Prima pagină » Actualitate » Reuters: NATO a dejucat un complot rusesc de sabotare a cablurilor submarine din Arctica

Reuters: NATO a dejucat un complot rusesc de sabotare a cablurilor submarine din Arctica

Reuters: NATO a dejucat un complot rusesc de sabotare a cablurilor submarine din Arctica
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

NATO a dejucat o operațiune subacvatică secretă a Rusiei în apropierea arhipelagului Svalbard. Submarinele rusești ar fi simulat folosirea unei noi arme capabile să dezactiveze cablurile submarine de comunicații.

Operațiunea ar fi fost desfășurată de Direcția Principală de Cercetare Subacvatică a Rusiei (GUGI). Unitatea specializată se află sub sancțiunile SUA și Marii Britanii, potrivit Reuters. Submarinele rusești de mare adâncime ar fi simulat amplasarea noii tehnologii în cazul unui conflict cu NATO. Potrivit informațiilor disponibile, cablurile existente nu au fost avariate.

Sondaj Gândul

După victoria AfD din Germania, crezi că va lovi valul suveranist și în Franța, la alegerile prezidențiale?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Reuters NATO a dejucat un complot rusesc de sabotare a cablurilor submarine din Arctica

NATO a dejucat un complot rusesc de sabotare a cablurilor submarine din Arctica. Foto: Envato

Exercițiul s-a desfășurat în apropierea Svalbard, unde două cabluri de fibră optică fac legătura cu Norvegia continentală. Cablurile se află la până la 2.700 de metri adâncime și transmit cantități mari de date de la stația satelitară SvalSat. Aceasta este parte a rețelei NASA.

Infrastructura submarină reprezintă un pilon important pentru comunicații și transfer de date

Marea Britanie și Norvegia au descoperit în aprilie 2026 o operațiune clandestină a Rusiei în apele arctice. Cele două țări au avertizat Moscova că știu despre noua tehnologie, în încercarea de a descuraja folosirea ei. Ministrul norvegian al Apărării, Tore Sandvik, a transmis că astfel de activități nu pot rămâne nedetectate. Orice atac asupra infrastructurii critice va avea consecințe, a avertizat oficialul.

Infrastructura submarină a devenit tot mai importantă pentru comunicații, energie și transferul de date la nivel global. Cablurile susțin inclusiv tranzacțiile financiare. După distrugerea conductelor Nord Stream în 2022 și mai multe incidente în Marea Baltică, NATO și statele europene și-au intensificat măsurile de protecție a infrastructurii submarine.

Din 2023, tot mai multe nave au fost observate deplasându-se lent în apropierea infrastructurii submarine sensibile. Practica, numită „drifting”, este legală în apele internaționale, dar analiștii o consideră posibilă pregătire pentru sabotaj.

De altfel, operațiuni precum Baltic Sentry și Nordic Warden au contribuit la reducerea incidentelor din Marea Baltică. Infrastructura submarină europeană rămâne, totuși, vulnerabilă, pe fondul extinderii rețelelor digitale și energetice.

Situația ridică temeri în Occident că Moscova ar putea testa Articolul 5 al NATO, privind apărarea colectivă. În august 2026, directorul CIA, John Ratcliffe, s-a aflat la Moscova cu scopul de a avertiza Rusia în privința escaladării acțiunilor ostile în Europa. Altfel, Kremlinul continuă să nege orice implicare.

