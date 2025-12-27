Prima pagină » Actualitate » TOP 10: Cele mai bune orașe din România în care să trăiești în 2026. Aceste localități vor înflori anul viitor

27 dec. 2025, 09:49, Actualitate
Iată top 10 cele mai bune orașe din România în care să trăiești în 2026. Localitățile acestea vor înflori de anul viitor.

Pentru anul 2025, piața urbană din România trece printr-o fază de maturizare. În vreme ce marile metropole rămân motoarele economice, orașele de talie medie, de aproximativ 60.000 – 200.000 locuitori, devin marile câștigătoare în ceea ce privește calitatea vieții și potențialul de creștere.

Potrivit datelor recente din City Index 2025 și prognozelor Oxford Economics, Gândul a realizat tabelul complet al orașelor recomandate pentru a trăi și investi anul viitor.

Pe primul loc în top se află orașul Cluj-Napoca, cu indicatori forte precum Educația, antreprenoriatul, calitatea vieții. Potențialul de creștere este maxim în acest oraș. Cu toate acestea, traiul în Cluj-Napoca vine la pachet și cu provocări de trafic și prețurile la locuințe, prețuri foarte ridicate, de altfel.

Pe al doilea loc în acest top se află București. Salariile sunt cele mai mari aici, iar potențialul de creștere economică este constant. Ca și provocări ale traiului în acest oraș, sunt elemente ce țin de poluare și de siguranță.

Locul trei în top este ocupat de orașul Timișoara, un oral cu o economie stabilă și cu conectivitate europeană. Aici, potențialul de creștere este ridicat, prin investițiile străine. Provocările traiului în acest oraș sunt costurile în creștere, pe toate segmenentele.

Topul continuă cu orașe ca Sibiu, Oradea, Iași, Brașov, Alba Iulia, Reșița. Consultă, mai sus, tabelul.

