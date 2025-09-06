Prima pagină » Diverse » De Mezzo are cinci zile la dispoziţie să-şi dea jos sigla electorală de pe şcolile din Slatina

06 sept. 2025, 14:45, Diverse
Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, are termen cinci zile lucrătoare dea jos simbolul grafic în culorile PNL de pe gardurile unităților de învățământ din municipiu.

Prefectura Olt a fost sesizată pe tema faptului edilul liberal şi-a pus însemnul electoral pe gardurile noului teren de sport de la Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorgaşi pe cel de la Şcoala Nr. 3. Reprezentanţii Guvernului în teritoriu au constatat că Mario De Mezzo a încălcat legea şi i-au pus în vedere un termen de cinci zile pentru a-şi scoate simbolul electoral de pe gardurile unităţilor de învăţământ.Turism în județul Olt

Prefectul Cosmin Floreanu a declarat a primit sesizări de la cetățeni, adăugând că primarul a încălcat Legea Învățământului și Codul Administrativ.

Numele sau bifa electorală a lui De Mezzo pe toate gardurile unităților de învățământ, din păcate! În urma sesizărilor pe care le-am primit de la cetățeni și de asemenea din punctul de vedere al Inspectoratului Şcolar Județean, am constatat primarul De Mezzo a încălcat din nou câteva legi cu știință sau cu neștiința de fost prefect al județului Olt. Legea învățământului sau Codul Administrativ nu reprezintă nimic pentru primarul care a avut tupeul pună pe gardul unei școli un simbol folosit în campania sa electorală, în culorile PNL. Conform Codului administrativ, aleșii locali au obligația asigure un comportament imparțial și independent față de orice interes politic. Faceți asta, domnului primar De Mezzo sau încălcați legea atunci când puneți partidul pe gardul unei școli!? Aveți cinci zile lucrătoare dați jos simbolul grafic în culorile PNL de pe gardul școlii”, a declarat prefectul.

Totodată, Cosmin Floreanu a transmis şi un avertisment către actualul primar al Slatinei.

Iar în viitor sper să nu mai implicați Primăria Municipiului Slatina în activități de promovare politică. Am văzut cu toții sunteți incompetent, habarnist și aveți un comportament de golan, dar ați ajuns și delicvent? Stați departe de copiii Slatinei, de cadrele didactice pe care nu le respectați și luați-vă bifa electorală de pe gardurile școlilor”, a declarat Floreanu.

Recent, în spațiul public a apărut o înregistrare care ridică semne de întrebare asupra modului în care sunt gestionate licitațiile și contractele publice în Slatina. Pe pagina de Facebook Antimafia Olt” a fost publicată o înregistrare video în care primarul municipiului, Mario De Mezzo, vorbește telefonic cu directoarea unei grădinițe de stat și îi comunică firma doamnei Teodorescu nu va primi niciun ban de la Primăria Slatina”.

În discuția telefonică, De Mezzo pare exercite presiuni directe asupra conducerii instituției de învățământ, lăsând să se înțeleagă succesul sau eșecul unei firme în a obține contracte depinde de alegerile și deciziile directoarei.

Primarul afirmă: „O să ne vedem altă dată față în față și o vorbim. Am vrut mulțumesc frumos, cred alegerile înțelepte pe care le-ați luat în seara asta vor consolida foarte mult relația dintre Primăria Slatina și instituția pe care o conduceți.”

În același context, când se face referire la firma SC APLGMEDIA CONSULT SRL, pe care ar fi trimis-o în unitățile de învățământ pentru a-și adjudeca lucrările, De Mezzo neagă implicarea și cere nu fie întins capcane la telefon”: „Eu n-am trimis nicio firmă la dumneavoastră.”

Potrivit datelor oficiale de la Registrul Comerțului, APLGMEDIA CONSULT este deținută în cote egale de Gina-Vasilica Vitan și Laura-Nicoleta Nedeloiu, aceasta din urmă fiind implicată și în societatea APLGMEDIA CONSULT BUSINESS S.R.L. Apariția acestor informații ridică suspiciuni privind posibile fapte de abuz în serviciu și trafic de influență, deoarece primarul pare decidă personal care firme câștigă contracte publice și care nu, scrie Gazeta Nouă.

