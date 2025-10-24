Noul premier al Republicii Moldova, urmărit de CONTROVERSE. Deține trei cetățenii, printre care și cea română, plus conturi în offshore-uri

Preşedinta pro-UE a Moldovei, Maia Sandu, l-a numit vineri pe economistul şi omul de afaceri Alexandru Munteanu în funcţia de prim-ministru. Munteanu figurează în cinci companii offshore înregistrate în Insulele Virgine Britanice, administrate de firma unui avocat cipriot aflat sub sancțiuni internaționale, potrivit unei investigații realizate de jurnaliști din Republica Moldova. De asemenea, Munteanu ar fi avut conexiuni cu Marian Lupu, actualul lider al Partidului Respect Moldova (PRM), care a condus în trecut Partidul Democrat din Moldova (PDM), formațiune aflată la acea vreme sub controlul oligarhului Vladimir Plahotniuc. O altă controversă constă în faptul că Munteanu are studii la Universitatea de Stat din Moscova (MGU), detaliu care ridică semne de întrebare în contextul valului antirusesc promovat de puterea de la Chișinău.

Economistul Alexandru Munteanu, în vârstă de 61 de ani, nu a fost implicat până acum în viața politică și nu a avut vizibilitate în spațiul public.

Munteanu s-a născut la 20 ianuarie 1964, în Chișinău. A absolvit facultatea de fizică, după care și-a început activitatea profesională la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei. Ulterior, s-a alăturat Universității Tehnice a Moldovei, unde a fost lector conferențiar la disciplina Bazele Teoretice ale Electrotehnicii și a ocupat funcția de prodecan al Facultății Internaționale.

După crearea Băncii Naționale a Moldovei, Munteanu a fost numit șef al Secției Operațiuni Valutare, iar mai târziu a devenit director adjunct al Departamentului Relații Externe. A predat cursul Bănci și Finanțe la ULIM și a urmat studii postuniversitare la Columbia University din New York, specializându-se în relații internaționale, bănci și finanțe. După finalizarea studiilor, a lucrat la Banca Mondială din Washington, D.C.

Munteanu este fondatorul și președintele Alianței Franceze din Republica Moldova, organizație pe care o conduce de mai bine de 30 de ani, și unul dintre co-fondatorii Camerei de Comerț Americane din Moldova (AmCham). În 1997, s-a întors în Republica Moldova, unde a ocupat funcția de director adjunct al Centrului de Investigații Strategice și Reforme (CISR). Ulterior, a fost director al reprezentanței Fondului American de Investiții WNISEF și a activat ca membru sau președinte în consiliile de administrație ale mai multor companii din Republica Moldova și Ucraina.

Din 2007, a condus Departamentul de Investiții Directe al companiei Dragon Capital din Ucraina, iar în 2016 a fondat 4i Capital Partners, o firmă de investiții cu operațiuni în Europa de Est. Alexandru Munteanu a fost, de asemenea, membru și co-președinte al Consiliului de Afaceri pe lângă Pactul de Stabilitate, Viena, Austria, precum și președinte al Consiliului de Patroni al școlii internaționale Pechersk School International (PSI) din Kyiv, Ucraina, acreditată International Baccalaureate (IB).

Alexandru Munteanu, felicitat de politicieni controversați de la Chișinău

În 2006, Alexandru Munteanu a fost distins, cu titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare (Légion d’Honneur) al Republicii Franceze.

Mai multe fotografii de la recepția din 2007 dată în cinstea „noului cavaler”, care a avut loc în incinta reședinței ambasadorului Franței din Republica Moldova de atunci, Edmond Pamboukjian arată că, printre invitații la eveniment s-au numărat președintele Parlamentului Republicii Moldova din acea perioadă, Marian Lupu, vicepreședintele de atunci al Legislativului de la Chișinău, Iurie Roșca, condamnat la 4 ani de închisoare în septembrie 2025. Imaginile au fost publicate de revista „Neorama”.

Pe 14 octombrie, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) l-a propus pe omul de afaceri Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru, după validarea mandatelor de deputat și constituirea noului Parlament.

Dorin Recean a refuzat să rămână în fruntea Guvernului, deși PAS i-a propus acest lucru. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Igor Grosu, pe 13 octombrie.

Reacții pe rețelele sociale după ce omul de afaceri Alexandru Munteanu a fost propus de PAS pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Fosta deputată a Partidului Acțiune și Solidaritate, Olesea Stamate, a publicat o postare în care își exprimă opinia privind această candidatură, menționând atât aspecte pozitive, cât și negative din punctul ei de vedere. În comentarii, o utilizatoare se întreabă ironic: „Domnul e la curent că în Republica Moldova cu tot „рулеште” (n.n. decide) Maia Sandu?”. Premierul Dorin Recean afirmă că Alexandru Munteanu, candidatul PAS la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, i-a fost profesor la facultate și „l-a convins să studieze electro-fizică”. „Mi-a zis: Dorine, lumea se mișcă de la atomi, spre biți”, a declarat Recean în ultima ședință de Guvern.

