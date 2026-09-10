Cont online sau vizită în sucursală? Avantajele bankingului digital

Pentru multe operațiuni curente, varianta digitală poate înlocui vizita la ghișeu: deschiderea contului, plățile, transferurile și, în funcție de produs, solicitarea unei finanțări. La BCR, un cont online George se poate deschide 100% online, iar un Imprumut de nevoi personale poate fi solicitat din aplicația George, fără drumuri la bancă.

Vizita în sucursală nu a dispărut, dar este necesară mai ales în situații punctuale: verificări suplimentare, produse care presupun garanții sau cazuri în care identificarea la distanță nu poate fi finalizată.

Întrebarea utilă nu este dacă digitalul este mai bun în general, ci dacă operațiunea dorită poate fi finalizată online și în ce condiții. Pentru multe operațiuni uzuale, procesul poate fi complet digital; pentru produse complexe pot rămâne etape fizice.

Ce se poate face online și ce necesită deplasare?

În funcție de bancă și de produs, multe operațiuni curente și unele finanțări fără garanție pot fi finalizate integral la distanță. Prezența fizică poate rămâne necesară atunci când sunt implicate acte notariale, evaluări, documente originale sau verificări care nu pot fi încheiate online.

În aplicațiile bancare pot fi disponibile operațiuni precum:

deschiderea unui cont curent și emiterea unui card virtual;

transferurile în lei și în valută, inclusiv plățile instant;

plata facturilor și configurarea plăților recurente;

blocarea temporară a cardului și modificarea limitelor;

deschiderea unui depozit sau a unui cont de economii;

simularea și solicitarea unei finanțări fără garanție;

descărcarea extraselor și a documentelor contractuale.

Pentru produsele garantate cu un imobil, evaluarea proprietății și semnarea actelor notariale pot presupune prezență fizică. Pot exista și verificări suplimentare sau situații în care identificarea digitală trebuie reluată ori finalizată printr-un alt canal.

Ce avantaje are administrarea digitală a banilor?

Administrarea digitală a banilor poate economisi timp și poate oferi vizibilitate mai bună asupra bugetului. În funcție de aplicație, utilizatorul poate vedea rapid tranzacțiile, poate primi notificări și poate controla limitele cardului fără deplasare la unitate.

Printre funcțiile utile se numără:

acces la cont fără program de lucru și fără deplasare;

confirmarea imediată a tranzacțiilor, prin notificări;

istoricul plăților și, dacă aplicația oferă funcția, gruparea lor pe categorii;

transferuri programate la data încasării venitului;

limite configurabile pentru plăți și retrageri;

documente disponibile în format electronic, fără cerere separată;

posibilitatea de a solicita anumite produse noi din aceeași aplicație.

La BCR, aplicația George integrează operațiuni de administrare a contului și acces la produse bancare digitale. Funcționalitățile disponibile și condițiile lor trebuie verificate pentru produsul concret, deoarece nu toate operațiunile au același flux.

Când merită totuși o vizită în sucursală?

Vizita în sucursală rămâne utilă atunci când procesul digital nu poate fi finalizat, când sunt necesare documente sau verificări suplimentare ori când vrei asistență directă înainte de semnarea unui contract complex. Pentru anumite produse, prezența fizică poate fi cerută de natura operațiunii sau de pașii juridici implicați.

O vizită are sens dacă:

produsul presupune garanții sau documente originale;

identificarea la distanță nu a putut fi finalizată;

ai nevoie de clarificări pe un contract complex;

situația ta nu se încadrează în variantele standard din aplicație;

ai de rezolvat o problemă care necesită verificarea unui document fizic;

preferi să discuți opțiunile înainte de a semna.

Faptul că un proces poate fi parcurs online nu îl face automat potrivit pentru orice situație. Pentru decizii cu impact pe termen lung, o discuție cu un consultant poate ajuta la clarificarea costurilor, condițiilor și obligațiilor care nu sunt evidente într-o simulare.

Ce presupune deschiderea unui cont la distanță?

Deschiderea unui cont la distanță presupune, de regulă, completarea datelor personale, verificarea identității și acceptarea sau semnarea electronică a documentelor. Durata procesului depinde de instituție, de metoda de identificare și de eventualele verificări suplimentare.

Pentru a parcurge etapele fără întreruperi, pregătește:

un act de identitate valabil, fotografiat într-un spațiu bine luminat;

un telefon cu cameră funcțională și conexiune stabilă;

un număr de telefon personal și o adresă de e-mail activă;

informații despre ocupație, venituri și sursa fondurilor;

adresa la care vrei să primești cardul fizic.

Pentru un cont online George , BCR oferă un flux 100% online care include completarea informațiilor, verificarea identității și semnarea electronică a contractului. Datele introduse trebuie să corespundă documentelor de identitate, iar eventualele neconcordanțe pot întârzia finalizarea procesului.

Cum soliciți o finanțare fără să mergi la bancă?

Pentru un credit de nevoi personale prin George, BCR permite parcurgerea 100% online a procesului: alegerea sumei și perioadei, confirmarea datelor și a acordurilor pentru verificări, acceptarea condițiilor și semnarea electronică. După aprobarea creditului, banii sunt virați în cont.

Etapele principale sunt:

accesarea secțiunii Credite din Magazinul George;

alegerea sumei și a perioadei de rambursare;

confirmarea datelor și a acordului pentru verificările necesare;

confirmarea condițiilor creditului ales;

semnarea electronică a contractului;

virarea sumei aprobate în cont.

Acest flux este valabil pentru creditul de nevoi personale disponibil în George. Pentru finanțările garantate cu un imobil pot exista etape fizice suplimentare, inclusiv evaluarea proprietății și semnarea actelor la notar.

Ce verifici înainte de a alege varianta digitală?

Înainte de a alege varianta digitală, verifică atât costurile produsului, cât și ce etape pot fi finalizate online. Un produs prezentat cu administrare gratuită poate avea condiții de eligibilitate sau utilizare, iar nerespectarea lor poate duce la aplicarea comisioanelor prevăzute în contract și în tarifele băncii.

Înainte de a alege, verifică:

costul administrării contului și al cardului;

condițiile în care administrarea rămâne gratuită;

comisioanele pentru transferuri și retrageri;

cursul aplicat plăților în valută;

ce operațiuni necesită totuși prezența la unitate;

disponibilitatea suportului și timpul de răspuns;

DAE și costul total, dacă soliciți o finanțare.

Pentru o finanțare, compară DAE, suma totală de rambursat, comisioanele și condițiile asociate ofertei. Rapiditatea procesului digital este un avantaj de utilizare, dar nu înlocuiește compararea costului total între opțiuni.

Cât timp economisești, în practică?

Economia de timp vine mai ales din eliminarea programării, deplasării și așteptării la sucursală. Pentru operațiunile disponibile online, utilizatorul poate iniția procesul atunci când are nevoie, fără să depindă de programul unei unități.

Diferențele practice se văd la:

deschiderea unui cont: inițiere și identificare de la distanță, atunci când instituția oferă un flux complet digital;

un transfer sau o plată recurentă: configurare din aplicație, în limitele și condițiile serviciului;

blocarea temporară a cardului: disponibilă din aplicație, dacă produsul include această funcție;

obținerea unui extras: descărcare directă, dacă aplicația oferă documentul în format electronic;

simularea unei finanțări: comparare a mai multor variante în aceeași sesiune;

urmărirea unei solicitări: din aplicație sau prin canalele digitale puse la dispoziție de bancă.

Timpul economisit nu este un scop în sine, dar poate simplifica administrarea banilor: poți compara variante, iniția operațiuni și reacționa la tranzacții neașteptate fără o deplasare imediată la sucursală.

Cum îți protejezi datele când folosești aplicația?

Siguranța utilizării unei aplicații bancare depinde atât de măsurile de securitate ale băncii, cât și de modul în care utilizatorul își protejează datele de autentificare. Parolele, codurile de autorizare și datele cardului nu trebuie comunicate altor persoane sau introduse pe pagini accesate din mesaje suspecte.

Câteva reguli reduc riscul:

descarcă aplicația doar din magazinul oficial al telefonului;

verifică adresa paginii înainte de a introduce date personale;

nu transmite prin mesaje fotografii ale actului, parole sau coduri;

activează autentificarea biometrică, dacă este disponibilă;

menține notificările active pentru fiecare tranzacție;

evită rețelele Wi-Fi publice pentru operațiuni bancare;

contactează instituția prin datele oficiale, dacă primești un mesaj suspect.

Nu transmite parola, PIN-ul sau codurile de autorizare primite pentru confirmarea operațiunilor. Dacă un mesaj sau un apel solicită astfel de date, întrerupe interacțiunea și contactează banca prin canalele oficiale.

Întrebări frecvente

Pot deschide un cont fără să merg deloc la bancă?

Da, dacă banca oferă un flux complet digital și îndeplinești condițiile produsului. Un cont online George poate fi deschis la distanță, cu verificarea identității și semnarea electronică; cardul fizic poate fi livrat la adresa indicată, în condițiile serviciului.

Pot obține un Imprumut fără deplasare la unitate?

Da, pentru anumite finanțări fără garanție. În George, un Imprumut de nevoi personale poate fi solicitat 100% online, de la alegerea sumei și perioadei până la semnarea electronică. Pentru finanțările garantate cu un imobil pot rămâne etape fizice, precum evaluarea și semnarea la notar.

Este mai scump un produs deschis online?

Nu neapărat. Costurile depind de produs și de condițiile din contract, nu de canalul prin care a fost deschis. Verifică lista completă de comisioane înainte de semnare.

Ce fac dacă procesul online se întrerupe?

Depinde de fluxul băncii și de etapa la care s-a întrerupt procesul. Urmează instrucțiunile din aplicație sau contactează suportul prin canalele oficiale; dacă procesul nu poate fi reluat digital, banca poate indica o alternativă.

Este sigur să folosesc doar aplicația pentru toate operațiunile?

Utilizarea aplicației poate fi sigură dacă respecți regulile de autentificare, păstrezi dispozitivul protejat și nu divulgi codurile de autorizare. Evită linkurile din mesaje neașteptate și contactează banca prin canalele oficiale dacă observi ceva suspect.