De Revelion, Piedone a derutat cântarul. Nimeni nu l-a recunoscut deghizat în elefant

Luiza Dobrescu
01 ian. 2026, 16:49, Diverse

Deşi este un fan al costumelor de firmă, Cristian Popescu Piedone a petrecut trecerea în noul an într-un costum puţin mai neobinuit. Fostul şef al Protecţiei Consumatorilor a fost invitat la emisiunea de Revelion de la RTV şi a fost de nerecunoscut pentru cei prezenţi. 

Gazdele evenimentului l-au costumat pe Piedone în elefant şi niciunul dintre cei prezenţi în studio n-a reuşit să ghicească cine se ascunde în acel costum.

Este posibil ca acesta să fie un semn bun pentru fostul şef al ANPC, care a apărut de curând cu o alură vizibil subţiată, pe alocuri, semn că ori curele de slăbire pe care le ţine funcţionează ori alergatul prin campaniile electorale ale altora au dat rezultate la cântar.

