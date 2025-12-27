Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Noi le tot promitem ucrainenilor că îi vom primi în UE, dar nu o să se întâmple niciodată

Malina Maria Fulga
27 dec. 2025, 10:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a afirmat că, în opinia sa, nu există șanse ca Ucraina să intre în Uniunea Europeană, cu atât mai puțin în actualul context geopolitic. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan susține că nu există niciun fel de șanse reale în acest moment ca Ucraina să intre în Uniunea Europeană și că aceasta ar fi doar o narativă folosită de către liderii europeni pentru a crea o imagine distorsionată a situației actuale.

Dacă te uiți acum la ucraineni, pe care vrei tu să-i bagi în Uniunea Europeană, tu o să le zici ceva de genul: Intrați, sunteți nemaipomeniți, voi băteți-vă acolo cu rușii, că noi am spu că vin rușii și acum vă umflăm pe voi, băteți-vă cu rușii, nu putem să ieșim din chestia asta, că trebuie să plecăm toți acasă după aia, cum ar zice domnul Nicușor despre CSM. Și atunci îi umflăm pe ucraineni și le tot promitem că îi băgăm în Uniunea Europeană, unde nu o să ajungă niciodată. Ghici de ce? Dintr-un milion de motive. Unele le poți expune, altele nu le poți expune, dar în general nu vorbești despre cum nu intră Ucraina în UE. Înțelegi? Că nu se face asta. Dacă te cheamă cineva din Uniunea Europeană și totuși, tot spunând că bagi Ucraina, și Ucraina nu intră în UE, trebuie să vii să gargarisezi ceva, corect? Normal. Și ai să-l vezi, ți-l dau pe Merz și o să zică: E greu, că totuși se negociază, acum sunt în război. Și oricum îi băgăm după ce se reconstruiește Ucraina. Dar n-ai să spui niciodată public următorul lucru, pe care ți-l spun eu acum.

Valentin Stan aduce în discuție problema Turciei, care de zeci de ani nu a reușit aderarea la Uniune, susținând că, din cauza faptului că Turcia este extrem de dezvoltată în ceea ce privește agricultura, Uniunea Europeană nu ar putea aloca suficiente fonduri pe acest palier pentru a susține un astfel de membru.

Chestia asta e valabilă și pentru Turcia. Turcia are un acord de asociere încă din anii 60′ ai secolului trecut. Dintr-un milion de motive, printre care ăsta pe care ți-l dau eu acum, au o agricultură gigantică. În baza tratatelor Uniunii Europene, cine intră în sistem este îndreptățit, în baza legislației primare, să acceseze subsidii pentru agricultură de la politica agricolă comună. Dacă bagi mâine Turcia în Uniunea Europeană, ai desființat Uniunea. Pentru că ori trebuie să bagi mâna în buzunarul contribuabilului net, ăla din Uniunea Europeană, și să-i scoți pentru bugetul agricol, nu știu, o căruță, o tonă de bani în plus, ori scot francezii, frații tăi de la Macron, din pușculița lor, banii pentru subsidiile lor ca să-i dea Turciei.

