Prima pagină » Economic » Consiliul Concurenței obține prima victorie în instanță împotriva băncilor, în scandalul ratelor mărite. Ce bancă a pierdut procesul prin care a cerut suspendarea amenzii

Consiliul Concurenței obține prima victorie în instanță împotriva băncilor, în scandalul ratelor mărite. Ce bancă a pierdut procesul prin care a cerut suspendarea amenzii

Consiliul Concurenței obține prima victorie în instanță împotriva băncilor, în scandalul ratelor mărite. Ce bancă a pierdut procesul prin care a cerut suspendarea amenzii
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Instanța Curții de Apel București au respins, joi, cererea CEC Bank de suspendare a aplicării deciziei prin care Consiliul Concurenței a amendat cele zece bănci participante la stabilirea ROBOR, scrie Mediafax.

Este prima victorie în instanță pentru Consiliul Concurenței în seria celor zece procese deschise de băncile amendate. Acestea au solicitat suspendarea executării deciziei autorității până la soluționarea definitivă a litigiilor prin care contestă sancțiunile, în valoare totală de peste 700 de milioane de euro, potrivit surselor Mediafax.

Sondaj Gândul

Va reuși Trump să își impună politicile, chiar dacă nu are majoritatea în Congres?

Vezi rezultate

Loading ...

CEC Bank este a doua instituție de credit care a avut termen în această serie de procese, însă prima pentru care instanța a pronunțat o soluție. Primul dosar, cel deschis de BRD, a rămas în pronunțare pentru data de 5 noiembrie, însă judecătorii au amânat ulterior decizia pentru un termen viitor.

Acțiunile în instanță au început miercuri cu dosarul BRD și au continuat joi, cu procesul CEC Bank. În perioada următoare, judecătorii urmează să se pronunțe și asupra solicitărilor celorlalte bănci sancționate de Consiliul Concurenței.

Președintele instituției, Bogdan Chirițoiu, declara săptămâna trecută, pentru Mediafax, că soluția în aceste dosare sunt așteptate în următoarele săptămâni.  Potrivit procedurii explicate de șeful Consiliului Concurenței, băncile trebuie să achite amenzile în termen de o lună dacă instanțele resping cererile de suspendare a executării deciziei.

Cum au ajuns băncile să conteste sancțiunile

Decizia oficială de sancționare a celor zece bănci a ajuns la instituțiile vizate la sfârșitul lunii septembrie. Consiliul Concurenței a avut la dispoziție termenul maxim de patru luni pentru redactarea documentului, după hotărârea anunțată în luna iunie. Unele dintre băncile amendate au transmis deja public că nu sunt de acord cu sancțiunile și că vor contesta decizia autorității.

Pe 7 iunie, Consiliul Concurenței a anunțat aplicarea unor amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 710 milioane de euro, pentru zece instituții bancare. Sancțiunile reprezintă cea mai mare sumă aplicată vreodată de autoritate într-un astfel de caz.

Potrivit concluziilor anchetei, băncile au încălcat legislația națională și europeană în domeniul concurenței prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a indicelui ROBOR. Autoritatea a considerat că schimburile de informații și comunicările dintre instituțiile de credit au afectat mecanismul de stabilire a indicelui.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a explicat, în conferința de presă organizată după anunțarea sancțiunilor, că băncile își urmăreau reciproc cotațiile. Chiar dacă ancheta nu a identificat o înțelegere de tip cartel, comunicările dintre participanți ar fi influențat formarea ROBOR.

Ce amenzi au primit cele zece bănci

Consiliul Concurenței a stabilit sancțiuni pentru zece instituții de credit, valoarea acestora fiind diferită în funcție de implicarea fiecărei bănci în faptele investigate. Lista amenzilor anunțate de autoritate:

  • Banca Comercială Română (BCR): 577,36 milioane de lei;
  • BRD – Groupe Société Générale: 412,47 milioane de lei;
  • Banca Transilvania: 875,74 milioane de lei;
  • Banca Transilvania, pentru fapta realizată de OTP Bank România: 85,03 milioane de lei;
  • ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București: 405,91 milioane de lei;
  • Raiffeisen Bank România: 442,49 milioane de lei;
  • Exim Banca Românească: 96,49 milioane de lei;
  • CEC Bank: 332,98 milioane de lei;
  • UniCredit Bank: 431,03 milioane de lei;
  • Intesa Sanpaolo România: 28,1 milioane de lei;
  • Libra Internet Bank: 45,86 milioane de lei.
Comentarii 1
  • Mircea Cristi

    Mie mi se pare absurda aceasta amenda intrucat nu au demonstrat cu ce a fost influentata si cuantumul influentei. Adica trebuiau sa spuna clar cat trebuia sa fie indicele si cate a fost dupa ce a fost influentat. In rest totul este clar de imagine. Bancile oricum au anuntat ca o sa se retraga din calculul ROBOR si atunci sa vedem cum o sa mai functioneze sistemul bancar. Bancile afectate o sa fie bancile mici care nu au lichiditati.

