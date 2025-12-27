Meteorologii BBC Weather, avertisment meteo pentru București: Când vine „iarna secolului”?

Meteorologii BBC Weather au lansat un avertisment meteo pentru București. Iată când vine „iarna secolului” în capitala României.

„Iarna secolului” stă să vină în București, potrivit meteorologilor britanici. Mai sunt, practic, câteva zile, până când bucureștenii vor avea parte de o vreme de iarnă autentică, cu nămeți mari și temperaturi negative. Mai exact, 6 zile. Mâine, 28 decembrie, vremea va fi mohorâtă, cu cer înnorat și temperaturi cuprinse între 3 și -5 grade C. Luni, 29 decembrie, temperaturile din timpul zilei vor mai scădea cu un grad, dar soarele își va face apariția. Pe 30 și 31 decembrie, temperaturile vor continua să scadă, valorile termice fiind cuprinse între 2/1 și -7 grade C. În aceste șase zile sunt și șanse de fulguieli.

Însă iarna adevărată este anunțată de meteorologii BBC din data de 2 ianuarie 2026. De vineri, 2 ianuarie, ninsorea crește în abundență, iar temperaturile vor fi cuprinse între 1 și -4 grade C. Urmează apoi câteva zile în care ninsoarea va continua, așternându-se ceea ce în aceste zile este numită de specialiști „iarna secolului”, adică o iarnă mai rece decât în anii anteriori, cu episoade de ninsoare consistente și temperaturi sub mediile climatologice normale.

Având în vedere zilele care ne așteaptă, șoferii și pietonii trebuie să rămână atenți la condițiile de trafic, mai ales în zilele cu precipitații și temperaturi apropiate de pragul înghețului.

Astăzi, mai multe coduri galbene de ceață și vânt au fost emise de meteorologii ANM. Vezi AICI zonele de acțiune.

