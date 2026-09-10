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Britt McHenry, o fostă jurnalistă din domeniul sportului, s-a alăturat administrației Trump în rolul de consilier de presă la Departamentul de Stat

Melania Agiu
Britt McHenry, o fostă jurnalistă din domeniul sportului, s-a alăturat administrației Trump în rolul de consilier de presă la Departamentul de Stat
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Britt McHenry, o fostă reporteriță de la ESPN (rețeaua TV americană specializată în transmisiuni sportive), s-a alăturat, săptămâna aceasta, administrației Trump în rolul de consilier de presă la Departamentul de Stat al SUA. McHenry a confirmat numirea într-o postare pe pagina sa de Instagram în care a anunțat că este „mai mult decât încântată” de noul rol.

Ea a afirmat că această funcție îi va permite să-și pună în practică anii de experiență în jurnalism și televiziune în cadrul departamentului responsabil de politica externă a SUA.

„Timp de 17 ani, am lucrat în fața camerelor de filmat, prezentând știrile. Acum, am ocazia să valorific această experiență și să o aplic în cadrul celei mai înalte instituții diplomatice a țării noastre”, a declarat McHenry.

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Fosta reporteră ESPN a rămas activă pe rețelele sociale în ultimii ani, după ce a părăsit „Worldwide Leader in Sports”.

„O veste importantă: tocmai am fost numită consilier de presă al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii. Sunt onorată să servesc cea mai înaltă instituție diplomatică a țării noastre. Mă simt norocoasă să lucrez alături de niște oameni extraordinari (vă mulțumesc!!)”, a anunțat ea.

McHenry și-a dedicat o mare parte din carieră reportajelor sportive și de actualitate, atât la televiziune, cât și în mediile digitale. Anterior, a lucrat la posturi de televiziune locale din Washington, D.C., înainte de a se alătura ESPN în calitate de reporter. După ce a părăsit ESPN, și-a continuat cariera în mass-media, colaborând, printre altele, cu publicațiile „The Spectator” și „Real America’s Voice”, scrie Barrett Media.

De-a lungul carierei sale, McHenry s-a întors și la televiziunea din Washington, acumulând astfel și mai multă experiență în domeniul știrilor și al politicii.

Departamentul de Stat al SUA nu a oferit detalii publice cu privire la responsabilitățile specifice ale lui McHenry sau la funcționarii și departamentele pe care îi va sprijini în mod direct.

Sursă foto: Instagram/ Brittany May McHenry

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