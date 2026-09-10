Președintele american Donald Trump spune că războiul cu Iranul s-ar putea încheia după alegerile intermediare din Statele Unite, programate în noiembrie. În același timp, liderul de la Casa Albă a amenințat din nou că armata americană ar putea lovi instalația iraniană Pickaxe Mountain (n.r. Muntele Târnăcopului), un obiectiv puternic fortificat despre care se crede că adăpostește instalații subterane asociate programului nuclear iranian.

Sondaj Gândul După victoria AfD din Germania, crezi că va lovi valul suveranist și în Franța, la alegerile prezidențiale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Trump: „Războiul se va încheia imediat după alegeri”

Donald Trump a declarat miercuri că se așteaptă ca războiul cu Iranul să se încheie după alegerile intermediare din SUA, care vor avea loc în noiembrie și care vor decide, printre altele, dacă Partidul Republican își păstrează controlul asupra Congresului.

„Cred că războiul se va încheia imediat după alegeri, pentru că nu mai pot rezista. Sunt disperați să încerce să influențeze alegerile”, le-a spus Trump reporterilor, potrivit Reuters.

Președintele american a susținut că Iranul încearcă să influențeze scrutinul de la jumătatea mandatului.

Potrivit The Wall Street Journal, mai mulți consilieri importanți ai Casei Albe, printre care vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio, l-ar fi avertizat în privat pe Trump că războiul s-ar putea prelungi pe parcursul restului mandatului său, care se încheie în ianuarie 2029.

Trump amenință din nou că va lovi Muntele Târnăcopului

Trump a reluat și amenințările la adresa Muntelui Târnăcopului, un obiectiv militar iranian puternic fortificat, aflat în apropierea instalației de îmbogățire a uraniului de la Natanz.

Potrivit informațiilor disponibile, zona găzduiește două complexe de tuneluri amplasate la mare adâncime. Instalația de la Natanz a fost deja afectată de atacurile desfășurate în cadrul conflictului.

„Observăm că există o mică activitate la Târnăcop. Aș sfătui Iranul să nu se răzgândească, pentru că va trebui să-i lovim foarte tare”, a declarat Trump în cadrul unei reuniuni republicane de la jumătatea mandatului.

Trump amenință cu atacuri asupra Muntelui Târnăcopului cel puțin de la mijlocul lunii iulie.

Atacurile asupra navelor se intensifică

Iranul a anunțat că a atacat miercuri 10 nave în apropierea Strâmtorii Ormuz. Atacurile au avut loc după ce Statele Unite au scufundat cinci petroliere iraniene, într-o serie de acțiuni și represalii care indică faptul că o încetare rapidă a ostilităților este puțin probabilă.

Perturbarea traficului a menținut prețul petrolului Brent peste pragul de 100 de dolari pe baril, în timp ce transporturile prin Ormuz și Marea Roșie continuă să fie afectate.

Datele preliminare privind traficul naval, doar șapte nave au traversat Strâmtoarea Ormuz miercuri, aproximativ jumătate din media înregistrată în cele 10 zile precedente.

Arabia Saudită, afectată de atacurile houthi

Conflictul nu se limitează la confruntarea directă dintre SUA, Israel și Iran. Luptele dintre Arabia Saudită și rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, s-au intensificat în ultimele zile.

Autoritățile saudite de apărare civilă au emis joi mai multe alerte de urgență în orașul Khamis Mushait, din sud-vestul țării. Este a patra alertă emisă în decurs de 24 de ore.

Cel puțin 73 de persoane au fost rănite în patru orașe din sudul Arabiei Saudite în urma unor atacuri recente atribuite houthi, potrivit coaliției conduse de Arabia Saudită.

Houthii au revendicat un atac asupra unei baze aeriene din Khamis Mushait, precum și asupra unor infrastructuri petroliere din orașele din apropiere. Gruparea susține că atacurile reprezintă una dintre cele mai ample acțiuni împotriva Arabiei Saudite de la începutul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.