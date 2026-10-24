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Șlapi și fete în bikini, acum 1.700 de ani. Descoperirile istorice ascunse timp de secole într-o vilă romană antică din Sicilia

Șlapi și fete în bikini, acum 1.700 de ani. Descoperirile istorice ascunse timp de secole într-o vilă romană antică din Sicilia
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Un mozaic roman vechi de 1.700 de ani, care înfățișează o pereche de șlapi, a fost descoperit în Sicilia, păstrat aproape intact sub straturi de noroi, timp de secole. În același loc a fost găsit un alt mozaic, și mai surprinzător, care înfățișează fete în bikini. Iată povestea lor.

Mozaic cu șlapi

Un mozaic antic care înfățișează o pereche de sandale romane, asemănătoare șlapilor moderni, a fost scos la iveală în timpul unei săpături recente la Villa Romana del Casale din Sicilia, relatează All that`s interesting.

Fetele în bikini din Sicilia

Această descoperire este cea mai recentă dintr-o serie de opere de artă scoase la iveală în acest sit, care include o reprezentare a mai multor tinere purtând bustiere tip bandeau și slipuri tip bikini, supranumită mozaicul „Fetele în bikini”. Un alt mozaic celebru din acest sit înfățișează animale exotice vânate.

Pe lângă mozaicul cu sandale descoperit recent, arheologii au găsit și trei coloane, împreună cu capitelurile aferente. Aceste descoperiri au fost făcute cu ajutorul studenților, în cadrul inițiativei ArchLabs Summer School a Universității din Bologna.

Descoperirea mozaicului antic cu sandale romane la Villa Romana del Casale din Sicilia

Mozaicul cu șlapi a fost descoperit în băile sudice ale Vilei Romane del Casale din Piazza Armerina, potrivit unui comunicat al Parcului Arheologic din Morgantina. Acesta se afla în apropierea altor mozaicuri, inclusiv a unei piese care prezintă o inscripție albă pe un fundal roșu (nu este clar ce scria).

Încăperea din jur era decorată suplimentar cu plăci colorate, inclusiv piscina pentru baie, care avea o bandă de plăcuțe de mozaic de-a lungul marginii superioare. Cu toate acestea, mozaicul cu sandale s-a remarcat în mod deosebit prin măiestria detaliilor sale.

Atât sandalele, cât și inscripția din apropiere erau părți mici ale unei opere mai ample, a cărei realizare a necesitat, în mod evident, mult timp și atenție. Mozaicurile au fost probabil create de un artist foarte priceput în secolul al IV-lea d.Hr., cu aproximativ 150 de ani înainte de căderea Romei.

Mozaicul a fost scos la iveală datorită proiectului ArchLabs Summer School, o școală de teren care reunește 40 de studenți din 11 țări diferite. Programul este o colaborare între Parcul Arheologic din Morgantina și Villa Romana del Casale, Universitatea din Bologna și Consiliul Național al Cercetării.

Acum, acest mozaic cu sandale s-a alăturat numeroaselor alte opere descoperite în acest sit. Poate că cea mai faimoasă operă de artă scoasă la iveală în vilă este mozaicul „Fetele în bikini”, o lucrare care înfățișează nouă femei practicând diverse sporturi și purtând ceea ce par a fi bustiere tip bandeau și slipuri bikini.

O altă operă celebră din vilă este „Marea vânătoare”, care înfățișează vânători capturând numeroase animale și transportându-le pe o navă. Toate aceste mozaicuri s-au păstrat bine datorită unei inundații din Antichitate, care le-a acoperit cu straturi de noroi, protejându-le de-a lungul secolelor.

Piazza Armerina. Villa Romana del Casale – Profimedia

Răspândirea sandalelor în mozaicurile Romei antice

Descoperirea a fost remarcabilă datorită asemănării sandalelor cu încălțămintea modernă, însă aceasta nu este prima dată când arheologii găsesc mozaicuri din perioada Romei antice care înfățișează șlapi cu aspect modern. Descoperirea unor mozaicuri cu sandale asemănătoare în alte băi romane nu este deloc fără precedent.

De fapt, sandalele erau un motiv decorativ frecvent în mozaicurile din băi precum cele de la Villa Romana del Casale. Acest lucru se datorează faptului că, la fel cum oamenii poartă astăzi șlapi în dușurile publice sau în vestiare, romanii antici purtau sandale asemănătoare șlapilor în băile publice.

Alte mozaicuri cu sandale au fost descoperite în fostul teritoriu al Imperiului Roman. O baie publică din Timgad, Algeria, prezintă un mozaic cu sandale romane și inscripția „bene lava”, care înseamnă „spală-te bine”.

Un alt mozaic cu sandale poate fi văzut la Muzeul Sabratha din Libia. Acest mozaic înfățișează o pereche de sandale, două strigile (instrumente de igienă obișnuite la acea vreme) și un vas pentru ulei, alături de cuvintele „Salvom Lavisse”, care înseamnă „Este sănătos să faci baie”.

Mozaicul cu sandale și celelalte opere descoperite recent la Villa Romana del Casale vor fi acum curățate și pregătite pentru expunere permanentă. Arheologii lucrează, de asemenea, la transformarea datelor colectate în urma descoperirilor într-o formă de documentare 3D a acestui sit istoric și a numeroaselor sale vestigii antice.

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