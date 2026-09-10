Alexandru Rogobete îi cere şefului Casei Naţionale de Sănătate să publice situaţia financiară reală din sistem

Fostul ministru al Sănătăţii, Alexandru Rogobete, îi solicită public președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan, „să prezinte situația financiară reală a sistemului de sănătate”.

În cea mai nouă postare a sa de pe pagina de facebook, Rogobete îl pune faţă în faţă pe şeful CNAS cu afirmaţiile recente, din care reieşea că nu trebuie să ne îngrijorrăm cu privire la finanţare şi la accesul de medicamente şi că totul ar fi doar un joc politic.

„În urmă cu doar câteva săptămâni, președintele CNAS ne spunea public că nu există nicio problemă și că îngrijorările privind finanțarea și accesul la medicamente sunt „false” și ţin de „jocuri politice” Astăzi, românii au dreptul să audă, din gura dumneavoastră, care este realitatea!”.

Prin urmare, fostul ministru al Sănătăţii cere explicaţii şefului Casei Naţionale de Sănătate cu privire la declaraţiile acestuia, cât şi publicarea situaţiei financiare reale.