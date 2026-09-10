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Deputatul independent Dumitru Coarnă, acuzații despre interesele creditorilor în România. „Bolojan e susținut de creditori, de asta suntem în criză”

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Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitescu”, deputatul independent Dumitru Coarnă, a acuzat că creditorii internaționali dictează desemnarea premierului României și susțin menținerea în funcție a actualului șef, Ilie Bolojan. Parlamentarul afirmă că blocajul din Parlamentul României este regizat special pentru a împiedica formarea unei noi majorități guvernamentale și pentru a conserva poziția premierului demis, care beneficiază de sprijin financiar extern și de susținere din Germania. Emisiunea completă poate fi urmărită aici

Dumitru Coarnă a spus că jocurile de culise din Parlament sunt dictate de interesele creditorilor

Dumitru Coarnă susține că negocierile politice din forul legislativ nu urmăresc soluționarea crizei guvernamentale, ci menținerea unei formule agreate de creditorii internaționaliu. În opinia deputatului independent, stabilitatea politică a fost sacrificată ca să fie satisfăcute cerințele celor care împrumută statul român.

„Dar despre creditorii României discutăm ceva? Îi introducem în subiect? Pentru că, până la urmă, premier în România nu o să fie decât cel pe care creditorii o să-l accepte. Bolojan e acceptat de creditori. E susținut de creditori și toată joaca asta pe care o vedem noi în Parlamentul României este din cauza sau datorită acestui lucru”, a susținut deputatul independent.

Deputatul independent e de părere că impasul politic are ca scop menținerea în funcție a lui Bolojan

Deputatul independent acuză că strategia partidelor parlamentare blochează deliberat învestirea unui nou premier. Dumitru Coarnă afirmă că influența partenerilor europeni determină structura viitoarei guvernări de la București.

„Pentru că are susținerea masivă de la creditori și din Germania și, atunci, sigur că tot ce vedem noi acum este undeva gândit și este făcut în așa manieră încât să nu putem să formăm un guvern. Ca să rămână Bolojan. E evident lucrul acesta”, a declarat deputatul independent Dumitru Coarnă la Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu.

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Datoria publică a României a depășit pragul critic de 60% din PIB 

Dependența României de piețele financiare internaționale a crescut semnificativ pe fondul necesarului record de finanțare. Conform datelor oficiale transmise de Ministerul Finanțelor, datoria publică a României a depășit pragul de 1.194 de miliarde de lei, nivel care reprezintă 61,4% din produsul intern brut. Din această sumă totală, datoria externă a administrației publice a urcat la 599,9 miliarde de lei, adică 30,8% din PIB, cea mai mare parte fiind acoperită prin titluri de stat tranzacționate pe piețele internaționale

Depășirea pragului legal de îndatorare de 60% din PIB obligă autoritățile să aplice măsuri stricte de disciplină fiscală și să stopeze majorările de cheltuieli bugetare permanente, într-un moment în care România se află deja în procedură de deficit excesiv.

România nu are de 127 de zile un guvern cu drepturi depline

România traversează o criză politică prelungită după demiterea Guvernului Bolojan, pe 5 mai 2026. De atunci, țara nu are un guvern cu puteri depline: prima nominalizare, Eugen Tomac, și-a depus mandatul, iar Guvernul propus de Adrian Veștea a fost respins de Parlament pe 22 iunie.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că vrea să tranșeze situația cât mai curând. Pe 3 septembrie, el spunea că „este momentul să tranșăm problema”, iar pe 7 septembrie, surse de la Administrația Prezidențială au transmis că președintele intenționează să desemneze un nou premier cel târziu până la finalul săptămânii viitoare, dar numai atunci când există o majoritate parlamentară capabilă să învestească Guvernul.

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