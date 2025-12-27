Lumea continuă să devină din ce în ce mai violentă și mai dezordonată. Conform evaluării anuale a riscurilor de conflict realizate de Council on Foreign Relations (CFR), experții americani în politică externă sunt extrem de îngrijorați de amenințările legate de conflicte care ar putea destabiliza echilibrul internațional, susceptibile de a apărea sau de a se intensifica în anul 2026.
În acest raport din care Gândul prezintă principalele concluzii, experții au evaluat conflictele globale în funcție de probabilitatea lor și de potențialele daune aduse intereselor SUA și, pentru prima dată, identifică oportunități de acțiune preventivă.
- A doua administrație Trump a încercat să pună capăt multor conflicte în curs, cum ar fi cele din Republica Democrată Congo, Fâșia Gaza și Ucraina, precum și cele dintre India și Pakistan, Cambodgia și Thailanda.
- În același timp, însă, „s-a angajat într-un comportament destabilizator inutil, amenințând în special cu forța și alte măsuri coercitive împotriva mai multor țări, inclusiv aliați, în special în emisfera vestică”, se arată în raport.
- „Din păcate, a doua administrație Trump a demontat sistematic chiar elementele guvernului SUA dedicate previziunii strategice, prevenirii conflictelor și consolidării păcii, fără a le înlocui cu ceva mai bun”, avertizează autorii studiului.
Președintele Donald Trump | Foto – Profimedia Images
„Finanțarea aferentă a fost redusă drastic în acest proces. Aceste acțiuni sunt atât contraproductive, cât și miope. Lumea este în continuă schimbare, așadar evaluările riscurilor geopolitice trebuie actualizate periodic”, spun autorii studiului.
În sondajul din acest an, 336 de experți au sugerat zeci de situații neprevăzute în două mari categorii: conflicte în care Statele Unite au o influență excepțională asupra uneia sau mai multor părți și conflicte pentru care Statele Unite pot colabora cu alte țări și instituții internaționale pentru a consolida eforturile de pace.
Centrul pentru Acțiuni Preventive a realizat PPS-ul din 2026 în trei etape
1. Studiul de performanță și evaluare (PPS)
- În octombrie 2025, Centrul pentru Acțiuni Preventive (CPA) a valorificat diverse platforme de socializare pentru a solicita sugestii despre posibile conflicte care să fie incluse în sondaj.
- Cu ajutorul experților regionali interni ai Consiliului pentru Relații Externe, CPA a restrâns lista posibilelor conflicte la treizeci de situații considerate atât plauzibile în 2026, cât și potențial dăunătoare intereselor SUA.
2. Sondarea experților în politică externă
- În noiembrie 2025, sondajul a fost trimis la aproximativ 15.000 de oficiali guvernamentali ai SUA, experți în politică externă și cadre universitare, dintre care aproximativ 620 au răspuns.
- Fiecare a fost rugat să estimeze impactul asupra intereselor SUA și probabilitatea fiecărei situații neprevăzute, conform liniilor directoare generale.
3. Clasificarea conflictelor
Rezultatele sondajului au fost apoi evaluate în funcție de clasamentul lor, iar situațiile neprevăzute au fost ulterior sortate într-unul din cele trei niveluri de prioritate preventivă (I, II și III), în funcție de plasarea lor în matricea de evaluare a riscurilor însoțitoare.
NIVELUL 1
Probabilitate ridicată/Impact ridicat
- Conflictul intensificat dintre forțele de securitate israeliene și palestinienii din Cisiordania din cauza construcției de așezări israeliene, a drepturilor politice palestiniene și a războiului din Gaza
- Reluarea luptelor din Fâșia Gaza , declanșate de intensificarea ciocnirilor dintre militanții Hamas și forțele de securitate israeliene, agravează criza umanitară și exacerbează instabilitatea regională.
- O intensificare a războiului dintre Rusia și Ucraina, cauzată de extinderea atacurilor asupra infrastructurii critice și a centrelor populate ale fiecărei părți.
Volodimir Zelenski și Vladimir Putin | Foto – Profimedia Images
- Operațiunile militare americane care vizează grupările criminale transnaționale escaladează și ajung la atacuri directe în Venezuela , destabilizând guvernul Maduro.
- Violența politică și tulburările populare în creștere în Statele Unite, exacerbate de antagonismul politic sporit și de desfășurările de forțe de securitate internă.
Probabilitate moderată/Impact ridicat
- Conflict armat reînnoit între Iran și Israel, cauzat de eforturile Iranului de a-și reconstitui programul nuclear și de a-și reconstrui rețeaua regională de grupuri proxy anti-Israel.
Conflict armat reînnoit între Iran și Israel?
- O entitate statală sau nestatală întreprinde un atac cibernetic extrem de perturbator, bazat pe inteligență artificială, asupra infrastructurii critice a SUA.
- Presiunea militară, economică și politică intensificată a Chinei asupra Taiwanului precipită o criză severă transstrâmtoarea care implică alte țări din regiune și Statele Unite.
Xi Jinping, președintele Chinei, cu ochii pe Taiwan | Foto – Profimedia Images
- Conflicte armate între Rusia și una sau mai multe țări membre NATO , precipitate de provocările tot mai numeroase ale Rusiei la adresa statelor europene
- Reluarea testelor nucleare nord-coreene intensifică tensiunile din Peninsula Coreeană, declanșând o confruntare armată care implică alte puteri regionale și Statele Unite.
