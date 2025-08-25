Continuitate și eficiență: Principiile SALUBRIZARE Sector 5 (P)

Compania Salubrizare Sector 5 menține angajamentul ferm pentru un mediu curat și sănătos.

„Despre noi: continuitate și eficiență! Salubrizare Sector 5 este unicul operator licențiat pentru serviciile de salubrizare din Sectorul 5, devotat continuității și eficienței gestionării deșeurilor. Oricând aveți nevoie de informații, echipa noastră este aici pentru dumneavoastră”, transmite Salubrizare 5 într-o postare pe Facebook.