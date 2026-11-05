Val de alerte pe aeroporturile din Europa. 25 de aeronave au fost vizate de amenințări cu bombă în decurs de o săptămână. Ce avertizează experții

Un număr de 17 avioane europene de pasageri au primit, joi, amenințări cu bombă. Experții sunt de părere că este vorba despre o campanie coordonată menită să perturbe traficul aerian din întreaga regiune, scrie Financial Times.

Pasageri evacuați de la bordul unui avion LOT de pe Aeroportul Varșovia

Poliția și autoritățile antiteroriste au fost chemate să efectueze percheziții la cel puțin 17 aeronave care aterizau în țări precum Italia, Belgia, Polonia, Franța, Austria, Bulgaria, România și Republica Cehă, iar câteva zboruri au fost redirecționate după ce au primit amenințări în timpul zborului.

Incidentele de joi au afectat companii aeriene precum Ryanair, easyJet, Wizz Air, Aer Lingus, Aegean, Finnair și compania aeriană poloneză LOT. Până în prezent, toate amenințările s-au dovedit a fi alerte false, au declarat autoritățile.

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Numărul incidentelor raportate până acum joi reprezintă o creștere față de valul de alerte false de marți, 3 noiembrie, când șapte zboruri au fost vizate pe parcursul zilei. Și luni avusese loc un alt eveniment similar. Pe 2 noiembrie, un avion de pasageri al companiei aeriene Wizz Air, care circula pe ruta Londra-Sofia, a fost deviat către Budapesta tot din cauza unei amenințări cu bombă.

Analiștii din domeniul securității au avertizat companiile aeriene să se aștepte la mai multe amenințări în zilele următoare, adăugând că sectorul se confruntă cu o acțiune coordonată menită să perturbe traficul aerian și să provoace neliniște în rândul pasagerilor din întreaga regiune.

Deși companiile aeriene primesc din când în când amenințări cu bombă, „nu cred că am mai întâlnit până acum un astfel de nivel de coordonare”, a declarat joi Ben Smith, directorul executiv al Air France-KLM.

El a afirmat că grupul aerian — ale cărui servicii nu au fost încă vizate — dispune de protocoale solide și nu are nevoie să facă modificări, în ciuda valului de amenințări din această săptămână. Incidentele nu ar trebui să le ofere pasagerilor „niciun motiv să-și amâne sau să-și reducă planurile de călătorie”, a spus el.

„Suntem destul de încrezători că dispunem de tot ceea ce ne trebuie pentru a ne asigura că impactul asupra operațiunilor noastre va fi minim sau inexistent”, a spus el. „Suntem la cel mai înalt nivel de vigilență în permanență.”

Ce zboruri au fost afectate joi

Joi, un zbor Aer Lingus de la Dublin la Roma a fost deviat către o bază aeriană din Évreux, în Franța, înainte de a fi percheziționat. Un zbor Wizz Air de la Milano la Varșovia a fost deviat către Viena „în urma unei amenințări cu bombă primite în timpul zborului”, a declarat compania aeriană.

Un alt avion Wizz Air care călătorea de la Milano la București a fost verificat după ce a aterizat în siguranță în capitala României.

Joi dimineață, un zbor Ryanair de la Stansted la Sofia, în Bulgaria, a fost deviat către orașul vecin Plovdiv, în urma unei amenințări cu bombă. Alte două avioane Ryanair cu destinația Sofia, plecate din Copenhaga și Madrid, au fost percheziționate la aterizare.

Un avion Ryanair care călătorea de la Porto la Milano Malpensa a fost, de asemenea, verificat de specialiști. Două avioane ale companiei Aegean Airlines — de la Atena la Viena și altul de la Salonic la Milano — au fost percheziționate înainte de decolare, a declarat compania aeriană.

Un zbor al companiei poloneze LOT, de la Varșovia la Paris, a fost, de asemenea, reținut pentru verificări de securitate după ce compania a primit o amenințare. Aceasta a precizat că nu s-a constatat nicio amenințare și că zborurile s-au desfățurat confrorm programului. Un alt avion LOT către Bruxelles a fost semnalat ca fiind ținta unei amenințări în timp ce se afla în zbor și a fost percheziționat după aterizare.

De asemenea, un avion Finnair de la Helsinki la Roma a fost escortat de avioane de vânătoare italiene după ce a primit o amenințare în timpul zborului. Un zbor Finnair către Viena, operat de JetTime, a primit o amenințare falsă cu bombă și a aterizat în siguranță, a declarat compania aeriană.

Poliția cehă a avertizat, de asemenea, că a primit amenințări cu privire la patru zboruri care urmau să aterizeze pe aeroportul din Praga.

„După ce am primit o amenințare privind amplasarea unui dispozitiv exploziv improvizat la bordul a patru aeronave cu destinația Praga, ne pregătim împreună cu colegii de la aeroportul din Praga pentru aterizarea acestora”, a scris poliția pe X. „Considerăm că gradul de gravitate al amenințărilor este scăzut.”

Două dintre zborurile care au aterizat la Praga erau zboruri easyJet din Glasgow și Newcastle, a confirmat compania aeriană.

Tot joi, s-au declanșat alerte de bombă și pe două aeronave ale companiei Aegean, de la Salonic la Milano și de la Atena la Viena, scrie Sky.gr.

Conform informațiilor, în primul caz, compania a fost informată cu puțin înainte de aterizarea avionului, iar echipajul a fost informat la sosirea aeronavei la destinație. S-au efectuat toate verificările necesare și nu s-a constatat nimic.

Iar al doilea avion a aterizat normal la Viena, fără să fie deviat, și nici în acest caz nu s-a constatat nimic suspect.

Potrivit datelor FT, atunci când companiile aeriene primesc orice fel de avertisment, ele ordonă imediat aeronavei să aterizeze la destinație sau să se îndrepte către un aeroport sigur din apropiere, unde polițiști specializați percheziționează aeronava și conținutul acesteia. Procesul poate dura câteva ore și poate provoca perturbări și stres pentru pasageri.

Deși există și apeluri false, analiștii de securitate au afirmat săptămâna aceasta că modelul atâtor amenințări primite la intervale de câteva ore indică o acțiune coordonată.

Frecvența amenințărilor „sugerează existența unei legături, fie cu o persoană, fie cu o campanie a unui grup, mai degrabă decât cu o serie de incidente izolate de imitare”, a declarat Matt Borie, directorul Osprey Flight Solutions, o companie specializată în securitatea aviației.