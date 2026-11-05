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Donald Trump este presat de Partidul Republican să-și schimbe strategiile politice ca urmare a pierderii alegerilor

Donald Trump este presat de Partidul Republican să-și schimbe strategiile politice ca urmare a pierderii alegerilor
Donald Trump, pus în fața faptului împlinit, democrații au câștigat alegerile de la jumătatea mandatului / Foto - Mediafax
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Președintele Donald Trump se înfruntă cu presiuni din partea Partidului Republican în schimbarea direcției după pierderea alegerilor de la mijlocul mandatului de pe 3 noiembrie. Democrații au căpătat controlul asupra ambelor camere ale Congresului, după ce majoritatea votanților au refuzat să-i aleagă pe candidații susținuți de președinte în câteva state-cheie.

Aliații republicanilor și strategii politici i-au cerut lui Trump să reorganizeze personalul Casei Albe, să restaureze disciplina și să renunțe la politicile care au dus la pierderea alegerilor, precum Războiul cu Iran și tarifele globale, acum când președinția din cel de-al doilea mandat al lui Trump se află la jumătate.

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Strategul republican John Feehery a catalogat rezultatele alegerilor drept un „dezastru imens” pentru Trump.  El a indicat că președintele trebuie să-și schimbe imediat personalul pentru a îndrepta anumite politici, având în vedere că republicanii privesc acum spre alegerile din 2028.

„Are nevoie rapid de o curățenie la el în casă. De la o zi la alta, cu trecerea timpului, el devine tot mai jalnic”, a spus acesta, potrivit Reuters.

Dar Trump n-a arătat nici cel mai mic semn că ar vrea să schimbe direcția ca urmare a rezultatelor alegerilor.

„Nu văd asta ca pe o lovitură directă la adresa mea”, a spus Trump pentru Fox News joi.

Democrații, având acum control asupra Senatului și Camerei Reprezentanților, pot să blocheze legislația lui Trump și a Partidului Republican aflat în minoritate, să-i investigheze administrația și să-i respingă persoanele nominalizate pentru anumite posturi cheie.

De asemenea, este de așteptat să-l preseze pe Trump, care și-a folosit autoritatea executivă în mod agresiv, bâzându-se încrederea conferită de Congresul controlat de republicani în acțiuni unilaterale.

Sursa Foto: Hepta

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