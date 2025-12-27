Lumea continuă să devină din ce în ce mai violentă și mai dezordonată. Conform evaluării anuale a riscurilor de conflict realizate de Council on Foreign Relations (CFR), experții americani în politică externă sunt extrem de îngrijorați de amenințările legate de conflicte care ar putea destabiliza echilibrul internațional, susceptibile de a apărea sau de a se intensifica în anul 2026.

În acest raport din care Gândul prezintă principalele concluzii, experții au evaluat conflictele globale în funcție de probabilitatea lor și de potențialele daune aduse intereselor SUA și, pentru prima dată, identifică oportunități de acțiune preventivă.

A doua administrație Trump încercat s conflicte ă pună capăt multor în curs, cum ar fi cele din Republica Democrat ă Congo, F â șia Gaza și Ucraina, precum și cele dintre India și Pakistan, Cambodgia și Thailanda.

În acela și timp, îns ă, „s-a angajat într -un comportament destabilizator inutil, amenin ț ând în special cu for măsuri coercitive ța și alte împotriva mai multor țări, inclusiv aliați, în special în emisfera vestic ă”, se arată î n raport .

„Din păcate, a doua administrație Trump a demontat sistematic chiar elementele guvernului SUA dedicate previziunii strategice, prevenirii conflictelor și consolidării păcii, fără a le înlocui cu ceva mai bun” , avertizeaz ă autorii studiului .

„Finanțarea aferentă a fost redusă drastic în acest proces. Aceste acțiuni sunt atât contraproductive, cât și miope. Lumea este în continuă schimbare, așadar evaluările riscurilor geopolitice trebuie actualizate periodic”, spun autorii studiului.

În sondajul din acest an, 336 de experți au sugerat zeci de situații neprevăzute în două mari categorii: conflicte în care Statele Unite au o influență excepțională asupra uneia sau mai multor părți și conflicte pentru care Statele Unite pot colabora cu alte țări și instituții internaționale pentru a consolida eforturile de pace.

Centrul pentru Ac țiuni Preventive a realizat PPS- ul din 2026 în trei etape

1. Studiul de performanță și evaluare (PPS)

În octombrie 2025, Centrul pentru Ac țiuni Preventive ( CPA) a valorificat diverse platforme de socializare pentru a solicita sugestii despre posibile conflicte care s ă fie incluse în sondaj.

Cu ajutorul exper ților regionali interni ai Consiliului pentru Relații Externe, CPA a restr âns lista posibilelor conflicte la treizeci de situa ții considerate at ât plauzibile în 2026, cât și potențial dăunătoare intereselor SUA.

2. Sondarea experților în politică externă

În noiembrie 2025, sondajul a fost trimis la aproximativ 15.000 de oficiali guvernamentali ai SUA, exper ți în politic ă externă și cadre universitare, dintre care aproximativ 620 au răspuns.

Fiecare a fost rugat să estimeze impactul asupra intereselor SUA și probabilitatea fiecărei situații neprevăzute, conform liniilor directoare generale.

3. Clasificarea conflictelor

Rezultatele sondajului au fost apoi evaluate în funcție de clasamentul lor, iar situațiile neprevăzute au fost ulterior sortate într-unul din cele trei niveluri de prioritate preventivă (I, II și III), în funcție de plasarea lor în matricea de evaluare a riscurilor însoțitoare.

NIVELUL 1

Probabilitate ridicată/Impact ridicat

Conflictul intensificat dintre forțele de securitate israeliene și palestinienii din Cisiordania din cauza construcției de așezări israeliene, a drepturilor politice palestiniene și a războiului din Gaza

Reluarea luptelor din F â șia Gaza , declanșate de intensificarea ciocnirilor dintre militanții Hamas și forțele de securitate israeliene, agravează criza umanitară și exacerbează instabilitatea regională.

O intensificare a războiului dintre Rusia și Ucraina, cauzată de extinderea atacurilor asupra infrastructurii critice și a centrelor populate ale fiecărei părți.

Operațiunile militare americane care vizează grupările criminale transnaționale escaladează și ajung la atacuri directe în Venezuela , destabilizând guvernul Maduro.

Violen ța politică și tulburările populare în cre ștere în Statele Unite, exacerbate de antagonismul politic sporit și de desfășurările de forțe de securitate internă.

Probabilitate moderată/Impact ridicat

Conflict armat re înnoit între Iran și Israel, cauzat de eforturile Iranului de a-și reconstitui programul nuclear și de a-și reconstrui rețeaua regională de grupuri proxy anti-Israel.

O entitate statală sau nestatală întreprinde un atac cibernetic extrem de perturbator, bazat pe inteligen ță artificială, asupra infrastructurii critice a SUA.

Presiunea militară, economică și politică intensificată a Chinei asupra Taiwanului precipită o criză severă transstr âmtoarea care implic ă alte țări din regiune și Statele Unite.