Sursă foto: Colaj Gândul / Envato

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Alexandru Rogobete îi cere şefului Casei Naţionale de Sănătate să publice situaţia financiară reală din sistem
12:44
Alexandru Rogobete îi cere şefului Casei Naţionale de Sănătate să publice situaţia financiară reală din sistem
INCIDENT Un adolescent de 16 ani a furat o mașină, apoi a gonit pe străzile Craiovei. Autoturismul s-a făcut scrum, după ce motorul i-a luat foc
12:34
Un adolescent de 16 ani a furat o mașină, apoi a gonit pe străzile Craiovei. Autoturismul s-a făcut scrum, după ce motorul i-a luat foc
MEDIU August 2026 a egalat recordul pentru cea mai călduroasă lună din istorie
11:53
August 2026 a egalat recordul pentru cea mai călduroasă lună din istorie
ULTIMA ORĂ Sondaj INSCOP: AUR rămâne partidul favorit în intenția de vot a românilor la următoarele alegeri. Schimbare pe locul doi al clasamentului. Toate datele celui mai recent sondaj
11:41
Sondaj INSCOP: AUR rămâne partidul favorit în intenția de vot a românilor la următoarele alegeri. Schimbare pe locul doi al clasamentului. Toate datele celui mai recent sondaj
STATISTICĂ Petrolul României vine în proporție de 77% din import. Ce arată datele Eurostat
11:28
Petrolul României vine în proporție de 77% din import. Ce arată datele Eurostat
NEWS ALERT O nouă dronă și-a făcut apariția pe litoralul românesc. Ce au găsit geniștii pe plajă la Capu Midia
11:20
O nouă dronă și-a făcut apariția pe litoralul românesc. Ce au găsit geniștii pe plajă la Capu Midia
Mediafax
Trump aruncă BOMBA: 5.000 de dolari pentru fiecare american! Ce condiție pune
Digi24
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în Ucraina: N. Dan vrea să angajeze țara în război
Cancan.ro
Armina și Jaguarul s-au SĂRUTAT pasional la Insula iubirii 2026. Toate detaliile unei apropieri incendiare, care a sfârșit în PAT
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Adevarul
„Au drumuri mai proaste decât noi, ceea ce e impresionant”. Ce cred românii despre Bulgaria după vacanțe și călătorii
Mediafax
De ce se udă geamurile toamna? Trucul simplu care ține condensul departe
Click
„Am ajuns cu fetița la Urgențe”. Vacanța de 9.000 de euro la un resort de 5 stele din Turcia a devenit un calvar pentru o familie de români
Digi24
Evadare incredibilă. Cu mâinile legate, un soldat și-a dezarmat paznicul, s-a aruncat în râu și a fugit 4 zile prin munți
Cancan.ro
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
Ce se întâmplă doctore
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Brandul din China care se menține pe locul 5 în România. Cota de piață a ajuns la 6,84% în august
Descopera.ro
Fenomen astronomic extrem, nemaivăzut până acum!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Descopera.ro
Un mucegai din intestinul uman ar putea oferi protecție împotriva radiațiilor
Mediafax Italia
Supermarketurile unde pot fi economisiți cei mai mulți bani. Diferența poate fi de aproape 4.000 euro pe an, în Italia
Mediafax Spania
Localitatea care oferă CHIRIE cu 300 de euro cu SALĂ și PISCINĂ INCLUSE!
EDUCAȚIE Ioan-Aurel Pop i-a identificat pe responsabilii eșecului școlii românești: „progresişti, neomarxişti, globalişti, anulatorii culturii și treziţi”
12:46
Ioan-Aurel Pop i-a identificat pe responsabilii eșecului școlii românești: „progresişti, neomarxişti, globalişti, anulatorii culturii și treziţi”
EXCLUSIV Deputatul independent Dumitru Coarnă, acuzații despre interesele creditorilor în România. „Bolojan e susținut de creditori, de asta suntem în criză”
12:00
Deputatul independent Dumitru Coarnă, acuzații despre interesele creditorilor în România. „Bolojan e susținut de creditori, de asta suntem în criză”
FLASH NEWS Britt McHenry, o fostă jurnalistă din domeniul sportului, s-a alăturat administrației Trump în rolul de consilier de presă la Departamentul de Stat
11:55
Britt McHenry, o fostă jurnalistă din domeniul sportului, s-a alăturat administrației Trump în rolul de consilier de presă la Departamentul de Stat
FLASH NEWS Doliu în Hong Kong: a murit Tung Chee-hwa, primul lider care a condus orașul în momentul istoric al revenirii la China, după plecarea britanicilor
11:45
Doliu în Hong Kong: a murit Tung Chee-hwa, primul lider care a condus orașul în momentul istoric al revenirii la China, după plecarea britanicilor
Gândul de Vreme Vremea se schimbă radical în România. Cod portocaliu de caniculă, apoi vin furtunile. Care sunt zonele vizate
11:09
Vremea se schimbă radical în România. Cod portocaliu de caniculă, apoi vin furtunile. Care sunt zonele vizate
FLASH NEWS Tennessee se pregătește să execute prima femeie din ultimii 207 ani. Cazul Christa Pike reaprinde controversele despre traumele copilăriei
11:04
Tennessee se pregătește să execute prima femeie din ultimii 207 ani. Cazul Christa Pike reaprinde controversele despre traumele copilăriei

Cele mai noi

Trimite acest link pe