Kim Jong-un, președintele Coreei de Nord | Foto – Profimedia Images
NIVELUL 2
Probabilitate ridicată/Impact redus
- O escaladare a războiului civil din Sudan duce la noi atrocități în masă, strămutări ale civililor și violențe extinse în țările vecine.
- Conflictele violente dintre grupurile armate și forțele de securitate se intensifică în Haiti , agravate de disfuncționalitățile politice și eșecul eforturilor internaționale de stabilizare.
- Noi amânări ale alegerilor din Sudanul de Sud declanșează noi lupte între facțiuni etnice și politice armate, destabilizând guvernul central.
Probabilitate moderată/Impact moderat
- Retragerea asistenței de securitate a SUA din Somalia duce la intensificarea atacurilor teroriste și la extinderea controlului teritorial al Al-Shabaab și ISIS.
- Atacurile houthi asupra Israelului și a transportului maritim internațional provoacă acțiuni de represalii care degradează și mai mult capacitatea statului și agravează criza umanitară din Yemen.
Criza umanitară din Yemen s-ar putea agrava în 2026
- Eforturile eșuate de dezarmare a Hezbollah și atacurile militare israeliene continue în Liban destabilizează guvernul central și declanșează un conflict sectar mai amplu.
- Violența interconfesională tot mai mare și renașterea ISIS în Siria, exacerbate de intervențiile militare israeliene și turce, slăbesc guvernul central și accelerează fragmentarea statului.
- Conflict armat reînnoit între India și Pakistan din cauza intensificării activității teroriste și a represiunii în Kashmirul administrat de India.
Probabilitate scăzută/Impact ridicat
- Îngrijorările sporite din Statele Unite cu privire la producția și traficul ilicit de droguri de către grupările criminale transnaționale duc la atacuri militare americane directe în Mexic.
- Acțiunile agresive ale Chinei în Marea Chinei de Sud, în special față de Filipine, duc la o confruntare armată care implică China, Statele Unite și aliații SUA.
NIVELUL 3
Probabilitate moderată/Impact redus
- Insurgențele tot mai numeroase din Sahel (în special în Mali) exacerbează instabilitatea regională și suferința umană.
- Terorismul islamist intensificat și slăbiciunea persistentă a statului în nord-estul Nigeriei sporesc insecuritatea și instabilitatea politică la nivel național.
- Conflictul etnic și politic privind teritoriile și resursele naturale se intensifică între Republica Democrată Congo și grupurile armate, inclusiv milițiile susținute de Rwanda.
- Violența politică și religioasă se intensifică în Bangladesh , agravată de amânarea alegerilor naționale și de agravarea crizei guvernamentale.
- Intensificarea activității criminale și a conflictului dintre junta militară și grupările armate din Myanmar accelerează prăbușirea statului și sporesc strămutarea civililor, exacerbând și mai mult tensiunile regionale.
- Creșterea violenței criminale și a represiunii politice în Ecuador sporește numărul de victime civile și tulburările populare
- Conflictele armate dintre armata etiopiană și milițiile susținute de Eritreea, agravate de eforturile Etiopiei de a obține acces la porturile Mării Roșii, reaprind războiul în regiunea de frontieră.
- Insurgența din nordul Mozambicului se intensifică, provocând victime civile numeroase și accelerând strămutarea populației.
- Conflict armat reînnoit între Afganistan și Pakistan, declanșat de atacurile transfrontaliere reînviate ale militanților.
- Tulburările politice și intensificarea insurgențelor din nordul și vestul Camerunului destabilizează guvernul central și duc la un conflict civil mai amplu.
Alte amenințări/Situații neprevăzute
Deși sondajul a fost limitat la treizeci de situații neprevăzute, oficialii guvernamentali și experții în politică externă au avut ocazia să sugereze alte potențiale crize pe care le consideră a fi luate în considerare.
Următoarele situații neprevăzute suplimentare au fost propuse de mai mulți respondenți la sondaj:
- Intensificarea activităților militare chineze și rusești în Arctica declanșează o confruntare armată care implică Statele Unite sau alți aliați NATO
- Reluarea ostilităților din cauza revendicărilor teritoriale nerezolvate dintre Armenia și Azerbaidjan atrage Turcia și alte puteri regionale
- Reacțiile aduse conflictelor la frontieră dintre Cambodgia și Thailanda duc la o agravare a crizei refugiaților și la instabilitate politică regională
- Tensiunile dintre China și Japonia privind suveranitatea insulelor Senkaku/Diaoyu, agravate de disputele privind statutul Taiwanului, au dus la ciocniri armate în Marea Chinei de Est.
Activitatea tot mai mare a grupărilor armate și polarizarea politică din Columbia, agravate de instabilitatea și violența criminală din Venezuela, deraiază și mai mult procesul de pace din Columbia și duc la o reapariție a războiului civil.
Creșterea violenței etnice și a instabilității politice în Balcanii de Vest declanșează o confruntare armată care necesită o intervenție străină.
RECOMANDAREA AUTORULUI: