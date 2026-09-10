Alexandru Rogobete îi cere şefului Casei Naţionale de Sănătate să publice situaţia financiară reală din sistem

Fostul ministru al Sănătăţii, Alexandru Rogobete, îi solicită public președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, „să prezinte situația financiară reală a sistemului de sănătate”.
În cea mai nouă postare a sa de pe pagina de facebook, Rogobete îl pune faţă în faţă pe şeful CNAS cu afirmaţiile recente, din care reieşea că nu trebuie să ne îngrijorrăm cu privire la finanţare şi la accesul de medicamente şi că totul ar fi doar un joc politic.
„În urmă cu doar câteva săptămâni, președintele CNAS ne spunea public că nu există nicio problemă și că îngrijorările privind finanțarea și accesul la medicamente sunt „false” și ţin de „jocuri politice”
Astăzi, românii au dreptul să audă, din gura dumneavoastră, care este realitatea!”.
Prin urmare, fostul ministru al Sănătăţii cere explicaţii şefului Casei Naţionale de Sănătate cu privire la declaraţiile acestuia, cât şi publicarea situaţiei financiare reale.
„Domnule președinte Horațiu Moldovan, vă solicit public să prezentați:
- Sumele necesare pentru trimestrul IV pentru finanțarea programelor naționale de sănătate, distinct pentru oncologie, boli rare, boli cardiovasculare, diabet zaharat și neurologie.
- Situația plăților către farmacii și necesarul financiar până la sfârșitul anului pentru închiderea exercițiului fără datorii.
- Situația sumelor restante pentru concediile medicale și necesarul de finanțare pentru achitarea lor.
- Situația plăților efectuate de CNAS către unitățile sanitare publice și private în ultimele trei luni, defalcată lunar.
- Necesarul financiar total al sistemului până la 31 decembrie 2026 și eventualele obligații de plată care riscă să fie transferate în anul următor.
Și, mai ales, vă solicit să explicați public pe ce date și analize v-ați bazat atunci când ați susținut că situația este în regulă.
Ați afirmat că deciziile dumneavoastră sunt independente de presiunea politică a șefului dumneavoastră de partid, premierul demis Bolojan.
Atunci publicați cifrele.
Nu declarații. Nu asigurări generale. Cifrele reale!
Românii trebuie să știe exact care este situația financiară a sistemului de sănătate și dacă există bani suficienți pentru tratamente, medicamente și spitale până la sfârșitul anului. Domnule președinte, publicați cifrele!”, mai scrie Alexandru Rogobete.