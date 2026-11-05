Un muncitor român de 34 de ani a murit în Italia, după ce ar fi fost intoxicat cu vapori toxici pe un șantier naval. Alți 3 angajați au ajuns la spital

Un incident tragic a avut loc pe un șantier naval din Italia. Un muncitor român de 34 de ani a decedat, după ce ar fi fost intoxicat cu vapori toxici. Alte trei persoane au ajuns la spital, acuzând stări de rău. Una dintre ele ajunsese internată în stare gravă.

Un sudor român de 34 de ani, Marius Hurba, a murit marți, într-un șantier naval din Marghera, Veneția. Alți trei muncitori au ajuns la spital, unul ajungând în stare gravă. Autoritățile suspectează o posibilă intoxicație cu vapori toxici.

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„Un muncitor în vârstă de 50 de ani este internat la Spitalul Angelo din Mestre, prezentând probleme respiratorii. Acesta a primit îngrijiri medicale în urma inhalării unor substanțe nocive, dar se află în afara oricărui pericol”, spune presa italiană.

Cum ar fi avut loc tragedia de la șantierul naval din Veneția

Românul lucra ca subcontractant la o navă aflată în construcție, în șantierul din Marghera. Un alt muncitor, în vârstă de 50 de ani, este internat în stare gravă, după o posibilă intoxicație. Muncitorul român făcea parte din echipa de subcontractanți a șantierului Fincantieri. Acesta a murit în jurul orei 10:30, în timp ce efectua lucrări de sudură într-un spațiu închis al unei nave aflate în construcție, arată Rainews.it.

Trei colegi au intervenit pentru a-l salva, dar ar fi suferit și ei intoxicații. Unul dintre aceștia se află internat în stare gravă. Pompierii și inspectorii Spisal au prelevat probe din zona în care lucra sudorul.

Primele verificări ar indica un nivel de oxigen sub limitele legale, posibil din cauza unor gaze toxice. Potrivit presei italiene, acesta este al cincilea deces înregistrat în acest an la Fincantieri, după alte patru accidente mortale la Palermo, Monfalcone și Ancona.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