Dan Dungaciu: „America nu mai poate să controleze lumea, dar trebuie să fie cea mai mare putere"

Dan Dungaciu: „America nu mai poate să controleze lumea, dar trebuie să fie cea mai mare putere”

Serdaru Mihaela
27 dec. 2025, 09:30, Marius Tucă Show

Analistul politic Dan Dungaciu a explicat, în emisiunea lui Marius Tucă Show, de ce SUA consideră esențial războiul din Ucraina pentru menținerea dominației asupra Europei. Potrivit lui Dungaciu, americanii evaluează atent evoluțiile politice europene – sondaje, statistici – pentru a preveni o „Europă care o ia razna”. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Dan Dungaciu argumentează că, fără conflictul din Ucraina, Europa ar putea „ridica capacul” și aluneca spre alianțe periculoase pentru SUA: cu Rusia sau China, similar perioadelor istorice precum Războiul Rece.

„De asta războiul pentru ei e important, pentru că dacă ridici capacul războiului și lași lumea asta liberă, ca să zic și probabil că americanii și-au făcut o evaluare și au zis, stai puțin, ia uite care sunt evoluțiile politice, care sunt sondajele, care sunt statisticile. Ia să vedem ce se întâmplă cu această lume. Dacă această lume se ridică, o Europă care să o ia razna, gen să se ducă cu rușii, cum a făcut Europa pe vremea lui Merkel nu se mai poate naște și toate jocurile acestea de care se tem americanii, Europa- Rusia, Europa- China nu se mai pot roti, ei trebuie să se asigure de astea” , spune analistul.

În viziunea sa, SUA au răbdare: prioritizează închiderea războiului din Ucraina, apoi lasă Europa să-și regăsească echilibrul politic natural

„Eu am sentimentul că americanii au răbdare și zic, stai puțin, nu ne ocupăm de Europa, acum ne ocupăm să închidem războiul din Ucraina, că după aceea Europa își va regăsi echilibru. Deci nu mă bag” , conchide Dungaciu

