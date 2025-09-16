Prima pagină » Diverse » Dan Negru, despre COMASĂRILE din educație: „Lăsați școlile cu prea puțini elevi și ocupați-vă de Parlamentul cu prea mulți repetenți”

Dan Negru, despre COMASĂRILE din educație: „Lăsați școlile cu prea puțini elevi și ocupați-vă de Parlamentul cu prea mulți repetenți”

16 sept. 2025, 12:32, Diverse
Dan Negru, despre COMASĂRILE din educație: „Lăsați școlile cu prea puțini elevi și ocupați-vă de Parlamentul cu prea mulți repetenți”
Galerie Foto 14

Ziua de 15 septembrie era sinonimă, până nu demult, cu începutul anului școlar. Cu această ocazie, Dan Negru a rememorat anii în care a fost elev și condamnă modul în care arată în prezent școala românească.

Dan Negru critică comasările din învățământ

Dan Negru a criticat decizia Executivului de a comasa școlile cu puțini elevi. Celebrul prezentator tv spune că reduceri ar fi putut fi făcute și în structurile statului, cum ar fi Parlamentul.

Astfel, Dan Negru reamintește de referendumul de acum zece ani, la care românii au votat pentru reducerea numărului de parlamentari la 300.

„15 septembrie era cândva ziua fixă pentru începutul școlii. Acu’ se schimbă în funcție de ordinul ministrului…

Anul ăsta școlile cu mai puțin de 500 de copii s-au comasat dar Parlamentul cu 500 de adulți e neatins. În 2009 s-a organizat un referendum care întreba dacă vrem maximum 300 de parlamentari. 7 miloane de români au spus DA. Nimeni n-a ținut cont vreodată de acel referendum care a costat 20 miloane de euro! Bani aruncați…

Lăsați școlile cu prea puțini elevi și ocupați-vă de Parlamentul cu prea mulți repetenți”, a scris Dan Negru pe rețelele de socializare.

Dan Negru, despre protestele profesorilor

Lui Dan Negru i-ar fi plăcut ca profesorii să lupte și pentru drepturile elevilor, nu doar ale lor. „Mi-ar fi plăcut ca dascălii să ceară și lucruri care să-i ajute și pe elevi. Copiii în România învață în două schimburi pentru că școlile-s puține! Nemții, austriecii, nordicii merg dimineața la școală!

Protestele dascălilor n-au, oricum, nicio valoare. O știu și ei! Pentru că, la noi, dintotdeauna, dascălul a fost umilit.

Domnul Trandafir, învățătorul lui Sadoveanu, era «necăjit», «sărac» și «hărțuit de administrație». Așa îl descria scriitorul: «Domnu’ Trandafir, bunul meu învățător, era un om necăjit, hărțuit de administrație, care își ducea cu greu gospodăria și venea de multe ori amărât, ca să ne dea cu dragoste învățătura de toate zilele».

Nu s-a schimbat nimic! Doar ziua de începere a școlii”, a conchis Dan Negru.

Sursa foto: Facebook

Autorul recomandă:

Mediafax
Stenograme. Cum recruta Potra tineri pentru a fi mercenari: „Ai mai fost în vreun conflict? Știi instrucție de front, cunoști ambuscade?”
Digi24
„Nu mai înotați în canalele noastre! Și puneți ceva pe voi!” Româncă expulzată din Veneția din cauză că s-a scăldat în Canal Grande
Cancan.ro
Nicușor Dan, primele declarații despre Ionuț, SPP-istul care a incitat domnișoarele. Ce s-a întâmplat cu el?
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Companiile preferă „angajații maturi, cu rate și copii”. Tinerii români, în topul șomajului european: „Nu vrem să fim sclavi pe plantație”
Mediafax
Procurorul general a prezentat amploarea atacurilor cibernetice asupra României: Rețea cu sute de pagini de Facebook și 22.000 de boți pe TikTok
Click
Orașul din România care interzice complet coroanele de flori în cimitire. Ce amenzi riscă cei care vor încălca noua regulă
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Un bărbat care a vrut să se sinucidă s-a aruncat de la etaj și a căzut peste o femeie pe care a ucis-o. El este în spital
Digi24
Părinții unui tânăr de 18 ani l-au denunțat pentru că ar fi vrut să lupte de partea Ucrainei
Cancan.ro
Ce a făcut Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, după accidentul cauzat. Avem SINGURELE IMAGINI
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
observatornews.ro
Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Ursoaica care a atacat un bărbat din Mureș, împușcată după 33 de ore de căutări. Care este starea de sănătate a victimei
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Incident cu o Mazda pe Autobahn. Airbag-urile au sărit din senin
Descopera.ro
„Extratereștrii au declanșat viața pe Pământ”: adevăr sau ficțiune?
Capital.ro
Călin Georgescu era sigur din 2019 că va fi președintele României. Pe cine ar fi pus ministru de Justiție
Evz.ro
A murit Robert Redford. Marele actor avea 89 de ani
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este sau nu în slujba edilului?
RadioImpuls
„Nu e treaba mea, dar așteptam demult să luați o asemenea decizie”. Ce a apărut pe contul de socializare al Doinei Teodoru după mesajul cu subînțeles postat de actriță în urmă cu mai multe zile în legătură cu despărțirea de Cătălin Scărlătescu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Cum a căzut Hitler în capcana enormității spațiului rusesc
EXTERNE Șeful Armatei Ucrainene a destituit șefii a două corpuri de luptă pentru pierderi inacceptabile
15:24
Șeful Armatei Ucrainene a destituit șefii a două corpuri de luptă pentru pierderi inacceptabile
SPORT Adrian Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga. Totul a PLECAT de la Cristi Chivu. „Are o frustrare pentru că el nu a avut niciodată șansa asta”
15:24
Adrian Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga. Totul a PLECAT de la Cristi Chivu. „Are o frustrare pentru că el nu a avut niciodată șansa asta”
EXTERNE Celebrul actor și regizor Robert REDFORD a încetat din viață
15:23
Celebrul actor și regizor Robert REDFORD a încetat din viață
EMISIUNI EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18:00. Se luptă sau nu Dinamo pentru titlu? Kopic a cerut noi transferuri
15:20
EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18:00. Se luptă sau nu Dinamo pentru titlu? Kopic a cerut noi transferuri
EXTERNE O instanță din Italia a decis extrădarea în Germania a unuia dintre autorii atacului asupra Nord Stream /Avocatul vrea să facă apel
15:17
O instanță din Italia a decis extrădarea în Germania a unuia dintre autorii atacului asupra Nord Stream /Avocatul vrea să facă apel
EXCLUSIV Implicarea clanurilor interlope în „REVOLUȚIA” lui Călin Georgescu. Momentul în care tensiunile au atins apogeul: ”Îi va prinde ca într-o menghină”
15:11
Implicarea clanurilor interlope în „REVOLUȚIA” lui Călin Georgescu. Momentul în care tensiunile au atins apogeul: ”Îi va prinde ca într-o menghină”