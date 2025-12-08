După alegerile de la Capitală, Piedone îşi recunoaşte înfrângerea, alături de Daniel Băluţă: „Le-am pierdut împreună cu el. Respect învingătorului!”

Finalul alegerilor de la Capitală l-au determinat pe Cristian Popescu Piedone să se poziţionze şi la pierdere alături de favoritul său, candidatul PSD. Fostul primar al Sectoarelor 4 şi 5 spune că nu numai Daniel Băluţă(PSD) a pierdut alegerile, ci „le-am pierdut împreună cu el”.

„Calendarele trec, oamenii rămân. Să le parcurgă cu pași mari și cu pași mici. Și să le orneze cu visuri lumești de tot felul”, scrie Piedone, pe facebook, a doua zi după înfrângerea suferită de favoritul său, în faţa lui Ciprian Ciucu(PNL).

„Daniel a pierdut alegerile acestea! Și eu, prieten și susținător, le-am pierdut împreună cu el. Respect învingătorului! Și putere de muncă!”

Piedone încearcă să-l ridice pe Băluţă cu ajutorul câtorva rânduri de încurajare, pentru învins, şi de felicitare, pentru învingător.

„Că dacă ar fi fost așa… priviți realizările primarului Daniel Baluta și dați-vă singuri răspunsul! Daniel, prietene, bătălii profesionale au fost, sunt și vor fi mereu! Mergi înainte, cu încredere! Îi dăm Cezarului ce e al Cezarului! Domnule Ciprian Ciucu, vă doresc succes!”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ilie Bolojan îl felicită pe Ciprian Ciucu, după ce a câștigat alegerile: „Sunt convins că va schimba fața Capitalei”

Daniel Băluță, după ce exit-poll-ul arată că a pierdut Primăria Capitalei: „Rezultatul acesta este neconcludent”