Afacerile din Caraibe ale premierului PAS

Alexandru Munteanu și-a administrat o parte din afaceri printr-un avocat cipriot sancționat internațional după invazia Rusiei în Ucraina. Documentele secrete ale furnizorilor de companii offshore, consultate de reporterii RISE Moldova, arată că Munteanu figurează în cinci companii din paradisul fiscal al Insulelor Virgine Britanice, potrivit ZdG.Toate aceste firme au fost gestionate de același avocat cipriot care a oferit servicii financiare și oligarhului rus Alisher Usmanov, apropiat al Kremlinului, pentru a-și proteja averea de sancțiunile occidentale. La rândul său, Munteanu a venit cu un mesaj pe rețele, în care „dezminte suspiciunile” din spațiul public.

Alexandru Munteanu a declarat în cadrul unei emisiuni că nu vede o problemă că a înregistrat companiile sale în Insulele Virgine Britanice, un paradis fiscal, pentru că „există offshore-uri albe și negre”. RISE susține însă că anume paradisul unde își duce afacerile Munteanu este inclus în lista jurisdicțiilor netransparente, de către autoritățile naționale, încă din 2007, iar în 2025 datele au fost actualizate și acesta continuă să se regăsească în listă „neagră”.

„Sub acoperișul dictaturii nord-coreene”: Cum a ajuns Munteanu să locuiască într-un bloc din București, deținut de Ambasada Coreei de Nord

Coreea de Nord, aflată sub sancțiuni internaționale, ar fi obținut venituri timp de mai mulți ani dintr-o schemă imobiliară în București. Ambasada nord-coreeană a închiriat întregul bloc de protocol din curtea sa, situat lângă Parcul Herăstrău, unei companii private, care apoi a subînchiriat cele 25 de apartamente unor firme și persoane fizice. Deși terenul aparține statului român, clădirile sunt proprietatea Guvernului nord-coreean. RISE scrie că printre cei care au locuit recent acolo se numără și actualul premier desemnat al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, care a declarat că nu știa că imobilul aparține unui alt stat.

În prima sa apariție la TV după desemnare, Munteanu a spus că s-a mutat de la Kiev la București, după invazia rusă în Ucraina:

„După începutul războiului am stat trei ani la București și am văzut ce s-a întâmplat acolo. Am descoperit apariția clasei medii, adică profesori, doctori, care o duc bine, care au o mașină, care se duc în vacanță în Grecia”, a declarat el.

Acesta a mai precizat că a achitat lunar câte 595 de euro, iar contractul a fost valabil până luna trecută.

Gluma cancelarului german despre Emmanuel Macron și Alexandru Munteanu

În cadrul unei emisiunii de la TV8, acesta a confirmat că deține trei cetățenii – a Republicii Moldova, României și Statelor Unite ale Americii, precizând totodată că i s-a oferit și a refuzat cetățenia franceză.

Alexandru Munteanu a respins zvonurile potrivit cărora ar fi un protejat al președintelui francez Emmanuel Macron și ar acționa în interesul Bucureștiului, Kievului și Parisului, numindu-le „teorii ale conspirației”.

Acesta a explicat că întâlnirea cu președintele Franței la Chișinău a avut loc în cadrul activităților sale în calitate de președinte al Alianței Franceze din Moldova.

„Adevărul este că am avut această ocazie unică de a mă întâlni atât cu cancelarul german, cât și cu președintele francez, dar am fost acolo în calitate de președinte al Alianței Franceze din Moldova. Am vorbit chiar puțin franceză, iar cancelarul a glumit că Emmanuel Macron și-a găsit pe cineva cu care putea vorbi franceză. A fost o întâlnire informală în care am schimbat opinii, dar asta nu înseamnă automat că am devenit reprezentantul lor. Nu am discutat atunci despre politică; am vorbit despre viitorul Moldovei și al regiunii”, a subliniat Munteanu.

Alexandru Munteanu a anunțat, pe 20 octombrie, că lista viitorului Cabinet de miniștri de la Chișinău va fi definitivată până la finele săptămânii curente.

Printre prioritățile pe care și le-a setat în calitate de viitor premier, Munteanu a enumerat atragerea investițiilor, dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, promovarea unei educații de calitate și asigurarea accesului populației la servicii medicale moderne.

