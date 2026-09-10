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Un adolescent de 16 ani a furat o mașină, apoi a gonit pe străzile Craiovei. Autoturismul s-a făcut scrum, după ce motorul i-a luat foc

Elena Ailuţoaei
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Seara trecută, Secția 5 Poliție Craiova a fost sesizată cu privire la faptul că pe strada Tineretului, la intersecția cu Calea Severinului, o mașină a luat foc. Un adolescent de 16 ani a furat o mașină, apoi a gonit pe străzile Craiovei. Ajuns pe o stradă principală din municipiu, la compartimentul motor a izbucnit un incendiu.

„Polițiștii deplasați la fața locului au constatat faptul că un tânăr, de 16 ani, din municipiul Craiova, în timp ce conducea autoturismul pe strada Tineretului, a observat că la nivelul compartimentului motor a izbucnic un incendiu, motiv pentru care a abandonat autoturismul și a fugit de la fața locului. La scurt timp, acesta a fost identificat de către polițiști și condus la audieri. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Autoturismul a fost sustras de la proprierarul de drept, fără acordul acestuia”, spun polițiștii.

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Un adolescent de 16 ani a furat o mașină, apoi a gonit pe străzile Craiovei. Autoturismul s-a făcut scrum, după ce motorul i-a luat foc

Un adolescent de 16 ani a furat o mașină, apoi a gonit pe străzile Craiovei. Autoturismul s-a făcut scrum, după ce motorul i-a luat foc. Foto: capturi video.

Adolescentul a ieșit negativ la alcooltest și drugtest

Totodată, tânărul a fost testat și cu aparatele alcooltest și drugtest, rezultatele fiind negative.

De asemenea, incendiul a fost localizat și stins de către pompierii din cadru ISU Dolj, fără a fi înregistrate alte pagube materiale sau victime omeneşti.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și furt în scop de folosință, urmând ca la finalizare să fie propusă soluție prin unitatea de parchet competentă.

Sursă video: Facebook/Matei Irina

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