat personal premiul Grammy, așa cum au transmis, eronat, unele publicații, Damian Drăghici a fost guest artist pe albumul „Winter Solstice” din 2006, al formației Paul Winter Consort, un album care a fost premiat cu Grammy.

Dincolo de activitatea artistică, Damian Drăghici este antrenor de dezvoltare personală, speaker și realizator al podcastului „Podcastul Damian Drăghici”.

Apropierea de PSD și Gabriel Oprea

De asemenea, Damian Drăghici a fost implicat în viața politică, începând cu 2012, anul în care s-a alăturat partidului UNPR, formațiune politică înființată și condusă de Gabriel Oprea.

La alegerile parlamentare din decembrie 2012, artistul a candidat pe listele Alianței PSD-UNPR-PC și a obținut un mandat de senator în Parlamentul României.

În Senat, Damian Drăghici a făcut parte inițial din grupul parlamentar progresist coordonat de Gabriel Oprea.

În paralel cu activitatea din UNPR, Damian Drăghici a fost și consilier pe problemele romilor.

De asemenea, în 2014, artistul, susținut de alianța condusă de PSD și UNPR, a candidat și a fost ales membru al Parlamentului European (legislatura 2014-2019).