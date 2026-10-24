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Conducerea Companiei de Apă Olt e pusă sub semnul întrebării, după o decizie definitivă a Curții de Apel Craiova. Cine răspunde pentru eventualele prejudicii

Conducerea Companiei de Apă Olt e pusă sub semnul întrebării, după o decizie definitivă a Curții de Apel Craiova. Cine răspunde pentru eventualele prejudicii
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Legalitatea numirii Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Olt (CAO) a fost pusă sub semnul întrebării în urma unei decizii definitive a Curții de Apel Craiova.

Președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, avertizează că efectele ar putea depăși numirea conducerii, ar viza deciziile administrative, numirile de directori și chiar plățile realizate în cadrul proiectelor cu fonduri europene. Marius Oprescu cere clarificarea consecințelor juridice, evaluarea eventualelor prejudicii și identificarea celor responsabili, relatează euro24info.com.

Situația este complicată la Compania de Apă Olt, operatorul regional de apă și canalizare, după ce Curtea de Apel Craiova a pronunțat o hotărâre definitivă într-un litigiu privind numirea Consiliului de Administrație al societății.

Miză majoră. Precizările președintelui CJ Olt, Marius Oprescu

Potrivit președintelui CJ Olt, Marius Oprescu, decizia instanței ar putea avea consecințe importante asupra actelor adoptate ulterior constituirii structurii de conducere contestate. Miza este una majoră: legalitatea numirilor făcute în cadrul companiei, a deciziilor administrative și a documentelor semnate în perioada respectivă.

Deocamdată, amploarea efectelor trebuie stabilită printr-o analiză juridică a hotărârii definitive și a actelor vizate.

Litigiul a fost deschis în urmă cu mai bine de un an, după ce Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ADI Oltul” a contestat în instanță hotărârea privind numirea Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Olt.

Acțiunea a vizat Adunarea Generală a Acționarilor CAO și Oficiul Registrului Comerțului, iar disputa a avut ca obiect legalitatea procedurii prin care a fost numită structura de conducere a societății.

„Este vorba despre o hotărâre rămasă definitivă la nivelul Curții de Apel Craiova. În urmă cu mai bine, cred, de un an de zile, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară «ADI-OLTUL» a chemat în judecată adunarea generală a Companiei de Apă și Oficiul Registrului Comerțului pentru o hotărâre de a pune un Consiliu de Administrație considerat la vremea respectivă de către asociație ilegal”, a declarat Marius Oprescu, președintele CJ Olt.

Consecințele juridice

Potrivit lui Marius Oprescu, problema nu se oprește la procedura inițială de numire a Consiliului de Administrație. În perioada următoare au fost completate structurile de conducere, au fost numiți directori și au fost adoptate hotărâri administrative.

Președintele CJ Olt susține că aceste măsuri au fost luate în baza structurii de conducere contestate și consideră că legalitatea lor trebuie reevaluată în urma deciziei instanței. „Înseamnă că în toată această perioadă, pentru că toate consiliile de administrație, inclusiv completarea Consiliului de Administrație, s-a făcut în baza unui Consiliu de Administrație ilegal”, a explicat acesta.

Marius Oprescu a ridicat inclusiv problema valabilității numirilor și a hotărârilor adoptate ulterior.

„Înseamnă că toți directorii numiți de către și toate deciziile luate de către Consiliul de Administrație, cred că sunt nule, să știți”, a susținut președintele CJ Olt. Consecințele juridice concrete nu pot fi însă stabilite doar pe baza declarațiilor publice, ci trebuie analizate prin raportare la dispozitivul hotărârii definitive și la legislația aplicabilă fiecărui act în parte.

Problema plăților din fonduri europene

Unul dintre cele mai importante aspecte semnalate de Marius Oprescu privește documentele și plățile efectuate în perioada în care Consiliul de Administrație era în funcție.

În contextul proiectelor derulate de operatorul regional, eventualele probleme de legalitate ar putea necesita verificări suplimentare, inclusiv în ceea ce privește actele care au stat la baza efectuării unor plăți din fonduri europene.

„Înseamnă că tot ceea ce s-a semnat de atunci încoace, inclusiv plăți pe fonduri europene, sunt ilegale”, a declarat Marius Oprescu. Afirmația reprezintă poziția președintelui CJ Olt. Stabilirea eventualelor nereguli și a consecințelor acestora necesită însă o analiză juridică și financiară, precum și verificarea documentelor relevante.

Decizia definitivă readuce în atenție modul în care a fost organizată conducerea Companiei de Apă Olt și responsabilitatea administrativă pentru procedurile contestate.

În contextul acestei situații, administrația liberală ar fi obligată să ofere clarificări privind legalitatea măsurilor adoptate în perioada vizată, în limitele atribuțiilor sale și ale responsabilităților instituționale. Rămân întrebări importante privind procedurile urmate, efectele hotărârii instanței și eventualele consecințe asupra activității companiei. Răspunsurile depind de analiza documentelor și de pozițiile oficiale ale instituțiilor implicate.

Amploarea efectelor, greu de estimat

Marius Oprescu afirmă că problemele de legalitate au fost semnalate încă de la momentul adoptării hotărârii contestate. Acesta consideră că eventualele consecințe trebuie clarificate, iar persoanele responsabile trebuie identificate în urma verificărilor.

„N-am avut timp să consultăm încă în baza acestei hotărâri de instanță juriștii noștri, dar cred că cineva trebuie să răspundă pentru toate aceste lucruri”, a afirmat președintele CJ Olt.

Acesta a anunțat că va solicita un punct de vedere din partea juriștilor Consiliului Județean și așteaptă ca reprezentanții Companiei de Apă Olt să prezinte o evaluare a eventualelor pagube. „O să cerem un punct de vedere al juriștilor și așteptăm să iasă reprezentanții companiei de apă să ne spună care sunt pagubele estimate din această decizie luată greșit, semnalată de noi la vremea respectivă că este una ilegală și cine răspunde pentru ele”, a declarat Marius Oprescu.

Următorul pas îl reprezintă analiza juridică a hotărârii definitive și identificarea actelor administrative care ar putea fi afectate. În paralel, este necesară clarificarea eventualelor implicații financiare și a responsabilităților persoanelor implicate în procedurile contestate.

Până la finalizarea acestor verificări, amploarea efectelor deciziei rămâne de stabilit. Cert este că hotărârea Curții de Apel Craiova deschide o etapă importantă pentru clarificarea legalității conducerii Companiei de Apă Olt și a actelor adoptate în perioada vizată.

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