Andrei Marga, fost ministru de externe, susține că ordinul execuției lui Călin Georgescu a venit de la Bruxelles

Fostul ministru de Externe Andrei Marga lansează acuzații grave la adresa autorităților române și sugerează că acțiunile îndreptate împotriva lui Călin Georgescu ar avea în spate influențe venite de la Bruxelles. Marga vorbește, în cadrul emisiunii Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache, despre o adevărată tehnică de eliminare a unor persoane incomode, pusă în aplicare prin intermediul instituțiilor judiciare din România. Cu toate acestea, fostul diplomat spune că nu deține probe care să demonstreze existența unui ordin venit din exterior.

Emisiunea poate fi urmărită integral și gratuit AICI.

Andrei Marga, fost ministru al Afacerilor Externe și fost rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, critică dur modul în care funcționează anumite structuri ale sistemului judiciar românesc, invocând inclusiv cazul fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu.

În opinia sa, responsabilitatea directă pentru ceea ce consideră a fi abuzuri aparține autorităților române, însă în spatele unor asemenea acțiuni s-ar putea afla și centre de influență externe.

Deci, spus clar: există o vinovăție clară a autorităților române, care nu ține de Europa, inclusiv în cazul lui Călin Georgescu. Nu se fac aceste primitivisme pe care ei le comit. Niciun procuror cu cap, niciun judecător cu cap nu ar accepta să fie tratat cum este tratat, ca să ne înțelegem”, a afirmat Andrei Marga.

Andrei Marga indică Bruxelles-ul

Cea mai controversată parte a declarațiilor lui Andrei Marga privește presupusa implicare a unui centru de putere de la Bruxelles în acțiunile pe care le denunță.

Fostul ministru sugerează că mecanismul de eliminare a unor persoane incomode ar putea fi coordonat din exteriorul României. „Mă tem că – sigur, nu am verificat – dar sunt și eu convins în sinea mea. Nu pot să pun acum probe. Ea vine dintr-un birou de la Bruxelles. Asta e, vă dați seama”, a afirmat Andrei Marga.

Declarația este cu atât mai importantă cu cât vine din partea unui fost ministru de Externe, familiarizat cu mecanismele instituționale și diplomatice europene.

Marga nu precizează dacă se referă la o instituție a Uniunii Europene, la anumite persoane din structurile europene sau la un alt centru de influență.

Acuzații la adresa procurorilor și a șefilor din sistemul judiciar

Fostul șef al diplomației române susține că unele dintre deciziile luate în justiție ar fi rezultatul atât al unei pregătiri profesionale deficitare, cât și al dorinței unor persoane aflate în funcții de conducere de a răspunde comenzilor venite din partea superiorilor.

„E un primitivism datorat: unu, pregătirii proaste a acelor juriști care iau astfel de decizii. Și doi, cum să zic? Se vede bine că sunt tot felul de șefi pe ierarhia procuraturii care, cum să zic, abia așteaptă să-și servească șefii care doresc să lovească pe niște oameni”, a declarat Marga.

Acesta consideră că folosirea mecanismelor instituționale pentru a lovi în anumite persoane nu reprezintă un fenomen recent, ci o practică mai veche, pe care o descrie drept străină de valorile europene.

Tehnica aceasta de lovire a oamenilor nu e ceva nou, ci ea e puțin mai veche. Ea nu e europeană, bineînțeles”, a adăugat fostul ministru.

Context: anularea alegerilor prezidențiale și dosarele lui Călin Georgescu

Declarațiile fostului ministru se înscriu în contextul controverselor politice și juridice declanșate după anularea alegerilor prezidențiale din România, în decembrie 2024.

Călin Georgescu câștigase primul tur al scrutinului din 24 noiembrie 2024, obținând aproape 23% din voturi, și urma să o înfrunte pe Elena Lasconi în turul al doilea.

Pe 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a decis anularea întregului proces electoral, invocând nereguli care ar fi afectat corectitudinea scrutinului, inclusiv aspecte referitoare la campania electorală și finanțarea acesteia.

Ulterior, în martie 2025, Biroul Electoral Central a respins candidatura lui Georgescu la alegerile prezidențiale reorganizate, decizie menținută de Curtea Constituțională.

Problemele judiciare ale fostului candidat au continuat și în perioada următoare. Georgescu a fost trimis în judecată într-un dosar privind promovarea unor idei și doctrine fasciste și legionare, iar în septembrie 2026 a fost arestat preventiv într-o altă cauză, instrumentată de DIICOT, în care este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat.

La 5 noiembrie 2026, Tribunalul București a amânat pentru 9 noiembrie analizarea cererii prin care Georgescu solicită înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Fostul candidat și-a susținut nevinovăția, iar acuzațiile penale trebuie evaluate cu respectarea prezumției de nevinovăție.

Întrebări despre independența justiției și influențele externe

Afirmațiile lui Andrei Marga readuc în discuție o temă sensibilă pentru societatea românească: independența justiției și posibila influență a factorului politic asupra instituțiilor judiciare.

Fostul ministru face o distincție între responsabilitatea autorităților române, pe care o consideră directă, și presupusa influență venită de la Bruxelles, pe care o invocă.