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

DOCUMENTRomânia aduce în dezbatere avertismentele Clubului de la Roma. „Constelații ale speranței”, o carte-eveniment despre riscul de colaps al civilizației și viitorul omenirii, lansată la București
15:49
România aduce în dezbatere avertismentele Clubului de la Roma. „Constelații ale speranței”, o carte-eveniment despre riscul de colaps al civilizației și viitorul omenirii, lansată la București
MODĂUn gigant chinez anunță o investiție de jumătate de 1 miliard de euro într-o țară est-europeană pentru a evita taxa UE pe coletele mici care îi prăbușește vânzările
20:59
Un gigant chinez anunță o investiție de jumătate de 1 miliard de euro într-o țară est-europeană pentru a evita taxa UE pe coletele mici care îi prăbușește vânzările
INEDITO mare companie aeriană care operează și în România și pe care mulți români o folosesc pentru citybreake-uri vrea să taxeze folosirea toaletelor din avion cu 2 euro
19:42
O mare companie aeriană care operează și în România și pe care mulți români o folosesc pentru citybreake-uri vrea să taxeze folosirea toaletelor din avion cu 2 euro
FLASH NEWSMinistrul Investițiilor și Proiectelor Europene caută soluții pentru finalizarea proiectelor PNRR ajunse într-un stadiu avansat de execuție: „Vom încerca toate modalitățile legale”
19:02
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene caută soluții pentru finalizarea proiectelor PNRR ajunse într-un stadiu avansat de execuție: „Vom încerca toate modalitățile legale”
FLASH NEWSMugur Isărescu, avertisment la Clubul de la Roma: „Când încrederea slăbește, ajungerea la un consens devine mult mai dificilă”
13:52, 04 Nov 2026
Mugur Isărescu, avertisment la Clubul de la Roma: „Când încrederea slăbește, ajungerea la un consens devine mult mai dificilă”
ECONOMIE(P) HELLENiQ ENERGY urmează să prezinte planuri majore de investiții în energie regenerabilă în România
08:00, 04 Nov 2026
(P) HELLENiQ ENERGY urmează să prezinte planuri majore de investiții în energie regenerabilă în România
Mediafax
Chiria și transportul, mai ieftine pentru tinerii salariați! Ce beneficii propune un proiect de lege
Digi24
„Pregătiţi-vă.” 5 aspecte pe care Europa trebuie să le ia în calcul după înfrângerea lui Trump în fața democraţilor
Cancan.ro
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
Adevarul
De ce aduc firmele muncitori din Asia, deși îi costă cu 35% mai mult decât românii. Explicațiile unui antreprenor
Mediafax
Un primar din Neamț, sub control judiciar după ce ar fi obținut bani de la Guvern pentru o investiție fictivă
Click
Viața lui Cabral, dată peste cap după divorț? Ce pățește prezentatorul TV când trebuie să se ocupe singur de copii
Digi24
Crin Antonescu, comparație bizară: „Georgescu e dus precum Horea, Cloşca şi Crişan, în fiecare zi, într-un camion, cu cătuşe”
Cancan.ro
Cuplul anului în România😮 Aris Eram și Gabriella, împreună⁉️ Dani Oțil a amuțit, Ramona Olaru a crezut că nu aude bine: 'Baby...↘️
Ce se întâmplă doctore
Doliu în fotbalul românesc! Vadim Crîcimari a murit la 38 de ani, după o luptă grea cu o boală nemiloasă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cauți să achiziționezi anvelope de iarnă de Black Friday? Dedeman are în ofertă o anvelopă la ofertă
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Ochii acestor broaște sunt atât de unici încât ar putea fi utilizați ca niște amprente
Mediafax Italia
NEWS ALERT. A murit Nadia Santini! Ce se va întâmpla cu moștenirea ei?!
Mediafax Spania
Reguli NOI în trenuri! Ce obligații vor avea pasagerii?!
FLASH NEWSActorul britanic Russell Brand a fost găsit vinovat de viol și agresiune sexuală. „Riscă o pedeapsă îndelungată cu închisoarea“
17:13
Actorul britanic Russell Brand a fost găsit vinovat de viol și agresiune sexuală. „Riscă o pedeapsă îndelungată cu închisoarea“
CONTROVERSĂThe Independent: Marco Rubio ar putea demisiona din funcția de secretar de Stat al SUA pentru a candida la președinție în 2028. Subiectul, în centrul atenției pentru Partidul Republican și Guvernul Marii Britanii
17:11
The Independent: Marco Rubio ar putea demisiona din funcția de secretar de Stat al SUA pentru a candida la președinție în 2028. Subiectul, în centrul atenției pentru Partidul Republican și Guvernul Marii Britanii
NEWS ALERTA doua alertă cu bombă pe Aeroportul Otopeni în mai puțin de 5 ore. Ce zbor a fost vizat și care sunt precizările aeroportului
17:10
A doua alertă cu bombă pe Aeroportul Otopeni în mai puțin de 5 ore. Ce zbor a fost vizat și care sunt precizările aeroportului
NEWS ALERTFragmente de dronă, găsite într-o comună din Neamț. Polițiștii, pompierii și specialiștii SRI intervin în zonă
17:04
Fragmente de dronă, găsite într-o comună din Neamț. Polițiștii, pompierii și specialiștii SRI intervin în zonă
SCANDALOSDosar penal în „ograda” lui Bolojan. Trezoriera PNL Bihor, administratoră a unei firme de contabilitate din Oradea, acuzată de o schemă infracțională pe banii statului. Prejudiciu de aproape 2 milioane de lei
16:47
Dosar penal în „ograda” lui Bolojan. Trezoriera PNL Bihor, administratoră a unei firme de contabilitate din Oradea, acuzată de o schemă infracțională pe banii statului. Prejudiciu de aproape 2 milioane de lei
REACȚIEȘeful AEP respinge acuzațiile de „delapidare în folosul PSD” lansate de deputatul USR Alexandru Dimitriu în scandalul legii partidelor
16:36
Șeful AEP respinge acuzațiile de „delapidare în folosul PSD” lansate de deputatul USR Alexandru Dimitriu în scandalul legii partidelor

Cele mai noi

Trimite acest link pe