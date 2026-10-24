Aceasta este o întrebare la care poate răspunde istoria modei. Dar poate și tu ai sesizat acest detaliu al hainelor, cel mai probabil la o cămașă sau la pantaloni.

Și în zilele noastre, multe cămăși pentru femei au nasturii pe partea stângă, în timp ce, la cămășile pentru bărbați, aceștia se află, de obicei, pe partea dreaptă. La fel, fermoarele de la pantaloni sau jachete respectă, uneori, același tipar. Întrebarea se pune: de ce există această regulă?

Cercetătorii în domeniul modei și istoricii s-au aplecat asupra acestei diferențe de gen. Răspunsul ține, în mare măsură, de tradiție, de istorie și de modul în care erau confecționate hainele în trecut. Chiar și detaliile mărunte, cum ar fi un fermoar, pot spune o poveste despre vremurile de altădată, scrie The Conversation.

Îmbrăcămintea ascunde o întreagă istorie

De regulă, când privim hainele, ne gândim la culori, confort sau stil. Dar vestimentația face parte și din ceea ce istoricii numesc „cultură materială”, adică totalitatea obiectelor pe care oamenii le folosesc în viața de zi cu zi. Analizarea culturii materiale din trecut poate dezvălui modul în care oamenii trăiau, munceau și gândeau în epocile trecute.

Elementele de închidere, precum nasturii sau fermoarele, nu au doar un rol practic. Ele respectă, totodată, tradiții de design care, de-a lungul a sute de ani, au ajuns să fie asociate cu un anumit gen.

Una dintre cele mai frecvente explicații pentru faptul că hainele pentru bărbați și cele pentru femei au nasturii pe părți opuse provine din istoria modei europene. În trecut, femeile înstărite din rândul nobilimii purtau adesea rochii complexe, prevăzute cu nasturi și sisteme de închidere. Dar erau atât de complicate, încât aveau nevoie de ajutor pentru a se îmbrăca.

Așadar, unii istorici consideră că nasturii erau plasați astfel încât să faciliteze încheierea hainelor de către un servitor, lucru care reflecta diferențele dintre clasele sociale.

Aproximativ 90% dintre oameni sunt dreptaci. Atunci când o servitoare stătea față în față cu o nobilă pentru a o ajuta să se îmbrace, nasturii, plasați pe partea stângă a purtătoarei, erau, deci, poziționați ideal pentru ca servitoarea să îi poată introduce în butoniere folosindu-și mâna dominantă, adică mâna dreaptă.

În ce privește hainele bărbătești, o teorie susține că acestea erau concepute astfel încât să permită extragerea ușoară a unei arme de pe șoldul stâng, folosind mâna dreaptă.

Bărbații se îmbrăcau de obicei singuri. Prin urmare, cămășile, pantalonii și uniformele erau create cu sisteme de închidere ușor de manevrat de către purtător, adică nasturi plasați pe partea dreaptă, astfel încât acesta să îi poată încheia cu propria mână dreaptă.

Unii istorici indică tradițiile militare drept o posibilă influență asupra modului în care sunt plasați nasturii. Bărbații purtau adesea săbii pe partea stângă și le scoteau folosind mâna dreaptă. Direcția în care se încheiau tunicile, cămășile și pantalonii ar fi putut preveni agățarea sau încurcarea materialului.

Astăzi, hainele s-au mai modificat. Avem și conceptul de haine unisex, iar iar mulți designeri nu mai respectă vechea regulă privind partea pe care trebuie să fie așezate elementele de închidere. Dar, există și haine care respect vechile tipare standardizate, menținându-se tradițiile legate de poziționarea elementelor de închidere.