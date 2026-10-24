Donald Trump s-a autoproclamat „cel mai măreț” președinte american din toate timpurile. Încă dinainte de a fi ales, a spus că va fi „cel mai bun președinte american creat vreodată de către Dumnezeu”.

Pe 18 octombrie, președintele a distribuit pe platforma The Truth Social sondajul efectuat de CNN de la finalul verii. Sondajul emis de CNN, realizat între 7 și 31 mai 2026, arată că Donald Trump este un președinte republican mai admirat decât Ronald Reagan și Abraham Lincoln.

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Iată procentele sondajului realizat de CNN:

Donald Trump: 53%

Ronald Reagan: 18%

Abraham Lincoln: 8%

„Majoritatea republicanilor spun că Trump este acum președintele cel mai admirat. Ronald Reagan, care era tradițional în capul listei, are acum 18%. Trump are un procent triplu față de Reagan. Iar Lincoln, considerat de către istorici cel mai bun președinte din istoria SUA, este la coada clasamentului în concepția republicanilor de acum”, a spus jurnalistul Harry Enten de la CNN.

Realizările celor doi președinți republicani surclasați de Trump

Ronald Reagan : Cel de-al 40-lea președinte al SUA (1981-1989)

Ronald Reagan, născut în Illinois, pe 6 februarie 1911, a absolvit Colegiul Eureka și a profesat în tinerețe ca actor de filme. A intrat în politică din 1962, de când s-a înscris în Partidul Republican. În 1966, a fost ales guvernator al Californiei. El a crescuit taxele pentru a rezolva problema deficitului statului. A candidat din partea a câștigat alegerile prezidențiale din 1980 în fața președintelui democrat Jimmy Carter și a devenit cel de-al 40-lea și cel mai bătrân președinte ales. În 1981, președintele a supraviețuit unei tentative de asasinare după ce a fost împușcat.

În primul mandat prezidențial, pentru a rezolva problema stagflației, a implementat programul „Reaganomics” prin tăierea taxelor și reducerea cheltuielilor. A crescut, de asemenea, cheltuielile pentru apărare, ceea ce a escaladat cursa înarmării cu Uniunea Sovietică.În 1982, a creat o forță de menținerea păcii în Liban, iar în 1983, a ordonat invadarea Grenadei prin Operațiune Furie Rapidă pentru a răsturna regimul susținut de Cuba și URSS și a intensificat Războiul împotriva drogurilor. Pe de altă parte, a fost criticat că nu s-a preocupat de epidemia de SIDA.

După ce a fost reales ca președinte în urma victoriei istorice de la alegerile din 1984, Reagan a dus o politică externă și mai dură pentru a încheia Războiul Rece. În 1986, a bombardat Libia pentru a-l elimina pe dictatorul Muammar Gaddafi, dar fără succes, fiind uciși 45 de militari și oficiali. Reputația lui Reagan a fost grav afectată în urma scandalului Iran-Contras izbucnit în 1985, când mai mulți oficiali din administrația prezidențială au fost acuzați că au făcut trafic de arme cu Iran pentru a finanța o grupare de rebeli Contras din Nicaragua.

Reagan a reușit totuși să negocieze cu liderul sovietic Mihail Gorbaciov și să semneze la Washington DC un tratat bilateral privind reducerea forțelor nucleare cu rază intermediară de acțiune. În 1987, la un discurs ținut la Poarta Brandenburg, lângă Zidul Berlinului, chiar de față cu liderul sovietic, Reagan a spus: „Domnule Gorbaciov, dărâmați acest zid”.

Reagan a dus cel de-al doilea mandat la bun sfârșit în ianuarie 1989, fiind succedat de vicepreședintele George H.W.Bush, ales președinte la alegerile din 1988. Diagnosticat cu Alzheimer, s-a retras din viața publică. A murit la 5 iunie 2004, la vârsta de 93 de ani, în Los Angeles. Mulți republicani îl apreciază pentru politicile sale, iar președinția sa a rămas în istorie ca „Epoca Reagan”.

Abraham Lincoln : Cel de-al 16-lea președinte al SUA (1861-1865)

Abraham Lincoln, născut pe 12 februarie 1809, într-o familie săracă din Kentucky, a studiat dreptul și a profesat ca tăietor de lemne.

A intrat în politică din 1834, când a devenit membru ales al Casei Reprezentanților din Illinois, reprezentând Comitatul Sangamon. În 1847, a fost ales ca membru al Casei Reprezentanților, reprezentând cel de-al șaptelea district din Illinois.

Și în 1860, a candidat din partea Partidului Republican la președinție. A câștigat alegerile prezidențiale și a devenit cel de-al 16-lea președinte al SUA și primul republican care ajunge la Casa Albă. A fost și cel mai înalt președinte american din istorie.

În primul său mandat, SUA erau deja într-un război de secesiune cu Statele Confederate. Lincoln a luat măsuri disperate, dar considerate necesare pentru a câștiga Războiul Civil și a reunifica republica destrămată la niciun secol de la formare.

A suspendat „habeas corpus” când Congresul era în vacanță și a instituit blocade navale asupra porturilor statelor confederate.

În 1863, a emis Proclamația de Emancipare, prin care sclavii din statlee sudiste erau declarați eliberați. La 19 noiembrie 1863, a rostit discursul istoric la Gettysburg, locul unde s-a desfășurat cea mai sângeroasă bătălie din istoria Americii.

A susținut adoptarea celui de-al 13-lea Amendament la Constituția SUA , care, în 1865, a abolit sclavia. După ce a fost reales președinte în 1864, Lincoln a depus eforturi pentru procesul de reconstrucția națiunii de după Războiul Civil.

La 14 aprilie 1865, chiar în Vinerea Mare, Lincoln a fost împușcat mortal de un sudist fanatic, John Wilkes Booth, când urmărea o piesă la Teatrul Ford din Washington DC. Considerat martir și erou național pentru că a condus SUA pe timpul Războiului de Secesiune, este considerat azi drept cel mai bun președinte american din istorie.

Trump se consideră „cel mai măreț președinte din istorie”

Liderul de la Casa Albă, în vârstă de 80 de ani, a distribuit propriul său clasament (generat cu AI) al președinților SUA într-o altă postare pe platforma Truth Social.

Donald Trump este plasat tot de unul singur la categoria supremă, la „cel mai măreț” președinte american.

Sub portretul său se află portretele lui Abraham Lincoln, George Washington, Franklin Roosevelt, Thomas Jefferson și Andrew Jackson, considerați președinții lui favoriți. Ei apar la categoria președinților „măreți”.

Urmează categoria „aproape măreți”, unde sunt plasați președinți ca republicanii Theodore Roosevelt, Ronald Reagan, Ulysses Grant și Dwight Eisenhower.

La categoria medie – „mediocri” se situează Bill Clinton, John Quincy Adams, James Monroe, Richard Nixon, William McKinley, John Kennedy, Woodrow Wilson și Harry Truman.

La „submediocri” sunt George H.W. Bush, Lyndon B. Johnson, James Buchanan și Calvin Coolidge, majoritatea având un singur mandat complet.

În capătul clasamentului, la cateogia „eșecuri”, sunt amplasați Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush, Herbert Hoover și Jimmy Carter.

Sursa Foto: The Truth Social