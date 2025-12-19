Prima pagină » Actualitate » Varietate de politicieni la depunerea jurământului noului primar al Capitalei, Ciprian Ciucu. Ludovic Orban, Vlad Voiculescu și Cristian Piedone au fost prezenți

Varietate de politicieni la depunerea jurământului noului primar al Capitalei, Ciprian Ciucu. Ludovic Orban, Vlad Voiculescu și Cristian Piedone au fost prezenți

Bianca Dogaru
19 dec. 2025, 17:34, Actualitate
Galerie Foto 3

Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, și-a depus jurământul la Primăria București. Printre personalitățile politice care au participat la eveniment, se numără și Vlad Voiculescu, Ludovic Orban, Cristian Popescu Piedone și Dragoș Pîslaru. 

„În acest moment, nu este foarte bine dintr-un anumit punct de vedere și în perioada care urmează vom avea foarte mult de lucru. Sunt încrezător. În următorii doi ani voi fi prezent peste tot. Vor urma reforme și sunt convins că acest Consiliu Județean e de bună credință și împreună vom dezvolta Bucureștiul. Vreau să vă rog să aveți încredere că Bucureștiul va începe să arate ca o capitală europeană,” a declarat Ciucu.

De mâine, Ciprian Ciucu își va prelua oficial atribuțiile de Primar General, iar Sectorul 6 va fi preluat de actualul viceprimar, Paul Moldovan.

