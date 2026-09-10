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A murit fostul adjunct al Avocatului Poporului, ex-deputat PSD

A murit fostul adjunct al Avocatului Poporului, ex-deputat PSD
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Avocatul Alexandru Bălănescu, fost decan al Baroului Mehedinți, ex-deputat PSD și adjunct al Avocatului Poporului, a murit la 80 de ani. Baroul Mehedinți a anunțat decesul pe rețelele de socializare. Bălănescu a avut o carieră de zeci de ani în domeniul juridic și a fost considerat un mentor pentru mai multe generații de avocați.

„Mentor pentru generații de avocați, domnul decan Alexandru Bălănescu a trecut în neființă! Corpul profesional al avocaților din Baroul Mehedinți își exprimă întreaga recunoștință pentru contribuția inestimabilă adusă la dezvoltarea baroului și transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate”, a notat Baroul Mehedinți pe Facebook.

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Baroul Mehedinți a anunțat decesul avocatului Alexandru Bălănescu. Sursă foto: Facebook

Avocatul Alexandru Bălănescu a fost adjunct al Avocatului Poporului

Alexandru Bălănescu a ocupat, de-a lungul carierei, funcții importante în instituții centrale și în Parlament. Activitatea sa profesională a depășit astfel cadrul Baroului Mehedinți. Avocat de profesie, Alexandru Bălănescu a condus Baroul Mehedinți și figura printre avocații pledanți ai organizației încă din 1990. Ulterior, a ocupat funcții la nivel central.

În februarie 2007, Parlamentul l-a numit adjunct al Avocatului Poporului. Bălănescu a ocupat funcția alături de Mihai Profir Gondoș, Ionel Oprea și Erzsebet Rucz.

Într-un interviu din 2010, Alexandru Bălănescu vorbea despre trecerea de la avocatură la activitatea din cadrul Avocatului Poporului. El explica și diferențele dintre cele două roluri. Legătura cu instituția a continuat și ulterior. Bălănescu apare în rapoarte din 2018 ca expert, iar numele său figurează și în declarațiile de avere și interese publicate în 2025.

Alexandru Bălănescu a fost deputat de Mehedinți în legislatura 2016-2020, fiind ales inițial pe listele PSD. În Parlament, a făcut parte din Comisia juridică, de disciplină și imunități. Documentele oficiale îl menționează mai întâi ca membru PSD, iar ulterior ca reprezentant al grupului PRO Europa.

În august 2019, Alexandru Bălănescu a plecat din grupul social-democrat și s-a alăturat grupului parlamentar PRO Europa. Ulterior, documentele Parlamentului l-au menționat ca deputat de Mehedinți din partea acestui grup. Bălănescu a avut și activitate în diplomația parlamentară. În legislatura 2016-2020, a fost vicepreședinte al Grupului de prietenie cu Tunisia, arată Stiripesurse.ro.

Sursă foto: Facebook

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