Conflicte armate între Rusia și una sau mai multe țări membre NATO , precipitate de provocările tot mai numeroase ale Rusiei la adresa statelor europene

Reluarea testelor nucleare nord-coreene intensifică tensiunile din Peninsula Coreeană, declanș ând o confruntare armat ă care implică alte puteri regionale și Statele Unite.

NIVELUL 2

Probabilitate ridicată/Impact redus

O escaladare a războiului civil din Sudan duce la noi atrocități în mas ă, strămutări ale civililor și violențe extinse în țările vecine.

Conflictele violente dintre grupurile armate și forțele de securitate se intensifică în Haiti , agravate de disfunc ționalitățile politice și eșecul eforturilor internaționale de stabilizare.

Noi am ân ări ale alegerilor din Sudanul de Sud declanșează noi lupte între fac țiuni etnice și politice armate, destabiliz ând guvernul central.

Probabilitate moderată/Impact moderat

Retragerea asistenței de securitate a SUA din Somalia duce la intensificarea atacurilor teroriste și la extinderea controlului teritorial al Al-Shabaab și ISIS.

Atacurile houthi asupra Israelului și a transportului maritim internațional provoacă acțiuni de represalii care degradează și mai mult capacitatea statului și agravează criza umanitară din Yemen.

Eforturile eșuate de dezarmare a Hezbollah și atacurile militare israeliene continue în Liban destabilizeaz ă guvernul central și declanșează un conflict sectar mai amplu.

Violența interconfesională tot mai mare și renașterea ISIS în Siria, exacerbate de interven țiile militare israeliene și turce, slăbesc guvernul central și accelerează fragmentarea statului.

Conflict armat re înnoit între India și Pakistan din cauza intensificării activității teroriste și a represiunii în Kashmirul administrat de India.

Probabilitate scăzută/Impact ridicat

Îngrijor ările sporite din Statele Unite cu privire la producția și traficul ilicit de droguri de către grupările criminale transnaționale duc la atacuri militare americane directe în Mexic .

Ac țiunile agresive ale Chinei în Marea Chinei de Sud, în special fa ță de Filipine, duc la o confruntare armată care implică China, Statele Unite și aliații SUA.

NIVELUL 3

Probabilitate moderată/Impact redus

Insurgențele tot mai numeroase din Sahel ( în special în Mali) exacerbeaz ă instabilitatea regională și suferința umană.

Terorismul islamist intensificat și slăbiciunea persistentă a statului în nord-estul Nigeriei sporesc insecuritatea și instabilitatea politică la nivel național.

Conflictul etnic și politic privind teritoriile și resursele naturale se intensifică între Republica Democrat ă Congo și grupurile armate, inclusiv milițiile susținute de Rwanda.

Violența politică și religioasă se intensifică în Bangladesh , agravat ă de am ânarea alegerilor na ționale și de agravarea crizei guvernamentale.

Intensificarea activității criminale și a conflictului dintre junta militară și grupările armate din Myanmar accelerează prăbușirea statului și sporesc strămutarea civililor, exacerb ând și mai mult tensiunile regionale.

Creșterea violenței criminale și a represiunii politice în Ecuador spore ște numărul de victime civile și tulburările populare

Conflictele armate dintre armata etiopiană și milițiile susținute de Eritreea, agravate de eforturile Etiopiei de a obține acces la porturile Mării Roșii, reaprind războiul în regiunea de frontier ă.

Insurgența din nordul Mozambicului se intensifică, provoc ând victime civile numeroase și acceler ând str ămutarea populației.

Conflict armat re înnoit între Afganistan și Pakistan, declanșat de atacurile transfrontaliere re înviate ale militan ților.

Tulburările politice și intensificarea insurgențelor din nordul și vestul Camerunului destabilizează guvernul central și duc la un conflict civil mai amplu.

Alte amenințări/Situații neprevăzute

Deși sondajul a fost limitat la treizeci de situații neprevăzute, oficialii guvernamentali și experții în politică externă au avut ocazia să sugereze alte potențiale crize pe care le consideră a fi luate în considerare.

Următoarele situații neprevăzute suplimentare au fost propuse de mai mulți respondenți la sondaj:

Intensificarea activităților militare chineze și rusești în Arctica declan șează o confruntare armată care implică Statele Unite sau alți aliați NATO

Reluarea ostilităților din cauza revendicărilor teritoriale nerezolvate dintre Armenia și Azerbaidjan atrage Turcia și alte puteri regionale

Reacțiile aduse conflictelor la frontieră dintre Cambodgia și Thailanda duc la o agravare a crizei refugiaților și la instabilitate politică regională

Tensiunile dintre China și Japonia privind suveranitatea insulelor Senkaku/Diaoyu, agravate de disputele privind statutul Taiwanului, au dus la ciocniri armate în Marea Chinei de Est.

Activitatea tot mai mare a grupărilor armate și polarizarea politică din Columbia, agravate de instabilitatea și violența criminală din Venezuela, deraiază și mai mult procesul de pace din Columbia și duc la o reapariție a războiului civil.

Creșterea violenței etnice și a instabilității politice în Balcanii de Vest declanșează o confruntare armată care necesită o intervenție străină.

