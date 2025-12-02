Prima pagină » Diverse » De 1 Decembrie, Ambasada României în Cuba şi-a delectat invitaţii cu muzică şi produse româneşti cu tradiţie

De 1 Decembrie, Ambasada României în Cuba şi-a delectat invitaţii cu muzică şi produse româneşti cu tradiţie

Luiza Dobrescu
02 dec. 2025, 08:15, Diverse

Ambasada României în Cuba a marcat Ziua Națională a României printr-o gală muzicală excepțională la Hotel Nacional. Anul acesta, invitații au avut parte de un program muzical remarcabil, cu piese din repertoriul vechi românesc, popular şi lăutăresc.

Spectacolul a fost susținut de artiștii Filarmonicii „George Enescu” din Botoșani, conduși de renumitul Mirel Manea, acompaniați de Ciprian Reut (vioară), Iona Letos (vioară) și talentata Georgiana Nistor (pian și voce), premiați în festivaluri internaționale.

În discursul său, ambasadorul României în Cuba, Theodora Magdalena Mircea, a subliniat rolul culturii în consolidarea legăturilor între popoare, importanța unității și mândriei naționale, dar și angajamentul României pentru libertate, justiție, democrație și solidaritate. A menționat:

„De-a lungul acestor 65 de ani de relații bilaerale, am împărtășit cunoștințe, experiențe și vise. Am construit punți culturale care ne-au permis să ne cunoaștem și să ne apreciem reciproc. Acest concert este o manifestare a angajamentului nostru comun față de cultură, pace și înțelegere.”

Evenimentul a reunit reprezentanți ai corpului diplomatic, autorități cubaneze, oameni de afaceri, membri ai comunității românești și invitați speciali. Aceștia au putut degusta produse tradiționale și vinuri românești, asigurate cu sprijinul Universității Transilvania din Brașov, Camera de Comerț și Industrie București (CCIB) etc.

