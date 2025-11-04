Prima pagină » Diverse » Daniel Băluță: Suntem o familie simplă, care pune preț pe sinceritate, responsabilitate și încredere

04 nov. 2025, 18:24, Diverse
Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, candidat din partea PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, își prezintă familia sa într-un scurt video și menționează că se cunoaște cu soția sa de la grădiniță. 

Soția și fiica primarului și-au arătat susținerea față de Daniel Băluță pentru a candida la primăria Capitalei.

„Povestea noastră începe din copilărie. Am mers la aceeași grădiniță, aceeași școală și chiar aceeași facultate. Astăzi suntem împreună cu fiica noastră și o însoțim în drumul ei”, a spus soția primarului.

La rândul său, Daniel Băluță a declarat că: „Mă bucur să vă pot povesti despre noi, așa cum suntem: o familie simplă, care pune preț pe sinceritate, responsabilitate și încredere”.

Daniel Băluță a fost desemnat de PSD să candideze pentru funcția de primar al Capitalei, în cadrul alegerilor din 7 decembrie.

Mediafax
