Consiliul Concurenței obține prima victorie în instanță împotriva băncilor, în scandalul ratelor mărite. Ce bancă a pierdut procesul prin care a cerut suspendarea amenzii

Instanța Curții de Apel București au respins, joi, cererea CEC Bank de suspendare a aplicării deciziei prin care Consiliul Concurenței a amendat cele zece bănci participante la stabilirea ROBOR, scrie Mediafax.

Este prima victorie în instanță pentru Consiliul Concurenței în seria celor zece procese deschise de băncile amendate. Acestea au solicitat suspendarea executării deciziei autorității până la soluționarea definitivă a litigiilor prin care contestă sancțiunile, în valoare totală de peste 700 de milioane de euro, potrivit surselor Mediafax.

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CEC Bank este a doua instituție de credit care a avut termen în această serie de procese, însă prima pentru care instanța a pronunțat o soluție. Primul dosar, cel deschis de BRD, a rămas în pronunțare pentru data de 5 noiembrie, însă judecătorii au amânat ulterior decizia pentru un termen viitor.

Acțiunile în instanță au început miercuri cu dosarul BRD și au continuat joi, cu procesul CEC Bank. În perioada următoare, judecătorii urmează să se pronunțe și asupra solicitărilor celorlalte bănci sancționate de Consiliul Concurenței.

Președintele instituției, Bogdan Chirițoiu, declara săptămâna trecută, pentru Mediafax, că soluția în aceste dosare sunt așteptate în următoarele săptămâni. Potrivit procedurii explicate de șeful Consiliului Concurenței, băncile trebuie să achite amenzile în termen de o lună dacă instanțele resping cererile de suspendare a executării deciziei.

Cum au ajuns băncile să conteste sancțiunile

Decizia oficială de sancționare a celor zece bănci a ajuns la instituțiile vizate la sfârșitul lunii septembrie. Consiliul Concurenței a avut la dispoziție termenul maxim de patru luni pentru redactarea documentului, după hotărârea anunțată în luna iunie. Unele dintre băncile amendate au transmis deja public că nu sunt de acord cu sancțiunile și că vor contesta decizia autorității.

Pe 7 iunie, Consiliul Concurenței a anunțat aplicarea unor amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 710 milioane de euro, pentru zece instituții bancare. Sancțiunile reprezintă cea mai mare sumă aplicată vreodată de autoritate într-un astfel de caz.

Potrivit concluziilor anchetei, băncile au încălcat legislația națională și europeană în domeniul concurenței prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a indicelui ROBOR. Autoritatea a considerat că schimburile de informații și comunicările dintre instituțiile de credit au afectat mecanismul de stabilire a indicelui.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a explicat, în conferința de presă organizată după anunțarea sancțiunilor, că băncile își urmăreau reciproc cotațiile. Chiar dacă ancheta nu a identificat o înțelegere de tip cartel, comunicările dintre participanți ar fi influențat formarea ROBOR.

Ce amenzi au primit cele zece bănci

Consiliul Concurenței a stabilit sancțiuni pentru zece instituții de credit, valoarea acestora fiind diferită în funcție de implicarea fiecărei bănci în faptele investigate. Lista amenzilor anunțate de autoritate: