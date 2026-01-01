De Revelion, Piedone a derutat cântarul. Nimeni nu l-a recunoscut deghizat în elefant

Deşi este un fan al costumelor de firmă, Cristian Popescu Piedone a petrecut trecerea în noul an într-un costum puţin mai neobinuit. Fostul şef al Protecţiei Consumatorilor a fost invitat la emisiunea de Revelion de la RTV şi a fost de nerecunoscut pentru cei prezenţi.

Gazdele evenimentului l-au costumat pe Piedone în elefant şi niciunul dintre cei prezenţi în studio n-a reuşit să ghicească cine se ascunde în acel costum.

Este posibil ca acesta să fie un semn bun pentru fostul şef al ANPC, care a apărut de curând cu o alură vizibil subţiată, pe alocuri, semn că ori curele de slăbire pe care le ţine funcţionează ori alergatul prin campaniile electorale ale altora au dat rezultate la cântar.

