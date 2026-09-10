NATO a dejucat o operațiune subacvatică secretă a Rusiei în apropierea arhipelagului Svalbard. Submarinele rusești ar fi simulat folosirea unei noi arme capabile să dezactiveze cablurile submarine de comunicații.

Operațiunea ar fi fost desfășurată de Direcția Principală de Cercetare Subacvatică a Rusiei (GUGI). Unitatea specializată se află sub sancțiunile SUA și Marii Britanii, potrivit Reuters. Submarinele rusești de mare adâncime ar fi simulat amplasarea noii tehnologii în cazul unui conflict cu NATO. Potrivit informațiilor disponibile, cablurile existente nu au fost avariate.

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Exercițiul s-a desfășurat în apropierea Svalbard, unde două cabluri de fibră optică fac legătura cu Norvegia continentală. Cablurile se află la până la 2.700 de metri adâncime și transmit cantități mari de date de la stația satelitară SvalSat. Aceasta este parte a rețelei NASA.

Infrastructura submarină reprezintă un pilon important pentru comunicații și transfer de date

Marea Britanie și Norvegia au descoperit în aprilie 2026 o operațiune clandestină a Rusiei în apele arctice. Cele două țări au avertizat Moscova că știu despre noua tehnologie, în încercarea de a descuraja folosirea ei. Ministrul norvegian al Apărării, Tore Sandvik, a transmis că astfel de activități nu pot rămâne nedetectate. Orice atac asupra infrastructurii critice va avea consecințe, a avertizat oficialul.

Infrastructura submarină a devenit tot mai importantă pentru comunicații, energie și transferul de date la nivel global. Cablurile susțin inclusiv tranzacțiile financiare. După distrugerea conductelor Nord Stream în 2022 și mai multe incidente în Marea Baltică, NATO și statele europene și-au intensificat măsurile de protecție a infrastructurii submarine.

Din 2023, tot mai multe nave au fost observate deplasându-se lent în apropierea infrastructurii submarine sensibile. Practica, numită „drifting”, este legală în apele internaționale, dar analiștii o consideră posibilă pregătire pentru sabotaj.

De altfel, operațiuni precum Baltic Sentry și Nordic Warden au contribuit la reducerea incidentelor din Marea Baltică. Infrastructura submarină europeană rămâne, totuși, vulnerabilă, pe fondul extinderii rețelelor digitale și energetice.

Situația ridică temeri în Occident că Moscova ar putea testa Articolul 5 al NATO, privind apărarea colectivă. În august 2026, directorul CIA, John Ratcliffe, s-a aflat la Moscova cu scopul de a avertiza Rusia în privința escaladării acțiunilor ostile în Europa. Altfel, Kremlinul continuă să nege orice implicare.

Sursă foto: Colaj Gândul / Envato