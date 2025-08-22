SALUBRIZARE Sector 5: Colectarea deșeurilor din pubele etichetate va fi obligatorie din septembrie (P)

Primăria Sectorului 5 anunță că doar până pe 8 septembrie colectarea deșeurilor se va putea face și din recipiente care nu dispun de etichetare individuală.

„Primăria Sectorului 5 continuă să susțină colectarea deșeurilor prin implementarea principiului european de plată în funcție de cantitatea aruncată, care generează costuri mai mici pentru cetățenii care își fac contract și au, astfel, sistemul de citire automată a greutății deșeurilor, montat pe pubelă”, transmite Primăria Sectorului 5 pe Facebook.

Pe această cale, administrația locală reamintește că doar până pe 8 septembrie colectarea deșeurilor se va putea face și din recipiente care nu dispun de etichetare individuală, fiind așadar o perioadă în care această măsură are caracter provizoriu, dacă există un contract semnat cu societatea Salubrizare Sector 5.

După data de 8 septembrie, colectarea se va realiza doar din recipientele etichetate corespunzător, conform normelor legale și contractuale.

Totodată, Primăria Sectorului 5 a transmis că bucureștenii pot solicita reactualizarea contractelor și montarea etichetelor în orice moment până la intervalul stabilit.

„Menționăm că puteți solicita reactualizarea contractelor și montarea etichetelor oricând, nu doar în intervalul menționat, cu precizarea că depășirea termenului poate duce la discontinuități în prestarea serviciilor de salubrizare”, adaugă sursa citată.

